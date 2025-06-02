Зеленський зустрівся з новим президентом Румунії Даном і запросив його відвідати Україну
У понеділок, 2 червня, президент Володимир Зеленський уперше зустрівся з новим Президентом Румунії Нікушором Даном.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Найперше Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на виборах і наголосив на тому, що Україна розраховує на поглиблення відносин із Румунією.
"Ми дуже вдячні вашій країні, вашому народу, уряду – із самого початку війни – за підтримку нашого народу, за прихисток для наших людей, за військову допомогу. Щиро дякуємо. І, звісно, ми дуже вдячні за підтримку майбутнього членства в ЄС", - наголосив глава держави.
Своєю чергою Дан запевнив у тому, що Україна може розраховувати на продовження допомоги та підтримку членства в ЄС і НАТО.
Зазначається, що лідери обговорили дипломатичну роботу заради досягнення миру в Україні та всій Європі. Зеленський поінформував румунського колегу про зустріч у Стамбулі.
"Президент наголосив, що її результатом, на жаль, не стали кроки, які наблизили б до миру, але є домовленість про обмін полоненими й повернення тіл загиблих, що дуже важливо для України", - сказано в повідомленні.
Також глава держави зауважив, що потрібно посилювати санкції проти Росії, щоб не дати Москві можливостей збільшувати своє військове виробництво та продовжувати війну.
Окрім цього, Зеленський розповів про технологічний досвід, який здобула Україна під час боротьби проти російської агресії, та запропонував поглиблювати співпрацю в оборонній сфері. Президент додав, що Україна відкрита до нових проєктів у галузях економіки, інфраструктури та реконструкції.
Окрему увагу лідери приділили майбутньому саміту НАТО в Гаазі. Український лідер наголосив, що має бути гідне представництво України в Гаазі, саме тому важливий кожен голос і підтримка кожної країни в цьому питанні.
Також Зеленський запросив Нікушора Дана взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі.
Повідомляється, що президент Румунії підтвердив свою участь.
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Чому пЛідари на САМОМУ верху не встановлюють лічильники тепла на батареї як Німеччині а брешуть про неможливість Я певен що ці люди на проценті від газтрейдерів проадаючи життя українців.
Чому не утеплюють будинки як коли ГДР капутт іст обклали ВСІ будинки 20 см базальтовати і витрати на опалення зменшились в ПІВТОРА рази.
Чому не розьяснять людям що подвійний пакет з 3х шобок це просто дірка. Треба або ставити 4 шибки або на вже вікно додавати 1 шибку з оргскла який має теплопровідність в 6 рас менше скла і ударну вязкість в 10 !!!!!!! рас вище скла те при бомбардуваннях втримає від уламків скла.