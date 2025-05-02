Саммит G7 состоится 15-17 июня в Канаде

В этом году саммит лидеров G7 состоится в канадской провинции Альберта 15-17 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте саммита.

"Саммит лидеров G7 2025 года состоится в Кананаскисе, Альберта, с 15 по 17 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди вопросов саммита будет обсуждение международного мира и безопасности глобальной экономической стабильности и роста и цифрового перехода

"Сегодняшние глобальные вызовы и возможности требуют от нас совместной работы для поиска совместных решений", - отметили в заявлении.

Напомним, премьер Италии Джорджа Мелони считает, что сейчас время для проведения саммита между Европейским Союзом и Соединенными Штатами еще не пришло.

В 2025 году на саммите G7 председательствует Канада.

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