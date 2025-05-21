РУС
Саммит G7 в июне 2025 года G7 готовит новые рычаги влияния на Россию
4 343 48

США против включения пункта о поддержке Украины в коммюнике встречи министров финансов G7, - Politico

G7

США выступают против включения пунктов о поддержке Украины в заявление по итогам встречи министров финансов G7, американцы не хотят называть действия России в Украине "незаконными".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Politico.

Также Вашингтон не хочет называть в тексте коммюнике полномасштабное вторжение России в Украину "незаконным".

Как пишет Bloomberg, накануне встречи велась интенсивная работа по поиску общей позиции, с которой могли бы согласиться все страны G7, в частности, относительно торговли и войны РФ против Украины - двух ключевых вопросов, которые вызывают наибольшие споры.

Также читайте: США сейчас не будут настаивать на возвращении России в G7, - Трамп

Министр финансов Украины Сергей Марченко также будет присутствовать на встрече: это может помочь участникам в попытках убедить главу Минфина США Скотта Бессента в том, что пункт о поддержке Украины должен быть включен в коммюнике. Марченко говорил журналистам, что будет пытаться повторить аргументы Киева по усилению санкций против России, в том числе путем снижения уровня предельной цены на российскую нефть, установленной G7 на уровне $60 за баррель.

Изменение политики США со времени возвращения в Белый дом Дональда Трампа повлияло на G7. В частности, страны группы не могли принять совместное заявление к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину - Штаты не хотели называть Россию агрессором. Трамп также называл исключение РФ из "Большой семерки" ошибкой, выражая желание вернуть Москву в "клуб".

Также США отклонили предложение Канады создать оперативную группу, которая будет заниматься теневым флотом нефтяных танкеров РФ.

США с начала второго срока Трампа отказывались поддерживать заявления с осуждением агрессии России против Украины не только в рамках G7, но и в ООН.

Также читайте: США сорвали осуждение G7 ракетного удара РФ по Сумам из-за переговоров с Кремлем, - Bloomberg

Автор: 

G7 (884) США (27780) поддержка (711)
Топ комментарии
+30
А де ж славнозвісна американська система стримувань та противаг? Чому всі мовчки спостерігають як трампонівська шобла опускає та ганьбить США все більше?
21.05.2025 10:56 Ответить
+22
трамп ****** руда
21.05.2025 10:55 Ответить
+16
Бариги вони по всьому світу - бариги.
21.05.2025 10:54 Ответить
Ще один здобуток зеленої дипломатії
21.05.2025 10:54 Ответить
Дебилы топили за рыжего пса, а виновата «дипломатия» сказки будешь рассказывать своим товарищам гнидам козломордым
21.05.2025 11:10 Ответить
Прийми ліки,москале.
21.05.2025 11:46 Ответить
Та зеля тут якраз і ні до чого. Це трампон у путлера закоханий. Хоча з рештою, цей папірець особливої ваги і не має. Просто ще одна "глибока стурбованість".
21.05.2025 11:10 Ответить
І?Якщо і "законий" то зливати воду?Вже маємо "папірці без ваги",до цього вже маємо,точніше немаємо з літа допомоги від америки.А ми на стіськи наростили в-во зброї що можемо без америкосів обійтися?
21.05.2025 11:48 Ответить
Никакая дипломатия не поможет, если любитель золотого дождя душонкой и телом за московию.
21.05.2025 12:26 Ответить
Дипломатія це наука гладити собаку поки не готовий намордник.Нам потрібна зброя американська,чугунними яйцями лідора нації не повоюєш
21.05.2025 12:58 Ответить
Бариги вони по всьому світу - бариги.
21.05.2025 10:54 Ответить
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
21.05.2025 10:54 Ответить
трамп ****** руда
21.05.2025 10:55 Ответить
А де ж славнозвісна американська система стримувань та противаг? Чому всі мовчки спостерігають як трампонівська шобла опускає та ганьбить США все більше?
21.05.2025 10:56 Ответить
демократія найгірша форма правління - Уінстон Черчилль
21.05.2025 10:59 Ответить
Ну, там есть и вторая часть цитаты. Не покажите ее?
21.05.2025 11:02 Ответить
стосовно усіх перебробуваних до цього часу?
ви праві, проте я вважаю, шо демократія-2019 є прямою причиною ******** біди України
хз, може дійсно, для того, шоби щось побудувати нормальне - то усе треба знищити до основи?
як ви думажте?
21.05.2025 11:04 Ответить
Причина нашего треша совсем не в демократии, а в том как наше "мудрое" население ее использует. Посмотрите на соседей где ее нет. Вам это нравится?

А фраза полностью "Демократія є найгіршою формою правління, за винятком всіх тих інших форм, які були випробувані у той чи інший час"
21.05.2025 11:12 Ответить
тобто у 2019 демократія ні до чого? хєрово
мені б дуже хтілося у 2019, шоби у ПП не забезпечував демократію
проте так не працює. маємо результат демократії-2019
21.05.2025 11:14 Ответить
Демократия - инструмент, а как им воспользуется население - зависит только от его мозгов. Проблема не демократия, а массовое отупление населения. Причем не только у нас. Нельзя насильно заставить думать если тело этого не хочет.
21.05.2025 11:32 Ответить
за шо і мова
демократія в руках невігласів - страшна зброя
краще б ПП увімкнув режим диктатора - принаймі не було б війни
21.05.2025 11:36 Ответить
Это так не работает. Янукович уже включал режим диктатора. Это как-раз и привело к войне.
21.05.2025 11:40 Ответить
яник-овоч привів кацапську армію та війну
привів сам, за шо і отримав вирок
з ПП ситуація геть інша, хоча на думку кацапів саме він винуватий
21.05.2025 12:38 Ответить
І ще трохи не так, Черчиль казав: "Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…". Є різниця, і не маленька, адже не він казав, шо "найгірша", а "кажуть", або "казали"...
21.05.2025 12:15 Ответить
А яка найкраща форма правління?
21.05.2025 11:03 Ответить
вище відповів іншому пану
21.05.2025 11:05 Ответить
Трумп оголосив славнозвісну американську систему стримувань та противаг банкрутом.
21.05.2025 11:05 Ответить
"Система стримувань і противаг" в Америці, там де і "ZOG", де демократія, там де "незалежна судова система" - тобто в жо*і.
21.05.2025 12:28 Ответить
ще у когось є сумніви, шо рудий донні топить за *****?
21.05.2025 10:58 Ответить
росія, Китай, США, Іран, КНДР, Венесуела, Білорусь, Нікарагуа - оце й є готовий "клуб Ге-8".
США потрапили в "чудову компанію".
21.05.2025 10:58 Ответить
Клуб презервативівG-8.
21.05.2025 11:24 Ответить
Трамп - агент КГБ 😡
21.05.2025 11:01 Ответить
Також Вашингтон не хоче називати у тексті комюніке повномасштабне вторгнення Росії в Україну "незаконним".ТОБТО ВІЙНА В УКРАЇНІ .ЗА АМЕРИКАНСЬКИМ КУЙЛОМ "КРАСНОВИМ"---ЗАКОННА???ЯК ТАКЕ СВІТОВЕ УЙ,,,БИЩЕ ТІЛЬКИ ЗЕМЛЯ НОСИТЬ ???
21.05.2025 11:05 Ответить
Трамп-банкрот, на шпагат, а ******, тримає його руками за бейці! Ось такий Трамп-банкрот, договірник «матьорий»…
Типова доля, для афериста шоумена, що називав себе, чомусь, бізьнесьМЕНОМ!?!?
21.05.2025 11:05 Ответить
*** буду- трамп агент фсб рф
21.05.2025 11:07 Ответить
читай: агент КГБ "Краснов" против поддержки Украины
21.05.2025 11:08 Ответить
Коли ви вже зрозумієте,що США сьогодні не союзник України?
21.05.2025 11:08 Ответить
США против включения пункта о поддержке Украины в коммюнике встречи министров финансов G7, - Politico Источник: https://censor.net/ru/n3553448
==============
Читаємо поміж строк: Республіканці США підтримують дії рифи щодо окупації України і руйнування міжнародного права.
21.05.2025 11:09 Ответить
Маккейн в гробу перевернулся.
21.05.2025 11:14 Ответить
партнери
21.05.2025 11:12 Ответить
Одне ***** розказувало що візьме Київ за три дня,а друге риже ***** що закінчить війну за 24 годин..Обидва обісрались
21.05.2025 11:14 Ответить
Піндоси мерзенні!!! А шо скаже наш віслючок?
21.05.2025 11:16 Ответить
Трамп таки остаточно помирить німців з євреями - позаяк на Штати сподіватися більше не доводиться, НІКОМУ.ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КУЙЛА. ТЕПЕР доведеться їм покладатися одне на одних. "ТРАМПОН"робить ,те що не робив ні один президент США - ЦЕЙ ПРОРАШИСТСЬКИЙ СЛИЗНЯК ТАКИ ОБ'ЄДНАЄ німців, англійців, французів, ізраїльтян та японців - проти себе І ПРОТИ США
21.05.2025 11:23 Ответить
Ось вам і відповідь чи хоче Тампон закінчення війни. Вся стратегія Тампона це обеззброїти і роздягнути Україну щоб як воно любить казати, в України не було карт, а потім здати Україну рашистам. За це московський режим підтримає Тампона в завоюванні тих країн на які воно накинуло оком. А казочки про те що хтось хоче миру чи комусь жалко людей, засуньте в одне місце
21.05.2025 11:26 Ответить
Послужливий трампакс, небезпечніший за куйла!
Краснов, а скільки твоїх та куйлових життів, коштує життя однієї дитини?
21.05.2025 11:27 Ответить
Поразительные успехи международных институтов и дипломатии.
Трамп и его свора уже 5-й месяц орудует в Белой дурхате, но еще не отдал приказ бомбить украинские города.
И кроме кореша Витькоффа, не послал войска на помощь этим замечательным парням Ы & Пу .
21.05.2025 11:35 Ответить
Зеленая депломатия в действии. Как там Макарова поживает?
Какой же Трамп няшка, что еще и помощь дает. Другой бы уже б все побанил бы.
21.05.2025 11:42 Ответить
Я думав що дно вже пробите...
21.05.2025 11:46 Ответить
Трамп зовсім **** дався?
21.05.2025 12:03 Ответить
поки при владі, цей зеленський під* раст 🤡...Україна в біді ...
21.05.2025 12:14 Ответить
Клоуни вважають, що якщо підмахувати путлєру то він їх прийме в свою банду. Велику державу очолили мізерні і недостойні люди.
22.05.2025 23:43 Ответить
 
 