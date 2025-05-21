США против включения пункта о поддержке Украины в коммюнике встречи министров финансов G7, - Politico

США выступают против включения пунктов о поддержке Украины в заявление по итогам встречи министров финансов G7, американцы не хотят называть действия России в Украине "незаконными".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Politico.

Также Вашингтон не хочет называть в тексте коммюнике полномасштабное вторжение России в Украину "незаконным".

Как пишет Bloomberg, накануне встречи велась интенсивная работа по поиску общей позиции, с которой могли бы согласиться все страны G7, в частности, относительно торговли и войны РФ против Украины - двух ключевых вопросов, которые вызывают наибольшие споры.

Министр финансов Украины Сергей Марченко также будет присутствовать на встрече: это может помочь участникам в попытках убедить главу Минфина США Скотта Бессента в том, что пункт о поддержке Украины должен быть включен в коммюнике. Марченко говорил журналистам, что будет пытаться повторить аргументы Киева по усилению санкций против России, в том числе путем снижения уровня предельной цены на российскую нефть, установленной G7 на уровне $60 за баррель.

Изменение политики США со времени возвращения в Белый дом Дональда Трампа повлияло на G7. В частности, страны группы не могли принять совместное заявление к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину - Штаты не хотели называть Россию агрессором. Трамп также называл исключение РФ из "Большой семерки" ошибкой, выражая желание вернуть Москву в "клуб".

Также США отклонили предложение Канады создать оперативную группу, которая будет заниматься теневым флотом нефтяных танкеров РФ.

США с начала второго срока Трампа отказывались поддерживать заявления с осуждением агрессии России против Украины не только в рамках G7, но и в ООН.

