США сейчас не будут настаивать на возвращении России в G7, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас приглашать Россию на саммит G7 было бы неуместным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.
Так, лидер США напомнил, что ранее группа называлась G8, когда в ее состав входила Россия. Однако в 2014 году, после агрессии против Украины и оккупации Крыма, РФ исключили из "Большой восьмерки".
Трамп сказал, что на этом настаивал тогдашний президент США Барак Обама, и назвал это решение "очень глупым", поскольку это "группа людей, которые сидят за столом".
Президент США также предполагает, что исключение России якобы могло спровоцировать ее полномасштабное вторжение в Украину.
"Из-за этого, возможно, сейчас гибнут миллионы людей", - добавил Трамп.
В то же время, отвечая на вопрос, будут ли настаивать США на приглашении России на предстоящий саммит G7, президент США ответил: "Нет, сейчас не лучшее время".
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https://www.radiosvoboda.org/a/manafort-yanukovych/29399469.html
https://www.radiosvoboda.org/a/manafort-yanukovych/29399469.html
Трамп, твій хід:
- валодя, астанавись ?
- ета ашибка ?
- мі так нє дагаваривались ?
- на місці путіна я б робив так само
- питайте Байдена і Обаму , це не моя війна
А рудого в будинку пристарілих.
Дуже пасує до цієї інфи про Трампа.