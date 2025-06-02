Россияне были скромнее на переговорах, возможно, нужно еще несколько мер, чтобы они вели себя как люди, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после спецоперации СБУ "Паутина" российская делегация в Стамбуле "вела себя скромнее", чем в прошлый раз.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

"Наглые люди, но вели себя немного скромнее. Посмотрим, может, нужно еще пару каких-то мероприятий, и они уже попытаются вести себя как люди", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может оккупировать Сумскую и Харьковскую области.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина", составила 7 миллиардов долларов США.