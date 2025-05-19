РУС
Зеленский пригласил нового президента Румынии Дана в Украину

Зеленский и Никушор Дан провели первую беседу 19 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранными лидером Румынии Никушором Даном и пригласил его приехать с визитом в наше государство.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравил с победой на президентских выборах. Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы все вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе. Уважаем Румынию и выбор румынского народа. Это страна, от которой многое зависит в вопросах безопасности", - отметил он.

Зеленский отметил, что поддержка Украины продолжится.

"Румыния понимает, насколько важна борьба за свободу и справедливость. Пригласил Никушора Дана приехать в Украину. Также обсудили ближайшие возможности встретиться", - добавил он.

Напомним действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.

Зеленский Владимир Румыния Дан Никушор
Невже він вважає що в окулярах виглядає розумнішим?
Гарна новина - підтримка Румунії нам не завадить !
Володя, якщо хочеш мати гарні відносини з сусідами, то не зай#буй людей🤡
