Зеленський запросив нового президента Румунії Дана до України

Зеленський та Нікушор Дан провели першу розмову 19 травня

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із новообраними лідером Румунії Нікушором Даном та запросив його приїхати з візитом до нашої держави.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі. Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що підтримка України продовжиться.

"Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість. Запросив Нікушора Дана приїхати до України. Також обговорили найближчі можливості зустрітися", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах: Україні важливо мати Румунію як надійного партнера

Нагадаємо чинний мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента в Румунії.

Зеленський Володимир (25234) Румунія (1228) Дан Нікушор (15)
Невже він вважає що в окулярах виглядає розумнішим?
Гарна новина - підтримка Румунії нам не завадить !
Володя, якщо хочеш мати гарні відносини з сусідами, то не зай#буй людей🤡
