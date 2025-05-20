Ультраправий Сіміон хоче оскаржити в суді результати виборів президента Румунії

Лідер ультраправої партії Румунії "AUR" Джордже Сіміон, який у другому турі виборів програв проєвропейському опоненту Нікушору Дану, вирішив оскаржити результати голосування.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, результати виборів будуть оскаржені в Конституційному суді на тих самих підставах, за яким у грудні минулого року були скасовані результати першого туру президентських виборів.

Сіміон стверджує, що причина скасування результатів — зовнішнє втручання з боку державних та недержавних суб'єктів, зокрема він натякнув на Францію та Молдову. Він каже, що нібито має відповідні докази.

"До всіх румунів: негайно вимагайте від Конституційного суду скасувати цей фарс. Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги!" - додав політик.

Нагадаємо чинний мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента в Румунії.