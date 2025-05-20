Ультраправый Симион хочет оспорить в суде результаты выборов президента Румынии

Лидер ультраправой партии Румынии "AUR" Джордже Симион, который во втором туре выборов проиграл проевропейскому оппоненту Никушору Дану, решил обжаловать результаты голосования.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, результаты выборов будут обжалованы в Конституционном суде на тех же основаниях, по которым в декабре прошлого года были отменены результаты первого тура президентских выборов.

Симион утверждает, что причина отмены результатов - внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов, в частности, он намекнул на Францию и Молдову. Он говорит, что якобы имеет соответствующие доказательства.

"Ко всем румынам: немедленно требуйте от Конституционного суда отменить этот фарс. Мы не сдадимся и не предадим! Это только начало великой победы!" - добавил политик.

Напомним действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.