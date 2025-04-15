ЄС готує "план Б" на випадок блокування санкцій проти РФ Угорщиною, - ЗМІ
У Євросоюзі готуються до можливого блокування Угорщиною продовження санкцій проти Росії в червні 2025 року та розробляють альтернативні юридичні механізми, які дозволять зберегти обмеження.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на редактора з питань Європи Рікарда Джозвяка, інформує Цензор.НЕТ.
Проблема виникає через те, що для продовження санкцій необхідна одностайність держав-членів щодо відповідної постанови. Угорщина раніше вже блокувала подібні рішення, тому в Брюсселі напрацьовують варіанти, як обійти її вето.
Серед можливих рішень:
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Застосування лише рішення без постанови. Європейські санкції ґрунтуються на двох документах - рішенні та постанові. Рішення формально залишається чинним, доки не буде скасоване кваліфікованою більшістю. Цей підхід вважають тимчасовим, але юридично вразливим.
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Новий санкційний пакет. Єврокомісія може подати пропозицію 17-го пакета санкцій і обміняти його на відмову Угорщини блокувати продовження чинних обмежень. Це дозволить Будапешту публічно заявити про свою "перемогу".
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Запровадження високих тарифів. У разі неможливості продовжити санкції, можуть бути застосовані імпортні/експортні тарифи, які не потребують одностайності, але не замінюють санкцій повною мірою.
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Національні санкції. Деякі країни можуть самостійно запроваджувати санкції на національному рівні, як це вже відбувалося з окремими фігурантами санкційного списку. Однак не всі країни мають для цього внутрішньодержавну базу.
Окрім санкцій, у Брюсселі також розглядають варіанти впливу на Угорщину для зняття блокування початку переговорів про вступ України до ЄС. Серед можливих аргументів - розморожування частини фінансування, яке було заморожене через питання верховенства права в Угорщині.
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Це ж вже не смішно, коли малесенька дотаційна країнка крутить-вертить усією багатомільйонною Європою як хоче. Щось у тому королівстві явно не так!