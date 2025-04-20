Якщо Орбан заблокує санкції проти РФ, постраждають ЄС і G7, - глава МЗС Естонії Цахкна

Блокування продовження санкцій проти Росії з боку Угорщини призведе до того, що країни G7 та ЄС будуть змушені виплачувати багатомільярдні позики України, які були забезпечені російськими активами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це у коментарі Financial Times сказав глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

Так, за словами Цахкни, якщо угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан реалізує свою погрозу заблокувати продовження санкцій ЄС – це може покласти фінансовий тягар багатомільярдних кредитів України на країни G7 та ЄС, адже ці кредити були забезпечені саме за рахунок прибутків із заморожених російських активів.

"Проблема в тому, що ці активи, які гарантують кредит, зникнуть", – пояснив він.

Зазначається, що більшість заморожених активів зберігається в Euroclear – фінансовому посереднику, що базується в Бельгії.

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"Якщо блокування санкцій станеться, то вони просто впадуть. І активи центрального банку будуть передані Росії, Путіну – як нагорода. Ми не можемо цього допустити", – наголосив Цахкна.

Повідомляється, що Єврокомісія намагається розробити резервний план на випадок провалу продовження санкцій, але більшість юридичних варіантів мають серйозні труднощі.

Цахкна зауважив, що ЄС потрібна "якась юридична рамка чи процедура".

Отже, Естонія виступає за повну конфіскацію російських активів країнами G7, а не просто за їхнє замороження.

"Це було б найпростіше і найзрозуміліше рішення", – додав глава МЗС Естонії.

На його думку, переговори з Угорщиною треба продовжувати, адже Орбан залежить від коштів ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Євросоюзі готуються до можливого блокування Угорщиною продовження санкцій проти Росії в червні 2025 року та розробляють альтернативні юридичні механізми, які дозволять зберегти обмеження.