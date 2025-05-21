Дуров говорит, что готов дать показания об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии
Основатель Telegram россиянин Павел Дуров заявил, что готов свидетельствовать в суд об иностранном вмешательстве в выборы президента в Румынии.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Я готов прийти и свидетельствовать, если это поможет румынской демократии", - написал он.
Стоит заметить, что к этому посту он прикрепил пост лидера ультраправой партии Румынии "AUR" Джордже Симиона, в котором тот заявил о решении обжаловать результаты выборов президента Румынии.
Щодо мене особисто, то такі "демократи" мали всі скопом сидіти в таборах для інтернованих осіб. От як в Великобританії під час ІІ Світової запроторили в тюрму без суду нациста сера Освальда Мослі з іншими його однопартійцями аж до тих часів, коли гітлеризму вже без сумнівів наставав звіздец. Після того аж до наших часів в Великобританії чого тільки не було, але нацизм вже ніколи там не піднімав голову.
Але то лише у ТГ цензора
Прицьому ТГ як таке доволі засрано кацапським агіт.пропом до того ж лояльне до ФСБ та продажу наркоти
Не захищаю Дурова, але в тексті його не написано про що він готовий свідчити. Можливо якраз проти ультраправого кандидата.
Можливо ні. Але цього бляха не написано. Невже так важко дочекатись розгортання подій, аніж як боти на все реагувати. Чи то і є боти?)
дуров до цього писати, що французи вимагали від нього "вимкнути консервативні голоси" .
и прикрепил пост симиона, в котором тот утверждает об этом самом вмешательстве.
и вам не ясно, о чем будет дуров свидетельствовать?
брєжнєв і Рейган бігли наввипередки. Рейган прийшов першим, брєжнєв - другий.
Американські газети: Рейган виграв, брєжнєв програв
радянські: брєжнєв другий, Рейган - передостанній.
p.s. А так, ви праві. Мальчік в трусіках дуров просто хоче свідчити "правду" .
дуров и правда, вы это серьезно?
Ця заява була швидко підхоплена Джорджем Сіміоном, ультраправим кандидатом, який програв вибори, і який вже подав позов до Конституційного суду з вимогою анулювати результати виборів, посилаючись на іноземне втручання та маніпуляції.
Французьке Міністерство закордонних справ категорично заперечило ці звинувачення, назвавши їх "абсолютно безпідставними" та "маніпулятивними", і закликало до поваги до румунської демократії.
Ця ситуація викликала значний резонанс у медіа та соціальних мережах, особливо в контексті попереднього анулювання виборів у 2024 році через підозри у втручанні з боку Росії.
Таким чином, заява Дурова стала важливим елементом у поточній політичній дискусії в Румунії, хоча її вплив на юридичні процеси залишається невизначеним.
Дуров навіть такого не потерпів!
не оскудеет земля на идиотов. зачем на него давить если можно новичок использовать...
К российской демократии (и к российским выборам), я так понимаю, у Дурова претензий нет.
Павло Дуров - не спостерігач.
Він учасник.
Telegram - не нейтральна платформа, а інструмент.
А вся ця історія - ще одне підтвердження, що його лояльність путіну безмежна!!
Коли вже до усіх дійде, що Telegram це напевно найуспішніший проект ФСБ по контролю опозиції, збору розвідінформації та впливу на суспільну думку, як в росії так і в інших країнах.
P.S. Як же Дуров раптом за демократію почав перейматись. Що ж ти про неї не думав, коли блокував в Телеграмі проекти Навального?
Ну й дає.
