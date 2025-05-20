УКР
Вибори президента в Румунії
2 677 32

Ультраправий Сіміон хоче оскаржити в суді результати виборів президента Румунії

Сіміон оскаржить рішення результатів виборів президента Румунії в Конституційному суді

Лідер ультраправої партії Румунії "AUR" Джордже Сіміон, який у другому турі виборів програв проєвропейському опоненту Нікушору Дану, вирішив оскаржити результати голосування.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, результати виборів будуть оскаржені в Конституційному суді на тих самих підставах, за яким у грудні минулого року були скасовані результати першого туру президентських виборів.

Сіміон стверджує, що причина скасування результатів — зовнішнє втручання з боку державних та недержавних суб'єктів, зокрема він натякнув на Францію та Молдову. Він каже, що нібито має відповідні докази.

"До всіх румунів: негайно вимагайте від Конституційного суду скасувати цей фарс. Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги!"  - додав політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив нового президента Румунії Дана до України

Вибори в Румунії: Сіміон оскаржить рішення в Конституційному суді

Нагадаємо чинний мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента в Румунії.

вибори (6739) Румунія (1228) Дан Нікушор (15)
Топ коментарі
+12
В басманний суд нехай скаржиться, або в спортлото. Виродок кацапський. Зараз кремлівські кредитори точать ножа, щоб йому яйця відрізати, ось воно і намагається відтягти невідворотнє.
показати весь коментар
20.05.2025 20:13 Відповісти
+9
та вже ж привітав з перемогою і тут задзвонив Телефон.
показати весь коментар
20.05.2025 20:12 Відповісти
+7
Якийсь він вертлявий. То визнав результати, то бажає оскаршити. Він часов не позашлюбний син Додіка Трампона? Чимсь нагадує. А може з Кремля комаенда прийла оскаржити? Румуни, проведить цьому фашисту патологічний розтин, як казали у совке - розтин покаже причину.
показати весь коментар
20.05.2025 20:31 Відповісти
та вже ж привітав з перемогою і тут задзвонив Телефон.
показати весь коментар
20.05.2025 20:12 Відповісти
Привіт від ***** передали?
показати весь коментар
20.05.2025 20:16 Відповісти
запитання дурнувате трохи. звідки мені знати, ти ж там пошту контролюєш. 😂
показати весь коментар
20.05.2025 20:20 Відповісти
Звідки знаєш?
показати весь коментар
20.05.2025 20:39 Відповісти
не думаю, що моя відповідь тобі сподобається. працюй.
показати весь коментар
20.05.2025 21:07 Відповісти
Питання ж не в тому сподобається чи ні, цікаво. Може ти агЄнт?
показати весь коментар
20.05.2025 21:12 Відповісти
словоблуддя твоє тебе завжди видає щодо чій ти. працюй над собою.
показати весь коментар
20.05.2025 21:24 Відповісти
Та яке словоблуддя? Я ж прямо запитую, агЄнт ти чи ні?
показати весь коментар
20.05.2025 22:02 Відповісти
...із маскви прішол пріказ...
показати весь коментар
20.05.2025 20:50 Відповісти
Так він же виграв вибори в Чаді, тож там хай і оскаржує.
показати весь коментар
20.05.2025 20:13 Відповісти
Домнуле!
Розслабтеся, ви вже пливете колектором!
показати весь коментар
20.05.2025 20:13 Відповісти
В басманний суд нехай скаржиться, або в спортлото. Виродок кацапський. Зараз кремлівські кредитори точать ножа, щоб йому яйця відрізати, ось воно і намагається відтягти невідворотнє.
показати весь коментар
20.05.2025 20:13 Відповісти
В басманний суд банально. В спортлото. можна, а краще в лігу сексуальних меншин на паРаші. Там 3,14дарів вистачає, підтримають.
показати весь коментар
20.05.2025 20:40 Відповісти
В Басманный надо заяву писать, там разберутся, что к чему...
показати весь коментар
20.05.2025 20:15 Відповісти
Сімеон - румунською ДИНЯ! Диня хоче стати Кавуном! Як то кажуть - ДУТЕН ПУЛА!
показати весь коментар
20.05.2025 20:17 Відповісти
Сімеон у даному випадку - це румунський варіант мацковського Сємьон. 😊
показати весь коментар
20.05.2025 20:19 Відповісти
да хоч так! я пам'ятаю часи коли румуни їздили підводами бо не було автівок. На автівках їздили лише в Бухаресті начальники. Коли потяг перетинав Румунію то на станціях малеча аби пригостили цукерками пісні співала під гармошку, робили якісь легкі акробатичні трюки. Чоловіки прохали цигарки. А на вокзалі в Бухаресті на пероні не було жодно людини бо приходив міжнародний потяг. Румунські прикордонники майже дупу цілували. А коли Україна передала ядерну зброю то в обличчя сміялись. І було соромно!
Наразі де ми, а де румуни.
показати весь коментар
20.05.2025 20:25 Відповісти
Бабло треба віддавати? 🤔 Співчуваю... Тепер хіба що на панель.
показати весь коментар
20.05.2025 20:18 Відповісти
Він там і є.
показати весь коментар
20.05.2025 20:21 Відповісти
Команда від нАчАльства прийшла.
показати весь коментар
20.05.2025 20:32 Відповісти
Як для людини, що після виборів негайно оголосила себе президентом Чаду, він досить довго думав. Або в Москві хтось тормознутий і з запізненням команду віддав.
показати весь коментар
20.05.2025 20:23 Відповісти
Якийсь він вертлявий. То визнав результати, то бажає оскаршити. Він часов не позашлюбний син Додіка Трампона? Чимсь нагадує. А може з Кремля комаенда прийла оскаржити? Румуни, проведить цьому фашисту патологічний розтин, як казали у совке - розтин покаже причину.
показати весь коментар
20.05.2025 20:31 Відповісти
Кремлевские деньги прийдется вернуть с процентами
показати весь коментар
20.05.2025 20:33 Відповісти
Дискредитація ідей Майдану 2004.
показати весь коментар
20.05.2025 21:01 Відповісти
а шо ***** бабла підкинув семену на суди
показати весь коментар
20.05.2025 21:03 Відповісти
А хто б сумнівався - моцкалі лізуть всюди без мила . Треба вбивати
показати весь коментар
20.05.2025 21:17 Відповісти
Вже все, писець, поїзд пішов
показати весь коментар
20.05.2025 21:18 Відповісти
Лідер ультраправої партії Румунії "AUR" Джордже Сіміон, Джерело: https://censor.net/ua/n3553368
взагалі то партія проросійська, в ліва вона чи права чи ультра - ЦЕ ВЖЕ ДЕТАЛІ. Але важливі і акцентні
показати весь коментар
20.05.2025 21:23 Відповісти
.....уй ти вгадав!!! Твій потяг вже пішов!!!
показати весь коментар
20.05.2025 21:34 Відповісти
Какая цыгано-воровская, мерзкая рожа.
показати весь коментар
20.05.2025 21:40 Відповісти
І штурм "капітолію" треба організувати🤔
показати весь коментар
20.05.2025 22:18 Відповісти
 
 