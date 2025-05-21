США проти включення пункту про підтримку України до комюніке зустрічі міністрів фінансів G7, - Politico

США виступають проти включення пунктів про підтримку України до заяви за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7, американці не хочуть називати дії Росії в Україні "незаконними".

Як інформує Цензор.НЕТ

Також Вашингтон не хоче називати у тексті комюніке повномасштабне вторгнення Росії в Україну "незаконним".

Як пише Bloomberg, напередодні зустрічі велася інтенсивна робота з пошуку спільної позиції, з якою могли б погодитися всі країни G7, зокрема, щодо торгівлі та війни РФ проти України — двох ключових питань, які викликають найбільші суперечки.

Міністр фінансів України Сергій Марченко також буде присутній на зустрічі: це може допомогти учасникам у намаганнях переконати главу Мінфіну США Скотта Бессента в тому, що пункт про підтримку України має бути включений у комюніке. Марченко казав журналістам, що намагатиметься повторити аргументи Києва щодо посилення санкцій проти Росії, в тому числі шляхом зниження рівня граничної ціни на російську нафту, встановленої G7 на рівні $60 за барель.

Зміна політики США з часу повернення до Білого дому Дональда Трампа вплинула на G7. Зокрема, країни групи не могли схвалити спільну заяву до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну — Штати не хотіли називати Росію агресором. Трамп також називав виключення РФ із "Великої сімки" помилкою, висловлюючи бажання повернути Москву до "клубу".

Також США відхилили пропозицію Канади створити оперативну групу, яка буде займатися тіньовим флотом нафтових танкерів РФ.

США з початку другого терміну Трампа відмовлялися підтримувати заяви із засудженням агресії Росії проти України не лише у межах G7, але і в ООН.

