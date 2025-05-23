Румунія зробила чіткий вибір на користь ЄС і НАТО. Допомога Україні триватиме, - новообраний президент Дан

Президент Румунії Нікушор Дан сказав, що, проголосувавши за нього, країна зробила чіткий вибір на користь Європейського Союзу, НАТО і відданого союзника України. Бухарест залишиться частиною європейських зусиль з надання допомоги Україні в досягненні справедливого і тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це новообраний президент заявив в інтерв’ю Financial Times.

Ми будемо залишатися частиною європейських зусиль, щоб допомогти Україні досягти найбільш розумного світу… Це означає продовження підтримки України та участь у європейських зусиллях із взяття її безпеки у свої руки", — зазначив президент Румунії.

За його словами, Румунія готова збільшити свої витрати на свою оборону і досягти нової мети НАТО в 3,5% ВВП, а також виділити ще 1,5% на інфраструктуру і кібербезпеку, запропоновану генеральним секретарем оборонної організації Марком Рютте.

"Так, це те, що я підтримую", - сказав Дан.

Він додав, що планує більш активно залучатися до роботи ЄС, НАТО та США.

Дан також підкреслив підтримку термінів інтеграції Молдови до ЄС до 2030 року, посилаючись на досвід Румунії під час передвступної фази.

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Також він розповів, що новий уряд буде сформовано протягом місяця. Одна з основних цілей – прагнути до бюджетного дефіциту в 7,5% ВВП цього року.

"Цього року нам доведеться скоротити витрати на 6 млрд євро. Я думаю, ми можемо це зробити.Я хочу брати участь в обговореннях", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Дан заявляв про підтримку подальшої допомоги Україні, однак виступав проти участі румунських військових у місії в зоні бойових дій.