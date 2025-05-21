Новообраний президент Румунії Дан виступає за підтримку України, але без військової місії, - Politico

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що підтримує подальшу допомогу Україні, однак виступає проти участі румунських військових у місії в зоні бойових дій.

Про це він повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Мати велику оперативну підтримку на румунській території - так. Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні - ні. Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією і Росією", - пояснив Дан.

Він також розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до досягнення домовленостей із Путіним, назвавши вимоги російського президента нереалістичними. За словами Дана, всі рішення щодо України мають ухвалюватися за участі самих українців.

"Я не дуже оптимістичний щодо того, що ми матимемо мир дуже скоро, і я також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну доти, доки вони не отримають найбільш прийнятний мир для себе", - наголосив румунський президент.

Як повідомлялося раніше, Нікушор Дан переміг на президентських виборах у Румунії з результатом 54,17% голосів. Його опонент Джордже Сіміон визнав поразку, однак пізніше закликав Конституційний суд скасувати результати через нібито зовнішнє втручання.

