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США зараз не наполягатимуть на поверненні Росії до G7, - Трамп

Чи повернуть Росію до G7. Трамп відповів

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі запрошувати Росію на саміт G7 було б недоречним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Так, лідер США нагадав, що раніше група мала назву G8, коли до її складу входила Росія. Проте у 2014 році, після агресії проти України та окупації Криму, РФ виключили з "Великої вісімки".

Трамп сказав, що на цьому наполягав тодішній президент США Барак Обама та назвав це рішення "дуже дурним", оскільки це "група людей, які сидять за столом".

Президент США також припускає, що виключення Росії нібито могло спровокувати її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Через це, можливо, зараз гинуть мільйони людей", - додав Трамп.

Водночас, відповідаючи на питання, чи наполягатимуть США на запрошенні Росії на майбутній саміт G7, президент США відповів: "Ні, зараз не найкращий час".

Читайте: Саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді

Автор: 

G-7 G7 (1035) США (23054) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+10
Трамп навіть тупіший за Януковоща
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07.05.2025 09:46
+9
Руда гнида!
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07.05.2025 09:44
+8
Клінічний ідіот, нічого не знає, навіть того, що рашку як раз і вигнали з G7 за те, що сталася окупація Криму
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07.05.2025 09:53
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Татишо! Трамп, скажи ще шо не будеш наполягати відсмоктати в *****!
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07.05.2025 09:43 Відповісти
Руда гнида!
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07.05.2025 09:44 Відповісти
Трамп навіть тупіший за Януковоща
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07.05.2025 09:46 Відповісти
Десь одного рівня, недарма його улюблений радник, забула його прізвище, співпрацював з партією регіонів.
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07.05.2025 09:50 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/manafort-yanukovych/29399469.html Як Пол Манафорт обрав Україні президента Януковича



https://www.radiosvoboda.org/a/manafort-yanukovych/29399469.html

https://www.radiosvoboda.org/a/manafort-yanukovych/29399469.html
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07.05.2025 09:55 Відповісти
Янукович в порівнянні з ним проффесор.
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07.05.2025 11:17 Відповісти
Не наполягають, але й не заперечують…
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07.05.2025 09:48 Відповісти
Яке може бути повернення в коло нормальних держав. Хто у G7 крім трампа буде тиснути цю криваву руку.
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07.05.2025 09:48 Відповісти
зразу після "устаканення " окупації українських територійСША будуть наполягати.чи то "затягнуть 3,14дераці в компанію.як собі рівних ....
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07.05.2025 09:52 Відповісти
Нам кремлівська мразота знову погрожує "Арєшніком" !
Трамп, твій хід:
- валодя, астанавись ?
- ета ашибка ?
- мі так нє дагаваривались ?
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07.05.2025 09:52 Відповісти
Ще варіанти відповідей трампа
- на місці путіна я б робив так само
- питайте Байдена і Обаму , це не моя війна
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07.05.2025 10:04 Відповісти
Пообіцяв сьогодні по Києву вдарити..зе! ж начебто ще за кордоном..
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07.05.2025 10:13 Відповісти
Не знаю.Шахеди цілий ранок дзижчать і вибухи.
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07.05.2025 10:24 Відповісти
Так з ночі літає все, що можна..
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07.05.2025 11:09 Відповісти
Клінічний ідіот, нічого не знає, навіть того, що рашку як раз і вигнали з G7 за те, що сталася окупація Криму
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07.05.2025 09:53 Відповісти
Єдине місце для ****а і його кліки-лавка підсудних у Гаазі.
А рудого в будинку пристарілих.
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07.05.2025 10:26 Відповісти
Трамп сам мріє стати ******.
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07.05.2025 09:54 Відповісти
Воно вже таким є, але хоче більшого.
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07.05.2025 10:05 Відповісти
Папою Римським !
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07.05.2025 11:10 Відповісти
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07.05.2025 09:57 Відповісти
Махабхарату треба вже читати.
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07.05.2025 11:09 Відповісти
Мама трампа брехати не буде. Ідіот є ідіот.
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07.05.2025 10:00 Відповісти
Лох лохом. Сам придумав що росії це цінно, сам передумав.
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07.05.2025 10:02 Відповісти
ну так, зараз це занадто палєвно. Треба зачекати хоча би рік.
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07.05.2025 10:10 Відповісти
3 місяця достатньо.
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07.05.2025 11:08 Відповісти
Яке воно безпорадне у політиці. Лише понти , тому що хороший понт дорощій грошей. Він загубить цей світ та весь світовий порядок, наступні покоління будуть проклинати цюруду абізяну з гранатою.
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07.05.2025 10:15 Відповісти
Усе як у Зеленського.
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07.05.2025 11:07 Відповісти
З ху...лом согласував чи це самодіяльність
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07.05.2025 10:36 Відповісти
Доня, твоя тупость не имеет пределов, она безгранична.
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07.05.2025 10:36 Відповісти
Який же він кінчений цей виродок ,саме завдяки твоїй тупості рашиський чорт відчув свою безкарність ти працюєш по його сценарію агент краснов.
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07.05.2025 10:40 Відповісти
Поки вони мають Трампа, то це неточно. Потім можуть знову покликати.
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07.05.2025 11:06 Відповісти
Тут в стрічці є новина про те, що Байден охарактеризував Трампа не інакше, як дурнем.
Дуже пасує до цієї інфи про Трампа.
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07.05.2025 11:42 Відповісти
 
 