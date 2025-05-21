РУС
Помощь Украине от Румынии
Новоизбранный президент Румынии Дан выступает за поддержку Украины, но без военной миссии, - Politico

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что поддерживает дальнейшую помощь Украине, однако выступает против участия румынских военных в миссии в зоне боевых действий.

Об этом он сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Иметь большую оперативную поддержку на румынской территории - да. Быть частью армий, которые гарантируют мир в Украине - нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", - пояснил Дан.

Он также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к достижению договоренностей с Путиным, назвав требования российского президента нереалистичными. По словам Дана, все решения по Украине должны приниматься при участии самих украинцев.

"Я не очень оптимистичен относительно того, что мы будем иметь мир очень скоро, и я также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока они не получат наиболее приемлемый мир для себя", - подчеркнул румынский президент.

Как сообщалось ранее, Никушор Дан победил на президентских выборах в Румынии с результатом 54,17% голосов. Его оппонент Джордже Симион признал поражение, однако позже призвал Конституционный суд отменить результаты из-за якобы внешнего вмешательства.

И на этом спасибо , главное чтоб палки в колеса не вставлял как мразота Орбан
показать весь комментарий
21.05.2025 11:37 Ответить
хоча б небо своє закрийте, і то буде добре
показать весь комментарий
21.05.2025 11:39 Ответить
Ще раз переконуюсь, Європа стає сцикопіхотную. Але, щоб щось вимагати від Європи, треба самим не бути сцикопіхотними.
Слава ЗСУ!
Ганьба українській сцикопіхоті!
показать весь комментарий
21.05.2025 11:57 Ответить
америка починала з ковдр, потім були авіяносці, просю пардону, абрамси, зараз трамп надіслав пакет дуль.
може, колись і румуни роздупляться.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:07 Ответить
 
 