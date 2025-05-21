УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10748 відвідувачів онлайн
Новини Саміт G7 у червні 2025 року G7 готує нові важелі впливу на Росію
4 343 48

США проти включення пункту про підтримку України до комюніке зустрічі міністрів фінансів G7, - Politico

G7

США виступають проти включення пунктів про підтримку України до заяви за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7, американці не хочуть називати дії Росії в Україні "незаконними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Politico.

Також Вашингтон не хоче називати у тексті комюніке повномасштабне вторгнення Росії в Україну "незаконним".

Як пише Bloomberg, напередодні зустрічі велася інтенсивна робота з пошуку спільної позиції, з якою могли б погодитися всі країни G7, зокрема, щодо торгівлі та війни РФ проти України — двох ключових питань, які викликають найбільші суперечки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз запропонує країнам "Великої сімки" знизити ліміт ціни на російську нафту, – Домбровскіс

Міністр фінансів України Сергій Марченко також буде присутній на зустрічі: це може допомогти учасникам у намаганнях переконати главу Мінфіну США Скотта Бессента в тому, що пункт про підтримку України має бути включений у комюніке. Марченко казав журналістам, що намагатиметься повторити аргументи Києва щодо посилення санкцій проти Росії, в тому числі шляхом зниження рівня граничної ціни на російську нафту, встановленої G7 на рівні $60 за барель.

Зміна політики США з часу повернення до Білого дому Дональда Трампа вплинула на G7. Зокрема, країни групи не могли схвалити спільну заяву до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну — Штати не хотіли називати Росію агресором. Трамп також називав виключення РФ із "Великої сімки" помилкою, висловлюючи бажання повернути Москву до "клубу".

Також США відхилили пропозицію Канади створити оперативну групу, яка буде займатися тіньовим флотом нафтових танкерів РФ.

США з початку другого терміну Трампа відмовлялися підтримувати заяви із засудженням агресії Росії проти України не лише у межах G7, але і в ООН.

Також читайте: США зірвали засудження G7 ракетного удару РФ по Сумах через перемовини з Кремлем, - Bloomberg

Автор: 

G-7 G7 (1091) США (24136) підтримка (639)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
А де ж славнозвісна американська система стримувань та противаг? Чому всі мовчки спостерігають як трампонівська шобла опускає та ганьбить США все більше?
показати весь коментар
21.05.2025 10:56 Відповісти
+22
трамп ****** руда
показати весь коментар
21.05.2025 10:55 Відповісти
+16
Бариги вони по всьому світу - бариги.
показати весь коментар
21.05.2025 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один здобуток зеленої дипломатії
показати весь коментар
21.05.2025 10:54 Відповісти
Дебилы топили за рыжего пса, а виновата «дипломатия» сказки будешь рассказывать своим товарищам гнидам козломордым
показати весь коментар
21.05.2025 11:10 Відповісти
Прийми ліки,москале.
показати весь коментар
21.05.2025 11:46 Відповісти
Та зеля тут якраз і ні до чого. Це трампон у путлера закоханий. Хоча з рештою, цей папірець особливої ваги і не має. Просто ще одна "глибока стурбованість".
показати весь коментар
21.05.2025 11:10 Відповісти
І?Якщо і "законий" то зливати воду?Вже маємо "папірці без ваги",до цього вже маємо,точніше немаємо з літа допомоги від америки.А ми на стіськи наростили в-во зброї що можемо без америкосів обійтися?
показати весь коментар
21.05.2025 11:48 Відповісти
Никакая дипломатия не поможет, если любитель золотого дождя душонкой и телом за московию.
показати весь коментар
21.05.2025 12:26 Відповісти
Дипломатія це наука гладити собаку поки не готовий намордник.Нам потрібна зброя американська,чугунними яйцями лідора нації не повоюєш
показати весь коментар
21.05.2025 12:58 Відповісти
Бариги вони по всьому світу - бариги.
показати весь коментар
21.05.2025 10:54 Відповісти
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
показати весь коментар
21.05.2025 10:54 Відповісти
трамп ****** руда
показати весь коментар
21.05.2025 10:55 Відповісти
А де ж славнозвісна американська система стримувань та противаг? Чому всі мовчки спостерігають як трампонівська шобла опускає та ганьбить США все більше?
показати весь коментар
21.05.2025 10:56 Відповісти
демократія найгірша форма правління - Уінстон Черчилль
показати весь коментар
21.05.2025 10:59 Відповісти
Ну, там есть и вторая часть цитаты. Не покажите ее?
показати весь коментар
21.05.2025 11:02 Відповісти
стосовно усіх перебробуваних до цього часу?
ви праві, проте я вважаю, шо демократія-2019 є прямою причиною ******** біди України
хз, може дійсно, для того, шоби щось побудувати нормальне - то усе треба знищити до основи?
як ви думажте?
показати весь коментар
21.05.2025 11:04 Відповісти
Причина нашего треша совсем не в демократии, а в том как наше "мудрое" население ее использует. Посмотрите на соседей где ее нет. Вам это нравится?

А фраза полностью "Демократія є найгіршою формою правління, за винятком всіх тих інших форм, які були випробувані у той чи інший час"
показати весь коментар
21.05.2025 11:12 Відповісти
тобто у 2019 демократія ні до чого? хєрово
мені б дуже хтілося у 2019, шоби у ПП не забезпечував демократію
проте так не працює. маємо результат демократії-2019
показати весь коментар
21.05.2025 11:14 Відповісти
Демократия - инструмент, а как им воспользуется население - зависит только от его мозгов. Проблема не демократия, а массовое отупление населения. Причем не только у нас. Нельзя насильно заставить думать если тело этого не хочет.
показати весь коментар
21.05.2025 11:32 Відповісти
за шо і мова
демократія в руках невігласів - страшна зброя
краще б ПП увімкнув режим диктатора - принаймі не було б війни
показати весь коментар
21.05.2025 11:36 Відповісти
Это так не работает. Янукович уже включал режим диктатора. Это как-раз и привело к войне.
показати весь коментар
21.05.2025 11:40 Відповісти
яник-овоч привів кацапську армію та війну
привів сам, за шо і отримав вирок
з ПП ситуація геть інша, хоча на думку кацапів саме він винуватий
показати весь коментар
21.05.2025 12:38 Відповісти
І ще трохи не так, Черчиль казав: "Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…". Є різниця, і не маленька, адже не він казав, шо "найгірша", а "кажуть", або "казали"...
показати весь коментар
21.05.2025 12:15 Відповісти
А яка найкраща форма правління?
показати весь коментар
21.05.2025 11:03 Відповісти
вище відповів іншому пану
показати весь коментар
21.05.2025 11:05 Відповісти
Трумп оголосив славнозвісну американську систему стримувань та противаг банкрутом.
показати весь коментар
21.05.2025 11:05 Відповісти
"Система стримувань і противаг" в Америці, там де і "ZOG", де демократія, там де "незалежна судова система" - тобто в жо*і.
показати весь коментар
21.05.2025 12:28 Відповісти
ще у когось є сумніви, шо рудий донні топить за *****?
показати весь коментар
21.05.2025 10:58 Відповісти
росія, Китай, США, Іран, КНДР, Венесуела, Білорусь, Нікарагуа - оце й є готовий "клуб Ге-8".
США потрапили в "чудову компанію".
показати весь коментар
21.05.2025 10:58 Відповісти
Клуб презервативівG-8.
показати весь коментар
21.05.2025 11:24 Відповісти
Трамп - агент КГБ 😡
показати весь коментар
21.05.2025 11:01 Відповісти
Також Вашингтон не хоче називати у тексті комюніке повномасштабне вторгнення Росії в Україну "незаконним".ТОБТО ВІЙНА В УКРАЇНІ .ЗА АМЕРИКАНСЬКИМ КУЙЛОМ "КРАСНОВИМ"---ЗАКОННА???ЯК ТАКЕ СВІТОВЕ УЙ,,,БИЩЕ ТІЛЬКИ ЗЕМЛЯ НОСИТЬ ???
показати весь коментар
21.05.2025 11:05 Відповісти
Трамп-банкрот, на шпагат, а ******, тримає його руками за бейці! Ось такий Трамп-банкрот, договірник «матьорий»…
Типова доля, для афериста шоумена, що називав себе, чомусь, бізьнесьМЕНОМ!?!?
показати весь коментар
21.05.2025 11:05 Відповісти
*** буду- трамп агент фсб рф
показати весь коментар
21.05.2025 11:07 Відповісти
читай: агент КГБ "Краснов" против поддержки Украины
показати весь коментар
21.05.2025 11:08 Відповісти
Коли ви вже зрозумієте,що США сьогодні не союзник України?
показати весь коментар
21.05.2025 11:08 Відповісти
США против включения пункта о поддержке Украины в коммюнике встречи министров финансов G7, - Politico Источник: https://censor.net/ru/n3553448
==============
Читаємо поміж строк: Республіканці США підтримують дії рифи щодо окупації України і руйнування міжнародного права.
показати весь коментар
21.05.2025 11:09 Відповісти
Маккейн в гробу перевернулся.
показати весь коментар
21.05.2025 11:14 Відповісти
партнери
показати весь коментар
21.05.2025 11:12 Відповісти
Одне ***** розказувало що візьме Київ за три дня,а друге риже ***** що закінчить війну за 24 годин..Обидва обісрались
показати весь коментар
21.05.2025 11:14 Відповісти
Піндоси мерзенні!!! А шо скаже наш віслючок?
показати весь коментар
21.05.2025 11:16 Відповісти
Трамп таки остаточно помирить німців з євреями - позаяк на Штати сподіватися більше не доводиться, НІКОМУ.ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КУЙЛА. ТЕПЕР доведеться їм покладатися одне на одних. "ТРАМПОН"робить ,те що не робив ні один президент США - ЦЕЙ ПРОРАШИСТСЬКИЙ СЛИЗНЯК ТАКИ ОБ'ЄДНАЄ німців, англійців, французів, ізраїльтян та японців - проти себе І ПРОТИ США
показати весь коментар
21.05.2025 11:23 Відповісти
Ось вам і відповідь чи хоче Тампон закінчення війни. Вся стратегія Тампона це обеззброїти і роздягнути Україну щоб як воно любить казати, в України не було карт, а потім здати Україну рашистам. За це московський режим підтримає Тампона в завоюванні тих країн на які воно накинуло оком. А казочки про те що хтось хоче миру чи комусь жалко людей, засуньте в одне місце
показати весь коментар
21.05.2025 11:26 Відповісти
Послужливий трампакс, небезпечніший за куйла!
Краснов, а скільки твоїх та куйлових життів, коштує життя однієї дитини?
показати весь коментар
21.05.2025 11:27 Відповісти
Поразительные успехи международных институтов и дипломатии.
Трамп и его свора уже 5-й месяц орудует в Белой дурхате, но еще не отдал приказ бомбить украинские города.
И кроме кореша Витькоффа, не послал войска на помощь этим замечательным парням Ы & Пу .
показати весь коментар
21.05.2025 11:35 Відповісти
Зеленая депломатия в действии. Как там Макарова поживает?
Какой же Трамп няшка, что еще и помощь дает. Другой бы уже б все побанил бы.
показати весь коментар
21.05.2025 11:42 Відповісти
Я думав що дно вже пробите...
показати весь коментар
21.05.2025 11:46 Відповісти
Трамп зовсім **** дався?
показати весь коментар
21.05.2025 12:03 Відповісти
поки при владі, цей зеленський під* раст 🤡...Україна в біді ...
показати весь коментар
21.05.2025 12:14 Відповісти
Клоуни вважають, що якщо підмахувати путлєру то він їх прийме в свою банду. Велику державу очолили мізерні і недостойні люди.
показати весь коментар
22.05.2025 23:43 Відповісти
 
 