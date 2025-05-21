Дуров каже, що готовий свідчити щодо іноземного втручання у вибори в Румунії

Засновник Telegram росіянин Павло Дуров заявив, що готовий свідчити в суд про іноземне втручання у вибори президента в Румунії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я готовий прийти та свідчити, якщо це допоможе румунській демократії", - написав він.

Варто зауважити, що до цього поста він прикріпив пост лідера ультраправої партії Румунії "AUR" Джордже Сіміона, в якому той заявив про рішення оскаржити результати виборів президента Румунії.