Саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді

Цьогоріч саміт лідерів G7 відбудеться у канадській провінції Альберта 15-17 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні опубліковане на сайті саміту.

"Саміт лідерів G7 2025 року відбудеться в Кананаскісі, Альберта, з 15 по 17 червня 2025 року", - йдеться в дописі.

Зазначається, що серед питань саміту буде обговорення міжнародного миру та безпеки глобальної економічної стабільності та зростання та цифрового переходу

"Сьогоднішні глобальні виклики та можливості вимагають від нас спільної роботи для пошуку спільних рішень", - зазначили у заяві.

Нагадаємо, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що наразі час для проведення саміту між Європейським Союзом і Сполученими Штатами ще не настав.

У 2025 році на саміті G7 головує Канада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Орбан заблокує санкції проти РФ, постраждають ЄС і G7, - глава МЗС Естонії Цахкна