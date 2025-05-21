РУС
9 335 70

Дуров говорит, что готов дать показания об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии

Основатель Telegram россиянин Павел Дуров заявил, что готов свидетельствовать в суд об иностранном вмешательстве в выборы президента в Румынии.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я готов прийти и свидетельствовать, если это поможет румынской демократии", - написал он.

Пост Дурова о выборах в Румынии

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Румынии заявил о признаках вмешательства РФ в президентские выборы: "Это было ожидаемо"

Стоит заметить, что к этому посту он прикрепил пост лидера ультраправой партии Румынии "AUR" Джордже Симиона, в котором тот заявил о решении обжаловать результаты выборов президента Румынии.

Автор: 

выборы (24779) Румыния (1148) Павел Дуров (18)
Топ комментарии
+24
Отаким дуровим, з московії, довіряти, себе з лайном змішати!
21.05.2025 00:12 Ответить
+17
"Павло Дуров заявив, що готовий свідчити в суд про іноземне втручання у вибори президента в Румунії"

и прикрепил пост симиона, в котором тот утверждает об этом самом вмешательстве.
и вам не ясно, о чем будет дуров свидетельствовать?
21.05.2025 00:37 Ответить
+17
"Я готовий прийти та свідчити, якщо це допоможе румунській демократії", - написав він.

К российской демократии (и к российским выборам), я так понимаю, у Дурова претензий нет.
21.05.2025 00:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отаким дуровим, з московії, довіряти, себе з лайном змішати!
21.05.2025 00:12 Ответить
Які Телеграм-канали читаєш? Тікі не бреши, що ніякі. Навіть у Цензора є телеграм-канал!
21.05.2025 00:53 Ответить
Так в тому то і річ , що спершу то Цензор ,а вже потім кремлівська помийка ТГ. Не навпаки, дурнику
21.05.2025 00:54 Ответить
А що, у телезі Цензора є реклама кремлівських каналів? Як читання Цензора може привести на кремлівську пропаганду? То ди дурний, хлопчик Артем!
21.05.2025 00:59 Ответить
Всі, хто тут нудить про дурівську "свободу слова", тим, чи іншим чином підтримують рускамір *****. Та мало того, що волають за кацапа Дурова, ще й називають демократом відвертого нациста Сіміона. Та й не тільки цього домнула, а і орбанів з фіцями та різних вагенкнехтів.
Щодо мене особисто, то такі "демократи" мали всі скопом сидіти в таборах для інтернованих осіб. От як в Великобританії під час ІІ Світової запроторили в тюрму без суду нациста сера Освальда Мослі з іншими його однопартійцями аж до тих часів, коли гітлеризму вже без сумнівів наставав звіздец. Після того аж до наших часів в Великобританії чого тільки не було, але нацизм вже ніколи там не піднімав голову.
21.05.2025 08:59 Ответить
Багатолітер! Я й так бачу, що ти полюляєш брехню.
21.05.2025 09:14 Ответить
він упоротий сектант тЮльки тімашонки, тому нічого дивного, ти відразу помітив.
22.05.2025 07:10 Ответить
Дурнику, костік , я ж про це і кажу. Що нічого подібного у ТГ Цензору - нема
Але то лише у ТГ цензора
Прицьому ТГ як таке доволі засрано кацапським агіт.пропом до того ж лояльне до ФСБ та продажу наркоти
21.05.2025 17:59 Ответить
Йди й обсихай собі потихеньку, кремлівський троле!
21.05.2025 11:00 Ответить
Ой, фанаточку телеграму образили
21.05.2025 17:58 Ответить
телеграм - мацкальське лайно, а те, що у Цензора є там є сторінка ніяк не заперечує факту того, що тєлєграм є мацкальським лайном для сприяння продажу наркоти і контролю за авдиторією. Важко втриматись від спокуси...
21.05.2025 05:13 Ответить
Телемарахфону передивилась? Це ж якими треба бути тупими, щоб повторювати зе-пропаганду!
21.05.2025 12:01 Ответить
о! то на телемарофоні ******** тєлєграм? я те лайно не дивлюсь, не знаю, а ви нафіга дивитесь?
21.05.2025 13:26 Ответить
Клятий московитський ви...ядок.
21.05.2025 00:13 Ответить
Підстилка ФСБ , звідки його корені..
21.05.2025 00:18 Ответить
Попереднім коментаторам:

Не захищаю Дурова, але в тексті його не написано про що він готовий свідчити. Можливо якраз проти ультраправого кандидата.
Можливо ні. Але цього бляха не написано. Невже так важко дочекатись розгортання подій, аніж як боти на все реагувати. Чи то і є боти?)
21.05.2025 00:19 Ответить
а в чому логіка йому зараз вилазити з такими гучними заявами якщо він збирається свідчити на користь кандидата який і так виграв?
21.05.2025 00:22 Ответить
Спеціально під дурня косите?

дуров до цього писати, що французи вимагали від нього "вимкнути консервативні голоси" .
21.05.2025 00:26 Ответить
Ти не дурова захищаєш, а його хазяїв із фсб. Коли дуррва французи затримали, за співпрацю із фсб, то і виникла ідея-зробити вкиди проти Франції.
21.05.2025 00:33 Ответить
"Павло Дуров заявив, що готовий свідчити в суд про іноземне втручання у вибори президента в Румунії"

и прикрепил пост симиона, в котором тот утверждает об этом самом вмешательстве.
и вам не ясно, о чем будет дуров свидетельствовать?
21.05.2025 00:37 Ответить
Дуров хочи свідчити правду. Яка-б вона не була. Чи ви ********** брехню?
21.05.2025 00:49 Ответить
Було б добре, якби Дуров захотів допомогти своїй рідній російській демократії, яка вже давно у сраці. Але чомусь даного "защітніка міравой дємократіі" цей факт абсолютно не цікавить. Румунська демократія обійдеться і без путінської шобли-*****
21.05.2025 01:25 Ответить
дивно що нам ЦН дав половинчату новину ... А безкоштовнии варіант GPT ( з "свіжиною 2023" року) дав нам повну інфу
21.05.2025 01:36 Ответить
нагадало анекдот:

брєжнєв і Рейган бігли наввипередки. Рейган прийшов першим, брєжнєв - другий.

Американські газети: Рейган виграв, брєжнєв програв

радянські: брєжнєв другий, Рейган - передостанній.

p.s. А так, ви праві. Мальчік в трусіках дуров просто хоче свідчити "правду" .
21.05.2025 09:23 Ответить
"Дуров хочи свідчити правду"

дуров и правда, вы это серьезно?
21.05.2025 11:26 Ответить
Павло Дуров, засновник Telegram, нещодавно зробив заяву, що отримав запит від французької розвідки (DGSE) з проханням обмежити доступ до консервативних голосів у Румунії напередодні другого туру президентських виборів. Дуров відмовився виконати цей запит, назвавши його втручанням у демократичний процес, і публічно оголосив про свою готовність свідчити в суді, якщо це допоможе захистити демократію в Румунії.

Ця заява була швидко підхоплена Джорджем Сіміоном, ультраправим кандидатом, який програв вибори, і який вже подав позов до Конституційного суду з вимогою анулювати результати виборів, посилаючись на іноземне втручання та маніпуляції.

Французьке Міністерство закордонних справ категорично заперечило ці звинувачення, назвавши їх "абсолютно безпідставними" та "маніпулятивними", і закликало до поваги до румунської демократії.
Ця ситуація викликала значний резонанс у медіа та соціальних мережах, особливо в контексті попереднього анулювання виборів у 2024 році через підозри у втручанні з боку Росії.

Таким чином, заява Дурова стала важливим елементом у поточній політичній дискусії в Румунії, хоча її вплив на юридичні процеси залишається невизначеним.
21.05.2025 01:34 Ответить
ви не в темі. Дуров вже пару днів тому заявив, що спецслужби втручались в роботу тєлєграм. А тепер він свою пісню, тобто завдання таваріща куратора продовжує
21.05.2025 05:18 Ответить
Телеграм вже став притчею во язицах по взломах - у кожного другого знайомого ломали

.
21.05.2025 00:28 Ответить
То такі у вас знайомі
21.05.2025 00:46 Ответить
А на що ви розраховуєте, коли користуєтесь ворожим ресурсом?
21.05.2025 00:54 Ответить
Дуров намагається захищати свободу слова. За це на нього иснуть ліві та диктаторськи режими. Вони підбурюють громадян до ненависті до Дурова. Що ми і бачимо наочно тут у коментах.
21.05.2025 00:44 Ответить
Дуров за свободу слова, це як мокша-пропоганда за альтернативну точку зору.
21.05.2025 00:49 Ответить
Сильно він свободу слова в себе в рашці захищав??
21.05.2025 00:56 Ответить
Взагалі-то да. Ти-б так засцяв.
21.05.2025 01:03 Ответить
В якому місці він захищав? Він у себе вконтактікє повидаляв навіть стьобні акаунти людей. Поназивалися люди по приколу Ктулху/, Губкою Бобом чи там Гомером Сімпсоном - і в один момент їх акаунти повидаляли...
Дуров навіть такого не потерпів!
21.05.2025 01:18 Ответить
Вконтакте давно не належить Дурову і він його не контролює
21.05.2025 07:35 Ответить
От саме тоді ще належав...
21.05.2025 12:12 Ответить
І на жодних протестах в рашці він не світився. Ні на Болотній, ні на мітингах 2014 року, які Нємцов організував проти анексії Криму...
21.05.2025 01:28 Ответить
ахахах. Стільки "защітнікав" в російській демократії було, але чомусь вона нижче плінтуса опинилася
21.05.2025 01:53 Ответить
фсб зараз намагається розхитати суспільство в Румунії, навіть Дурова відкрито вже використовують, заметушилися
21.05.2025 01:48 Ответить
поперли в наступ не тільки на Румунію, але й на ЄС
21.05.2025 01:56 Ответить
бо мають гарних друзів в особі трампонів
21.05.2025 02:09 Ответить
ось ти Костя і спалився
21.05.2025 05:20 Ответить
"За це на нього иснуть ліві та диктаторськи режими"

не оскудеет земля на идиотов. зачем на него давить если можно новичок использовать...
21.05.2025 11:31 Ответить
"Я готовий прийти та свідчити, якщо це допоможе румунській демократії", - написав він.

К российской демократии (и к российским выборам), я так понимаю, у Дурова претензий нет.
21.05.2025 00:47 Ответить
"Російська демократія"... це ви серйозно?
21.05.2025 00:56 Ответить

Павло Дуров - не спостерігач.
Він учасник.
Telegram - не нейтральна платформа, а інструмент.
А вся ця історія - ще одне підтвердження, що його лояльність путіну безмежна!!
21.05.2025 01:23 Ответить
Товаришу майор! Перелогінтеся будь ласка!
21.05.2025 12:04 Ответить
Помийка телеграм вже давно мала б бути заборонена, але ж в охвісі вовіка думають, що через неї добре піаритись, тому не чіпають цей відвертий кремлівський актив.
21.05.2025 01:34 Ответить
Українська преса ******** цензуру. Дякую за доказ!
21.05.2025 12:18 Ответить
Думали-думали в кремлі, і після пари днів вживання кокаїну для творчого процесу надумали "підняти ставки". Причому вирішили навіть ввести в дію свого "секретного" агента - Дурова.
Коли вже до усіх дійде, що Telegram це напевно найуспішніший проект ФСБ по контролю опозиції, збору розвідінформації та впливу на суспільну думку, як в росії так і в інших країнах.

P.S. Як же Дуров раптом за демократію почав перейматись. Що ж ти про неї не думав, коли блокував в Телеграмі проекти Навального?
21.05.2025 02:44 Ответить
Найуспішніший їх проект-операція "зермак",як сказав Піонтковський.
21.05.2025 07:31 Ответить
Тоді Трамп та Меркель.
21.05.2025 11:29 Ответить
Дуров и его "телега" есть гэбэшная помойка.Punctum. Я не понимаю людей,, в том числе на высшем уровне, которые юзают эту фсб-шную парашу 🤢
21.05.2025 03:32 Ответить
Один Маск вже погрався в політику, що втратив $135 мільярдів і ринки для свого бізнесу, цьому видно також не йметься.
21.05.2025 04:05 Ответить
Нехай рекомендує румунам побільше свідків з Росії. Руцких.
21.05.2025 04:35 Ответить
фсбшний покидьок
21.05.2025 05:19 Ответить
Найшли « свідетеля»… це все одно, що фсб послухать.
21.05.2025 05:52 Ответить
Та ні! Ну що ви? Як можна вважати недемократичним фальсифікацію виборів в країні ЕС? Незаконне позбавлення перемоги одного кандидата на пост президента Румунії, і втручання на боці іншого? Коментатори Цензора це не переживуть.....
21.05.2025 06:41 Ответить
дура , не суй нос туди куди культурні люди член сують
21.05.2025 07:04 Ответить
Судячи з більшості коментарів, зовнішнє втручання у вибори - це добре, отже його треба практивути як найширше
21.05.2025 07:26 Ответить
В Румунії переміг прозахідний політик,значить Дуров "готовий свідчити щодо іноземного втручання у вибори в Румунії".
Ну й дає.
21.05.2025 07:28 Ответить
Штірліц на межі провалу).
21.05.2025 07:36 Ответить
Кто свидетель? - Я, а что случилось? (с) фсб тепер буде качати тему фальсифікації виборів в Румунії - для них будь-який результат позитивний, аби тільки посіяти смуту
21.05.2025 07:40 Ответить
"консерва" долго тухла и наконец то вскрылась....
21.05.2025 08:11 Ответить
так хай розповість - тільки все,а не те що вигодно гнилій московській гебні.тіпа французи такі дураки не знали що таке телеграм - московська помийка.
21.05.2025 08:29 Ответить
Всі, хто тут нудить про дурівську "свободу слова", тим, чи іншим чином підтримують рускамір *****. Та мало того, що волають за кацапа Дурова, ще й називають демократом відвертого нациста Сіміона. Та й не тільки цього домнула, а і орбанів з фіцями та різних вагенкнехтів.
Щодо мене особисто, то такі "демократи" мали всі скопом сидіти в таборах для інтернованих осіб. От як в Великобританії під час ІІ Світової запроторили в тюрму без суду нациста сера Освальда Мослі з іншими його однопартійцями аж до тих часів, коли гітлеризму вже без сумнівів наставав звіздец. Після того аж до наших часів в Великобританії чого тільки не було, але нацизм вже ніколи там не піднімав голову.
21.05.2025 08:57 Ответить
А как продвигает в телеге фсб каналы он не хочет рассказывать?
21.05.2025 10:10 Ответить
 
 