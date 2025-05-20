РУС
Ультраправый Симион хочет оспорить в суде результаты выборов президента Румынии

Лидер ультраправой партии Румынии "AUR" Джордже Симион, который во втором туре выборов проиграл проевропейскому оппоненту Никушору Дану, решил обжаловать результаты голосования.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, результаты выборов будут обжалованы в Конституционном суде на тех же основаниях, по которым в декабре прошлого года были отменены результаты первого тура президентских выборов.

Симион утверждает, что причина отмены результатов - внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов, в частности, он намекнул на Францию и Молдову. Он говорит, что якобы имеет соответствующие доказательства.

"Ко всем румынам: немедленно требуйте от Конституционного суда отменить этот фарс. Мы не сдадимся и не предадим! Это только начало великой победы!" - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Румынии заявил о признаках вмешательства РФ в президентские выборы: "Это было ожидаемо"

Напомним действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.

Топ комментарии
+12
В басманний суд нехай скаржиться, або в спортлото. Виродок кацапський. Зараз кремлівські кредитори точать ножа, щоб йому яйця відрізати, ось воно і намагається відтягти невідворотнє.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:13 Ответить
+9
та вже ж привітав з перемогою і тут задзвонив Телефон.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:12 Ответить
+7
Якийсь він вертлявий. То визнав результати, то бажає оскаршити. Він часов не позашлюбний син Додіка Трампона? Чимсь нагадує. А може з Кремля комаенда прийла оскаржити? Румуни, проведить цьому фашисту патологічний розтин, як казали у совке - розтин покаже причину.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:31 Ответить
та вже ж привітав з перемогою і тут задзвонив Телефон.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:12 Ответить
Привіт від ***** передали?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:16 Ответить
запитання дурнувате трохи. звідки мені знати, ти ж там пошту контролюєш. 😂
показать весь комментарий
20.05.2025 20:20 Ответить
Звідки знаєш?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:39 Ответить
не думаю, що моя відповідь тобі сподобається. працюй.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:07 Ответить
Питання ж не в тому сподобається чи ні, цікаво. Може ти агЄнт?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:12 Ответить
словоблуддя твоє тебе завжди видає щодо чій ти. працюй над собою.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:24 Ответить
Та яке словоблуддя? Я ж прямо запитую, агЄнт ти чи ні?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:02 Ответить
...із маскви прішол пріказ...
показать весь комментарий
20.05.2025 20:50 Ответить
Так він же виграв вибори в Чаді, тож там хай і оскаржує.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:13 Ответить
Домнуле!
Розслабтеся, ви вже пливете колектором!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:13 Ответить
В басманний суд нехай скаржиться, або в спортлото. Виродок кацапський. Зараз кремлівські кредитори точать ножа, щоб йому яйця відрізати, ось воно і намагається відтягти невідворотнє.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:13 Ответить
В басманний суд банально. В спортлото. можна, а краще в лігу сексуальних меншин на паРаші. Там 3,14дарів вистачає, підтримають.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:40 Ответить
В Басманный надо заяву писать, там разберутся, что к чему...
показать весь комментарий
20.05.2025 20:15 Ответить
Сімеон - румунською ДИНЯ! Диня хоче стати Кавуном! Як то кажуть - ДУТЕН ПУЛА!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:17 Ответить
Сімеон у даному випадку - це румунський варіант мацковського Сємьон. 😊
показать весь комментарий
20.05.2025 20:19 Ответить
да хоч так! я пам'ятаю часи коли румуни їздили підводами бо не було автівок. На автівках їздили лише в Бухаресті начальники. Коли потяг перетинав Румунію то на станціях малеча аби пригостили цукерками пісні співала під гармошку, робили якісь легкі акробатичні трюки. Чоловіки прохали цигарки. А на вокзалі в Бухаресті на пероні не було жодно людини бо приходив міжнародний потяг. Румунські прикордонники майже дупу цілували. А коли Україна передала ядерну зброю то в обличчя сміялись. І було соромно!
Наразі де ми, а де румуни.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:25 Ответить
Бабло треба віддавати? 🤔 Співчуваю... Тепер хіба що на панель.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:18 Ответить
Він там і є.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:21 Ответить
Команда від нАчАльства прийшла.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:32 Ответить
Як для людини, що після виборів негайно оголосила себе президентом Чаду, він досить довго думав. Або в Москві хтось тормознутий і з запізненням команду віддав.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:23 Ответить
Якийсь він вертлявий. То визнав результати, то бажає оскаршити. Він часов не позашлюбний син Додіка Трампона? Чимсь нагадує. А може з Кремля комаенда прийла оскаржити? Румуни, проведить цьому фашисту патологічний розтин, як казали у совке - розтин покаже причину.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:31 Ответить
Кремлевские деньги прийдется вернуть с процентами
показать весь комментарий
20.05.2025 20:33 Ответить
Дискредитація ідей Майдану 2004.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:01 Ответить
а шо ***** бабла підкинув семену на суди
показать весь комментарий
20.05.2025 21:03 Ответить
А хто б сумнівався - моцкалі лізуть всюди без мила . Треба вбивати
показать весь комментарий
20.05.2025 21:17 Ответить
Вже все, писець, поїзд пішов
показать весь комментарий
20.05.2025 21:18 Ответить
Лідер ультраправої партії Румунії "AUR" Джордже Сіміон, Джерело: https://censor.net/ua/n3553368
взагалі то партія проросійська, в ліва вона чи права чи ультра - ЦЕ ВЖЕ ДЕТАЛІ. Але важливі і акцентні
показать весь комментарий
20.05.2025 21:23 Ответить
.....уй ти вгадав!!! Твій потяг вже пішов!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 21:34 Ответить
Какая цыгано-воровская, мерзкая рожа.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:40 Ответить
І штурм "капітолію" треба організувати🤔
показать весь комментарий
20.05.2025 22:18 Ответить
 
 