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США сейчас не будут настаивать на возвращении России в G7, - Трамп

Вернут ли Россию в G7. Трамп ответил

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас приглашать Россию на саммит G7 было бы неуместным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Так, лидер США напомнил, что ранее группа называлась G8, когда в ее состав входила Россия. Однако в 2014 году, после агрессии против Украины и оккупации Крыма, РФ исключили из "Большой восьмерки".

Трамп сказал, что на этом настаивал тогдашний президент США Барак Обама, и назвал это решение "очень глупым", поскольку это "группа людей, которые сидят за столом".

Президент США также предполагает, что исключение России якобы могло спровоцировать ее полномасштабное вторжение в Украину.

"Из-за этого, возможно, сейчас гибнут миллионы людей", - добавил Трамп.

В то же время, отвечая на вопрос, будут ли настаивать США на приглашении России на предстоящий саммит G7, президент США ответил: "Нет, сейчас не лучшее время".

Читайте: Саммит G7 состоится 15-17 июня в Канаде

Автор: 

G7 (836) США (26853) Трамп Дональд (5386)


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Топ комментарии
+10
Трамп навіть тупіший за Януковоща
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07.05.2025 09:46
+9
Руда гнида!
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07.05.2025 09:44
+8
Клінічний ідіот, нічого не знає, навіть того, що рашку як раз і вигнали з G7 за те, що сталася окупація Криму
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07.05.2025 09:53
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Татишо! Трамп, скажи ще шо не будеш наполягати відсмоктати в *****!
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07.05.2025 09:43 Ответить
Руда гнида!
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07.05.2025 09:44 Ответить
Трамп навіть тупіший за Януковоща
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07.05.2025 09:46 Ответить
Десь одного рівня, недарма його улюблений радник, забула його прізвище, співпрацював з партією регіонів.
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07.05.2025 09:50 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/manafort-yanukovych/29399469.html Як Пол Манафорт обрав Україні президента Януковича



https://www.radiosvoboda.org/a/manafort-yanukovych/29399469.html

https://www.radiosvoboda.org/a/manafort-yanukovych/29399469.html
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07.05.2025 09:55 Ответить
Янукович в порівнянні з ним проффесор.
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07.05.2025 11:17 Ответить
Не наполягають, але й не заперечують…
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07.05.2025 09:48 Ответить
Яке може бути повернення в коло нормальних держав. Хто у G7 крім трампа буде тиснути цю криваву руку.
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07.05.2025 09:48 Ответить
зразу після "устаканення " окупації українських територійСША будуть наполягати.чи то "затягнуть 3,14дераці в компанію.як собі рівних ....
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07.05.2025 09:52 Ответить
Нам кремлівська мразота знову погрожує "Арєшніком" !
Трамп, твій хід:
- валодя, астанавись ?
- ета ашибка ?
- мі так нє дагаваривались ?
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07.05.2025 09:52 Ответить
Ще варіанти відповідей трампа
- на місці путіна я б робив так само
- питайте Байдена і Обаму , це не моя війна
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07.05.2025 10:04 Ответить
Пообіцяв сьогодні по Києву вдарити..зе! ж начебто ще за кордоном..
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07.05.2025 10:13 Ответить
Не знаю.Шахеди цілий ранок дзижчать і вибухи.
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07.05.2025 10:24 Ответить
Так з ночі літає все, що можна..
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07.05.2025 11:09 Ответить
Клінічний ідіот, нічого не знає, навіть того, що рашку як раз і вигнали з G7 за те, що сталася окупація Криму
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07.05.2025 09:53 Ответить
Єдине місце для ****а і його кліки-лавка підсудних у Гаазі.
А рудого в будинку пристарілих.
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07.05.2025 10:26 Ответить
Трамп сам мріє стати ******.
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07.05.2025 09:54 Ответить
Воно вже таким є, але хоче більшого.
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07.05.2025 10:05 Ответить
Папою Римським !
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07.05.2025 11:10 Ответить
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07.05.2025 09:57 Ответить
Махабхарату треба вже читати.
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07.05.2025 11:09 Ответить
Мама трампа брехати не буде. Ідіот є ідіот.
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07.05.2025 10:00 Ответить
Лох лохом. Сам придумав що росії це цінно, сам передумав.
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07.05.2025 10:02 Ответить
ну так, зараз це занадто палєвно. Треба зачекати хоча би рік.
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07.05.2025 10:10 Ответить
3 місяця достатньо.
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07.05.2025 11:08 Ответить
Яке воно безпорадне у політиці. Лише понти , тому що хороший понт дорощій грошей. Він загубить цей світ та весь світовий порядок, наступні покоління будуть проклинати цюруду абізяну з гранатою.
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07.05.2025 10:15 Ответить
Усе як у Зеленського.
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07.05.2025 11:07 Ответить
З ху...лом согласував чи це самодіяльність
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07.05.2025 10:36 Ответить
Доня, твоя тупость не имеет пределов, она безгранична.
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07.05.2025 10:36 Ответить
Який же він кінчений цей виродок ,саме завдяки твоїй тупості рашиський чорт відчув свою безкарність ти працюєш по його сценарію агент краснов.
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07.05.2025 10:40 Ответить
Поки вони мають Трампа, то це неточно. Потім можуть знову покликати.
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07.05.2025 11:06 Ответить
Тут в стрічці є новина про те, що Байден охарактеризував Трампа не інакше, як дурнем.
Дуже пасує до цієї інфи про Трампа.
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07.05.2025 11:42 Ответить
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07.05.2025 12:12 Ответить
 
 