Ультраправый Симион хочет оспорить в суде результаты выборов президента Румынии
Лидер ультраправой партии Румынии "AUR" Джордже Симион, который во втором туре выборов проиграл проевропейскому оппоненту Никушору Дану, решил обжаловать результаты голосования.
Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, результаты выборов будут обжалованы в Конституционном суде на тех же основаниях, по которым в декабре прошлого года были отменены результаты первого тура президентских выборов.
Симион утверждает, что причина отмены результатов - внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов, в частности, он намекнул на Францию и Молдову. Он говорит, что якобы имеет соответствующие доказательства.
"Ко всем румынам: немедленно требуйте от Конституционного суда отменить этот фарс. Мы не сдадимся и не предадим! Это только начало великой победы!" - добавил политик.
Напомним действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.
Розслабтеся, ви вже пливете колектором!
Наразі де ми, а де румуни.
взагалі то партія проросійська, в ліва вона чи права чи ультра - ЦЕ ВЖЕ ДЕТАЛІ. Але важливі і акцентні