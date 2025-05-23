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Новини Підтримка України
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Румунія зробила чіткий вибір на користь ЄС і НАТО. Допомога Україні триватиме, - новообраний президент Дан

Нікушор Дан про Україну та Румунію

Президент Румунії Нікушор Дан сказав, що, проголосувавши за нього, країна зробила чіткий вибір на користь Європейського Союзу, НАТО і відданого союзника України. Бухарест залишиться частиною європейських зусиль з надання допомоги Україні в досягненні справедливого і тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це новообраний президент заявив в інтерв’ю Financial Times.

Ми будемо залишатися частиною європейських зусиль, щоб допомогти Україні досягти найбільш розумного світу… Це означає продовження підтримки України та участь у європейських зусиллях із взяття її безпеки у свої руки", — зазначив президент Румунії.

За його словами, Румунія готова збільшити свої витрати на свою оборону і досягти нової мети НАТО в 3,5% ВВП, а також виділити ще 1,5% на інфраструктуру і кібербезпеку, запропоновану генеральним секретарем оборонної організації Марком Рютте.

"Так, це те, що я підтримую", - сказав Дан.

Він додав, що планує більш активно залучатися до роботи ЄС, НАТО та США.

Дан також підкреслив підтримку термінів інтеграції Молдови до ЄС до 2030 року, посилаючись на досвід Румунії під час передвступної фази.

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Також він розповів, що новий уряд буде сформовано протягом місяця. Одна з основних цілей – прагнути до бюджетного дефіциту в 7,5% ВВП цього року.

"Цього року нам доведеться скоротити витрати на 6 млрд євро. Я думаю, ми можемо це зробити.Я хочу брати участь в обговореннях", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Дан заявляв про підтримку подальшої допомоги Україні, однак виступав проти участі румунських військових у місії в зоні бойових дій.

Автор: 

Румунія (1187) Дан Нікушор (4)


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Топ коментарі
+8
Нікушору Дану за здоровий глузд та позицію-респект...
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23.05.2025 06:33
+4
Це чудово АЛЕ як сказав митець - день ото дня ростет процент жиров у масли, тобто від року в рік росте популяоність неофашизму - рашизму в Європі і на наступних виборах багато де різні уйобіки таки дорвутся до влади.
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23.05.2025 06:55
+4
Дякуємо пане президент Румунії.
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23.05.2025 07:11
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Нікушору Дану за здоровий глузд та позицію-респект...
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23.05.2025 06:33 Відповісти
Мулцумеск фрумос, домнуле Дан!
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23.05.2025 06:34 Відповісти
Румунії респект !
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23.05.2025 06:39 Відповісти
Це чудово АЛЕ як сказав митець - день ото дня ростет процент жиров у масли, тобто від року в рік росте популяоність неофашизму - рашизму в Європі і на наступних виборах багато де різні уйобіки таки дорвутся до влади.
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23.05.2025 06:55 Відповісти
Дякуємо пане президент Румунії.
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23.05.2025 07:11 Відповісти
Тепер у Польщі прокацаплений лізе до влади.
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23.05.2025 07:19 Відповісти
Якась хєрня заголовок.Румунія вже давно зробила цей вибір її туди прийняли,інтегрують з усіма перевагами та недоліками...Це не сьогодні хочу0,а завтра напевно ні,бо це стратегічний вибір.
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23.05.2025 07:42 Відповісти
Дякуємо румунам ❤️ 🇷🇴 , вони свій шанс не впустили ...по приколу...
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23.05.2025 08:24 Відповісти
А могли якогось дурачка обрати
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23.05.2025 09:02 Відповісти
А що там той сіміон з дуровим - вже пролетіли, чи таки готують судовий позов?
"Скажи мені, хто твій друг..."
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23.05.2025 10:09 Відповісти
А тепер пришвидшуйте будувати автостраду А7(Серет-Плоєшті), щоб нам менше залежати від поляків
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23.05.2025 10:15 Відповісти
 
 