США проти включення пункту про підтримку України до комюніке зустрічі міністрів фінансів G7, - Politico
США виступають проти включення пунктів про підтримку України до заяви за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7, американці не хочуть називати дії Росії в Україні "незаконними".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє Politico.
Також Вашингтон не хоче називати у тексті комюніке повномасштабне вторгнення Росії в Україну "незаконним".
Як пише Bloomberg, напередодні зустрічі велася інтенсивна робота з пошуку спільної позиції, з якою могли б погодитися всі країни G7, зокрема, щодо торгівлі та війни РФ проти України — двох ключових питань, які викликають найбільші суперечки.
Міністр фінансів України Сергій Марченко також буде присутній на зустрічі: це може допомогти учасникам у намаганнях переконати главу Мінфіну США Скотта Бессента в тому, що пункт про підтримку України має бути включений у комюніке. Марченко казав журналістам, що намагатиметься повторити аргументи Києва щодо посилення санкцій проти Росії, в тому числі шляхом зниження рівня граничної ціни на російську нафту, встановленої G7 на рівні $60 за барель.
Зміна політики США з часу повернення до Білого дому Дональда Трампа вплинула на G7. Зокрема, країни групи не могли схвалити спільну заяву до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну — Штати не хотіли називати Росію агресором. Трамп також називав виключення РФ із "Великої сімки" помилкою, висловлюючи бажання повернути Москву до "клубу".
Також США відхилили пропозицію Канади створити оперативну групу, яка буде займатися тіньовим флотом нафтових танкерів РФ.
США з початку другого терміну Трампа відмовлялися підтримувати заяви із засудженням агресії Росії проти України не лише у межах G7, але і в ООН.
ви праві, проте я вважаю, шо демократія-2019 є прямою причиною ******** біди України
хз, може дійсно, для того, шоби щось побудувати нормальне - то усе треба знищити до основи?
як ви думажте?
А фраза полностью "Демократія є найгіршою формою правління, за винятком всіх тих інших форм, які були випробувані у той чи інший час"
мені б дуже хтілося у 2019, шоби у ПП не забезпечував демократію
проте так не працює. маємо результат демократії-2019
демократія в руках невігласів - страшна зброя
краще б ПП увімкнув режим диктатора - принаймі не було б війни
привів сам, за шо і отримав вирок
з ПП ситуація геть інша, хоча на думку кацапів саме він винуватий
США потрапили в "чудову компанію".
Типова доля, для афериста шоумена, що називав себе, чомусь, бізьнесьМЕНОМ!?!?
==============
Читаємо поміж строк: Республіканці США підтримують дії рифи щодо окупації України і руйнування міжнародного права.
Краснов, а скільки твоїх та куйлових життів, коштує життя однієї дитини?
Трамп и его свора уже 5-й месяц орудует в Белой дурхате, но еще не отдал приказ бомбить украинские города.
И кроме кореша Витькоффа, не послал войска на помощь этим замечательным парням Ы & Пу .
Какой же Трамп няшка, что еще и помощь дает. Другой бы уже б все побанил бы.