Зеленский встретился с новым президентом Румынии Даном и пригласил его посетить Украину
В понедельник, 2 июня, президент Владимир Зеленский впервые встретился с новым Президентом Румынии Никушором Даном.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В первую очередь Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на выборах и отметил, что Украина рассчитывает на углубление отношений с Румынией.
"Мы очень благодарны вашей стране, вашему народу, правительству - с самого начала войны - за поддержку нашего народа, за приют для наших людей, за военную помощь. Искренне благодарим. И, конечно, мы очень благодарны за поддержку будущего членства в ЕС", - подчеркнул глава государства.
В свою очередь Дан заверил в том, что Украина может рассчитывать на продолжение помощи и поддержку членства в ЕС и НАТО.
Отмечается, что лидеры обсудили дипломатическую работу ради достижения мира в Украине и всей Европе. Зеленский проинформировал румынского коллегу о встрече в Стамбуле.
"Президент подчеркнул, что ее результатом, к сожалению, не стали шаги, которые приблизили бы к миру, но есть договоренность об обмене пленными и возвращении тел погибших, что очень важно для Украины", - сказано в сообщении.
Также глава государства отметил, что нужно усиливать санкции против России, чтобы не дать Москве возможностей увеличивать свое военное производство и продолжать войну.
Кроме этого, Зеленский рассказал о технологическом опыте, который получила Украина во время борьбы против российской агрессии, и предложил углублять сотрудничество в оборонной сфере. Президент добавил, что Украина открыта к новым проектам в области экономики, инфраструктуры и реконструкции.
Отдельное внимание лидеры уделили предстоящему саммиту НАТО в Гааге. Украинский лидер подчеркнул, что должно быть достойное представительство Украины в Гааге, поэтому важен каждый голос и поддержка каждой страны в этом вопросе.
Также Зеленский пригласил Никушора Дана принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе.
Сообщается, что президент Румынии подтвердил свое участие.
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Чому пЛідари на САМОМУ верху не встановлюють лічильники тепла на батареї як Німеччині а брешуть про неможливість Я певен що ці люди на проценті від газтрейдерів проадаючи життя українців.
Чому не утеплюють будинки як коли ГДР капутт іст обклали ВСІ будинки 20 см базальтовати і витрати на опалення зменшились в ПІВТОРА рази.
Чому не розьяснять людям що подвійний пакет з 3х шобок це просто дірка. Треба або ставити 4 шибки або на вже вікно додавати 1 шибку з оргскла який має теплопровідність в 6 рас менше скла і ударну вязкість в 10 !!!!!!! рас вище скла те при бомбардуваннях втримає від уламків скла.