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Новини Продовження санкцій ЄС проти Росії Угорщина блокує санкції проти РФ
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Якщо Орбан заблокує санкції проти РФ, постраждають ЄС і G7, - глава МЗС Естонії Цахкна

Цахкна про блокування Орбаном санкцій проти РФ

Блокування продовження санкцій проти Росії з боку Угорщини призведе до того, що країни G7 та ЄС будуть змушені виплачувати багатомільярдні позики України, які були забезпечені російськими активами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це у коментарі Financial Times сказав глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

Так, за словами Цахкни, якщо угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан реалізує свою погрозу заблокувати продовження санкцій ЄС – це може покласти фінансовий тягар багатомільярдних кредитів України на країни G7 та ЄС, адже ці кредити були забезпечені саме за рахунок прибутків із заморожених російських активів.

"Проблема в тому, що ці активи, які гарантують кредит, зникнуть", – пояснив він.

Зазначається, що більшість заморожених активів зберігається в Euroclear – фінансовому посереднику, що базується в Бельгії.

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"Якщо блокування санкцій станеться, то вони просто впадуть. І активи центрального банку будуть передані Росії, Путіну – як нагорода. Ми не можемо цього допустити", – наголосив Цахкна.

Повідомляється, що Єврокомісія намагається розробити резервний план на випадок провалу продовження санкцій, але більшість юридичних варіантів мають серйозні труднощі.

Цахкна зауважив, що ЄС потрібна "якась юридична рамка чи процедура".

Отже, Естонія виступає за повну конфіскацію російських активів країнами G7, а не просто за їхнє замороження.

"Це було б найпростіше і найзрозуміліше рішення", – додав глава МЗС Естонії.

На його думку, переговори з Угорщиною треба продовжувати, адже Орбан залежить від коштів ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Євросоюзі готуються до можливого блокування Угорщиною продовження санкцій проти Росії в червні 2025 року та розробляють альтернативні юридичні механізми, які дозволять зберегти обмеження.

Автор: 

G-7 G7 (1034) Угорщина (2277) санкції (11828) Євросоюз (13406) Цахкна Маргус (57)


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Топ коментарі
+10
Легше мадьярського п.дора пристрелити.
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20.04.2025 15:37
+8
одна прорашистська угорська шлюха блокує діяльність і ЄС І G'7-Накуя ці аморфні європейські імпотенти???
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20.04.2025 15:34
+8
Угорщину утримує ЄС чи вже росія? Невже не можна країну, яка живе на утриманні ЄС, поставити у стойло? Було б бажання.
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20.04.2025 15:34
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одна прорашистська угорська шлюха блокує діяльність і ЄС І G'7-Накуя ці аморфні європейські імпотенти???
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20.04.2025 15:34 Відповісти
Легше мадьярського п.дора пристрелити.
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20.04.2025 15:37 Відповісти
можливо це є гра І ЄС І G-7???Якщо ні ,то цих мадярських прокуйловників вже давно б пігнали з ЄС "СРАНОЮ МІТЛОЮ"
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20.04.2025 15:40 Відповісти
Угорщину утримує ЄС чи вже росія? Невже не можна країну, яка живе на утриманні ЄС, поставити у стойло? Було б бажання.
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20.04.2025 15:34 Відповісти
Я вже четвертий рік слухаю наміри ЄС от-от приструнити угорщину.Не приструнюють.Значить,так треба.
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20.04.2025 18:23 Відповісти
Один мудило вертить цілим ЄС? Хтось може пояснити?
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20.04.2025 15:55 Відповісти
А хто може пояснити, чому завгосп єлдак керує Украiною?
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20.04.2025 16:16 Відповісти
Напевно, що , типу, ********** у нас клован. Але ж тут ціла Європа, не всі ж там президенти, прем'єри кловани... якось так.
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21.04.2025 10:09 Відповісти
Куколди,мля....
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20.04.2025 16:18 Відповісти
Одна невеличка дотаційна країна блокує діяльність 450 мільйонної Європи!
Для мене це очевидна безпорадність ЕС, яка зрештою може зруйнувати цей союз.
Щось у тому королівстві явно не так.
Ці правила одностайності мабуть були доречні, коли в Союзі було лише декілька приблизно рівнопотужних країн.
Тепер же умови зовсім інші і збереження старих правил взаємодії - це постріл собі у ногу.
ЕС це бачить, але не діє. Чому?
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20.04.2025 17:00 Відповісти
Викіньте цю потвору орбана с моста воно абсолютно кончане на 100 відсотків. Чи може ЄС це вигідно коли це лайно так себе поводить???????
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20.04.2025 17:04 Відповісти
Якось дивно - угорців 9,6 мільйона. Як і білорусів, між іншим. В ЄС крім угорців ще 575 мільйонів. Чому угорці можуть блокувати будь які рішення більшості і змушувати їх прислужувати *****?
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20.04.2025 19:04 Відповісти
 
 