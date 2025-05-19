Зеленський запросив нового президента Румунії Дана до України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із новообраними лідером Румунії Нікушором Даном та запросив його приїхати з візитом до нашої держави.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі. Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що підтримка України продовжиться.

"Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість. Запросив Нікушора Дана приїхати до України. Також обговорили найближчі можливості зустрітися", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах: Україні важливо мати Румунію як надійного партнера

Нагадаємо чинний мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента в Румунії.