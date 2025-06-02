Зеленский встретился с новым президентом Румынии Даном и пригласил его посетить Украину

В понедельник, 2 июня, президент Владимир Зеленский впервые встретился с новым Президентом Румынии Никушором Даном.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В первую очередь Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на выборах и отметил, что Украина рассчитывает на углубление отношений с Румынией.

"Мы очень благодарны вашей стране, вашему народу, правительству - с самого начала войны - за поддержку нашего народа, за приют для наших людей, за военную помощь. Искренне благодарим. И, конечно, мы очень благодарны за поддержку будущего членства в ЕС", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Дан заверил в том, что Украина может рассчитывать на продолжение помощи и поддержку членства в ЕС и НАТО.

Отмечается, что лидеры обсудили дипломатическую работу ради достижения мира в Украине и всей Европе. Зеленский проинформировал румынского коллегу о встрече в Стамбуле.

"Президент подчеркнул, что ее результатом, к сожалению, не стали шаги, которые приблизили бы к миру, но есть договоренность об обмене пленными и возвращении тел погибших, что очень важно для Украины", - сказано в сообщении.

Читайте также: Румыния сделала четкий выбор в пользу ЕС и НАТО. Помощь Украине будет продолжаться, - новоизбранный президент Дан

Также глава государства отметил, что нужно усиливать санкции против России, чтобы не дать Москве возможностей увеличивать свое военное производство и продолжать войну.

Кроме этого, Зеленский рассказал о технологическом опыте, который получила Украина во время борьбы против российской агрессии, и предложил углублять сотрудничество в оборонной сфере. Президент добавил, что Украина открыта к новым проектам в области экономики, инфраструктуры и реконструкции.

Отдельное внимание лидеры уделили предстоящему саммиту НАТО в Гааге. Украинский лидер подчеркнул, что должно быть достойное представительство Украины в Гааге, поэтому важен каждый голос и поддержка каждой страны в этом вопросе.

Также Зеленский пригласил Никушора Дана принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе.

Сообщается, что президент Румынии подтвердил свое участие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Науседа, Дуда и Дан: Саммит НАТО в Гааге должен продемонстрировать преданность Украине