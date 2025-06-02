Россияне были скромнее на переговорах, возможно, нужно еще несколько мер, чтобы они вели себя как люди, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после спецоперации СБУ "Паутина" российская делегация в Стамбуле "вела себя скромнее", чем в прошлый раз.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
"Наглые люди, но вели себя немного скромнее. Посмотрим, может, нужно еще пару каких-то мероприятий, и они уже попытаются вести себя как люди", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может оккупировать Сумскую и Харьковскую области.
Спецоперация СБУ "Паутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина", составила 7 миллиардов долларов США.
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може хтось тобі й пробачить...
Рнбоу з ГПУ та суддівськими, можуть підтвердити….
,,Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина!"
Т.Г.Шевченко
Радянські люди є всюди, у нас вони здають координати, клевещуть та ждуть. Люто ненавидять буржуїв
Декомунізацію треба було робити по повній, архіви підняти як в Німеччині
Амінь