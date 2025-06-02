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Новости Переговоры в Турции Операция СБУ Павутина
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Россияне были скромнее на переговорах, возможно, нужно еще несколько мер, чтобы они вели себя как люди, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после спецоперации СБУ "Паутина" российская делегация в Стамбуле "вела себя скромнее", чем в прошлый раз.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

"Наглые люди, но вели себя немного скромнее. Посмотрим, может, нужно еще пару каких-то мероприятий, и они уже попытаются вести себя как люди", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может оккупировать Сумскую и Харьковскую области.

Читайте: Зеленский встретился с новым президентом Румынии Даном и пригласил его посетить Украину

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина", составила 7 миллиардов долларов США.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) переговоры с Россией (1156)


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Топ комментарии
+12
свинособаки не люди
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02.06.2025 21:29 Ответить
+8
давай, пали москалів
може хтось тобі й пробачить...
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02.06.2025 21:27 Ответить
+6
З урахуванням скоєного цим громадянином - ще палити і палити.
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02.06.2025 21:30 Ответить
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давай, пали москалів
може хтось тобі й пробачить...
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02.06.2025 21:27 Ответить
З урахуванням скоєного цим громадянином - ще палити і палити.
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02.06.2025 21:30 Ответить
Чим більше москаль отримує по пиці, тим більше він стає адекватнішим. Витверезник по рюськи.
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02.06.2025 21:39 Ответить
принуждение к миру с позиции силы. гарант-красава
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02.06.2025 21:44 Ответить
Ба-ли-сти-ка!.....
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02.06.2025 21:27 Ответить
пидтримую але очкую
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02.06.2025 21:29 Ответить
свинособаки не люди
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02.06.2025 21:29 Ответить
Для чого так про собачок і поросят?
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02.06.2025 22:08 Ответить
Якщо ці тваринки окремо, то це творіння Божі. Але свинособаки є свинособаками, і до цих милих тваринок не мають ніякого відношення
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02.06.2025 22:33 Ответить
Час випробувати новітні українські розробки далекобійних ракет на кацапії.
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02.06.2025 21:30 Ответить
Так.Морськими дронами вночі обійдіть Херсонську область з півдня морем,а там вам,діти,бог поможе)
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02.06.2025 21:31 Ответить
******, зовні гадить Україні, а оті, портновські пристосуванці, гадять в середині України, разом з татаровим та помічниками ригоАНАЛІВ!!
Рнбоу з ГПУ та суддівськими, можуть підтвердити….
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02.06.2025 21:33 Ответить
Ну людьми орки ніколи не стануть, як і скромними але зуби їм вибити потрібно щоб тільки скавчали
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02.06.2025 21:38 Ответить
Вже скоро? - росіяни теж люди...
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02.06.2025 21:38 Ответить
Знайшов людей,експерт недолугий.
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02.06.2025 21:50 Ответить
Каzап ніколи не стане людиною.
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02.06.2025 22:00 Ответить
Цензор мог бы и обьявить конкурс на лучший ответ на путинские ультиматумы. Например переименовать Москву, вернуть Украине ядерное оружие, стать безьядерной россией, выйти из оборонительных договоров и т.д.
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02.06.2025 22:02 Ответить
Меморандум РФ - это "совсем не ультиматум", подчеркнул Мединский
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02.06.2025 22:44 Ответить
Давно пора
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02.06.2025 22:09 Ответить
.......вони вже спробують поводитися як люди", Справа в тому,, що немиті взагалі і ніколи апріорі не зможуть себе поводити як люди... Це проти іхньоі природи....
,,Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина!"
Т.Г.Шевченко
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02.06.2025 22:13 Ответить
РОСІЯНИ- ЦЕ НЕ НАЦІЯ- ЦЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ НА ГЕНЕТИЧНОМУ РІВНІ! ВОНИ ЯК БУЛИ ПІД@РAМИ СТОЛІТТЯМИ, ТАК І Є НИМИ І ЗАРАЗ! ВОНИ НІКОЛИ НЕ ЗМІНЯТЬСЯ І НІКОЛИ НЕ СТАНУТЬ ЛЮДЬМИ...НІ ПРИ ЯКИХ ОБСТАВИНАХ....

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02.06.2025 22:26 Ответить
Гомо совєтікус не залежить від нації. Зри в корень (с)
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02.06.2025 22:47 Ответить
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02.06.2025 22:28 Ответить
Не треба нас дурить
Радянські люди є всюди, у нас вони здають координати, клевещуть та ждуть. Люто ненавидять буржуїв
Декомунізацію треба було робити по повній, архіви підняти як в Німеччині
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02.06.2025 22:45 Ответить
Фантазер. Им вообще глубоко пох на самолеты, на людей, на всех. Пусть там и военблогеры воют. Россияне воюют так же, внезапно, как и Зелька - пехотой. И тут Зельман обсырается с такой стратегией. П.С. "Россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене.
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02.06.2025 22:38 Ответить
Чекісти недоговороздатні.
Амінь
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02.06.2025 22:41 Ответить
Зєбіл мабуть кацапського меморандуму не читав, або не здогадується що кацапи граються в злого і доброго рашиста.
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02.06.2025 22:43 Ответить
Кацапи як люди? Ото Зєля кизданув. Може ще ***** в очко позазираєш?
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02.06.2025 22:45 Ответить
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02.06.2025 22:49 Ответить
 
 