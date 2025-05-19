Зеленский пригласил нового президента Румынии Дана в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранными лидером Румынии Никушором Даном и пригласил его приехать с визитом в наше государство.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравил с победой на президентских выборах. Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы все вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе. Уважаем Румынию и выбор румынского народа. Это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности", - отметил он.
Зеленский отметил, что поддержка Украины продолжится.
"Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость. Пригласил Никушора Дана приехать в Украину. Также обсудили ближайшие возможности встретиться", - добавил он.
Напомним действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.
