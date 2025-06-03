Операция "Павутина": Уничтожение самолетов вызвало беспокойство в ближайшем окружении Путина, - Bloomberg

Операция Службы безопасности Украины "Павутина" в глубоком тылу России вызвала возмущение и тревогу среди представителей Кремля, поскольку показала внезапную уязвимость ядерного авиапарка, находившегося далеко от фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к кремлевским кругам.

По информации издания, хотя уничтожение боевых самолетов не изменит военных намерений Кремля, оно могло вызвать беспокойство среди близкого окружения Владимира Путина. Собеседники агентства утверждают, что для продолжения ракетных ударов по Украине России достаточно лишь нескольких стратегических бомбардировщиков. В то же время удар по авиабазам с глубоким проникновением в тыл стал серьезным испытанием для воздушной компоненты российской армии.

Под ударом оказались самолеты Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 - типы авиации, которые долгое время считались менее уязвимыми по сравнению с сухопутными и морскими подразделениями, которые уже понесли значительные потери в ходе войны.

По оценкам одного из информированных источников, близкого к Кремлю, в результате операции было повреждено или уничтожено около десяти самолетов. Западные официальные лица уточняют: как минимум семь Ту-95 и четыре Ту-22 вышли из строя.

Европейский дипломат в комментарии Bloomberg заявил, что атака существенно подняла моральный дух украинцев, показав возможности Киева действовать далеко за пределами линии фронта.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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