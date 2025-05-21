Дуров говорит, что готов дать показания об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии

Основатель Telegram россиянин Павел Дуров заявил, что готов свидетельствовать в суд об иностранном вмешательстве в выборы президента в Румынии.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я готов прийти и свидетельствовать, если это поможет румынской демократии", - написал он.

Стоит заметить, что к этому посту он прикрепил пост лидера ультраправой партии Румынии "AUR" Джордже Симиона, в котором тот заявил о решении обжаловать результаты выборов президента Румынии.