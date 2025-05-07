США зараз не наполягатимуть на поверненні Росії до G7, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі запрошувати Росію на саміт G7 було б недоречним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Так, лідер США нагадав, що раніше група мала назву G8, коли до її складу входила Росія. Проте у 2014 році, після агресії проти України та окупації Криму, РФ виключили з "Великої вісімки".

Трамп сказав, що на цьому наполягав тодішній президент США Барак Обама та назвав це рішення "дуже дурним", оскільки це "група людей, які сидять за столом".

Президент США також припускає, що виключення Росії нібито могло спровокувати її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Через це, можливо, зараз гинуть мільйони людей", - додав Трамп.

Водночас, відповідаючи на питання, чи наполягатимуть США на запрошенні Росії на майбутній саміт G7, президент США відповів: "Ні, зараз не найкращий час".

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