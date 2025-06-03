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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Операция "Павутина": Уничтожение самолетов вызвало беспокойство в ближайшем окружении Путина, - Bloomberg

Спецоперация СБУ

Операция Службы безопасности Украины "Павутина" в глубоком тылу России вызвала возмущение и тревогу среди представителей Кремля, поскольку показала внезапную уязвимость ядерного авиапарка, находившегося далеко от фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к кремлевским кругам.

По информации издания, хотя уничтожение боевых самолетов не изменит военных намерений Кремля, оно могло вызвать беспокойство среди близкого окружения Владимира Путина. Собеседники агентства утверждают, что для продолжения ракетных ударов по Украине России достаточно лишь нескольких стратегических бомбардировщиков. В то же время удар по авиабазам с глубоким проникновением в тыл стал серьезным испытанием для воздушной компоненты российской армии.

Под ударом оказались самолеты Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 - типы авиации, которые долгое время считались менее уязвимыми по сравнению с сухопутными и морскими подразделениями, которые уже понесли значительные потери в ходе войны.

По оценкам одного из информированных источников, близкого к Кремлю, в результате операции было повреждено или уничтожено около десяти самолетов. Западные официальные лица уточняют: как минимум семь Ту-95 и четыре Ту-22 вышли из строя.

Европейский дипломат в комментарии Bloomberg заявил, что атака существенно подняла моральный дух украинцев, показав возможности Киева действовать далеко за пределами линии фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия операции "Павутина": появились спутниковые снимки аэродрома РФ "Белая". ФОТО

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне были скромнее на переговорах, возможно, надо еще несколько мер, чтобы они вели себя как люди, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (31540) россия (96125) самолет (3636) Bloomberg (221)


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Топ комментарии
+22
Якби західні жлоби зараз дали необхідної зброї, кацапи *посипалися* б, як доміно.
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03.06.2025 06:56 Ответить
+12
Як би Zе та його шобла з кротами ісб не 3,14здили б гроши та допомогу Заходу то може б і давали більше та власного озброєння вироблялось би більше.
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03.06.2025 07:01 Ответить
+6
*заходу* потрібна вічна війна на нашій території. Як не прикро, але це так.
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03.06.2025 07:24 Ответить
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Якби західні жлоби зараз дали необхідної зброї, кацапи *посипалися* б, як доміно.
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03.06.2025 06:56 Ответить
Як би Zе та його шобла з кротами ісб не 3,14здили б гроши та допомогу Заходу то може б і давали більше та власного озброєння вироблялось би більше.
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03.06.2025 07:01 Ответить
без 3.14... як без пряників
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03.06.2025 07:04 Ответить
Сер, ви помиляєтесь. У нас із *заходом* дещо різні цілі.
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03.06.2025 07:22 Ответить
*заходу* потрібна вічна війна на нашій території. Як не прикро, але це так.
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03.06.2025 07:24 Ответить
вічна війна потрібна не заходу, вона потрібна рашенфашистам і зеленій владі.
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03.06.2025 08:01 Ответить
чого ж тоді нема ще досі довгоочікуваних "пекельних" санкцій Заходу проти росії, а замість цього розігрують цей цирк з санкціями уже більше трьох років? Десятки мільярдів доларів країни НАТО продовжують класти прямо путіну в кишеню.
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03.06.2025 08:15 Ответить
Не ляля.
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03.06.2025 10:11 Ответить
Доповідь прийнята.
Приступайте до роботи.
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03.06.2025 08:14 Ответить
Ще розкажи як західну зброю перепродують.
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03.06.2025 08:29 Ответить
А оце вже бред.
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03.06.2025 08:31 Ответить
Та невже, на рашен ТБ кажуть що ні, ти ж звідти свою маячню береш
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03.06.2025 08:46 Ответить
Ви ідіот? Тоб то, ви хворий на психічні захворювання?
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03.06.2025 08:55 Ответить
На жаль у Заходу не має цілі знищити чи розвалити Сосію. Вони спляться і бачать як би поскоріше вже ця війна закінчилась даже капітуляцїєю України щоб поскоріше вже відновити торгівлю з Сосією і знову чиновникам отримувати від ***** гроші чемоданами
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03.06.2025 08:49 Ответить
«Скушна, хочется дьвіжюхі…» (с)
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03.06.2025 07:06 Ответить
Та ну нах - їх тільки може збентежити удар ломом по бошці
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03.06.2025 07:15 Ответить
Поменше би пістели і побільше мовча пизтели ворога. Ворог масовано нищить міста і інфраструктуру , а тут аж 10 літаків розбомбили
Кацапи упоротие- це генетична нація окккупантів , вони можуть тількі захоплювати . Вони це роблять вже 1000 років. І тому кріваву імперию треба розвалити

інтернет дивитись невозможно - тількі ледачий на диване не попиарився на той павутині.
Ау, ворог нищіть міста і села ‼️‼️‼️
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03.06.2025 07:23 Ответить
Заголовок не збігається з текстом. Могло збентежити й збентежило- це різні речі. До того ж, це просто журналістська отсєбятіна. З таким же успіхом можна було написати, що путін з переляку обісрався й сховався у бункері. Але ж хто це підтвердить?
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03.06.2025 07:27 Ответить
Неназвані джерела в адміністрації Кремля?
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03.06.2025 07:55 Ответить
Так 41 чи 11? Тут же не про плюс-мінус три, а тридцять. Тайна, покрита мороком. Як завжди.
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03.06.2025 07:39 Ответить
полностью 12-13,а не полностью может еще штук 10-15)и то чтобы дырки скотчем позаклеивать надо еще время а учитывая возраст этой авиации то еще больше понадобиться времени,но пускай как обычно на авось заштопают и в полет,как раз половину до пусковых рубежей хватит пока не **********)
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03.06.2025 07:54 Ответить
Ті що були з паливом згоріли вщент, ті що без палива, отримали пошкодження.
Били у найбільш вразливі місця палівні баки, і силові елементи планеру. Як що вдарити у таке місце воно вже не полетить, але можно буде розібрати на запчастини.
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03.06.2025 08:27 Ответить
"Уничтожение самолетов вызвало беспокойство в ближайшем окружении Путина"..
Пусть выпьют водички, тогда беспокойство пройдёт..
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03.06.2025 09:15 Ответить
уражено два летовища з п'яти, знищено від 7 до 15 цілей, ефективність по летовищам де все вийшло 25%.
де атака провалена москалі відбулися легким переляком.
звісно, можна гадати як ви виглядала російська стратежка якби всі 5 летовищ були атаковані але і так феєрично вийшло зважаючи на співвідношення витрати/результат.
і продовжую стояти на своєму - допоки держава не почне купувати ідеї отакі акції сприйматимуться як вау! а не як так і треба.
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03.06.2025 10:23 Ответить
..
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03.06.2025 11:33 Ответить
 
 