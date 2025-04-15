ЄС готує "план Б" на випадок блокування санкцій проти РФ Угорщиною, - ЗМІ

У Євросоюзі готуються до можливого блокування Угорщиною продовження санкцій проти Росії в червні 2025 року та розробляють альтернативні юридичні механізми, які дозволять зберегти обмеження.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на редактора з питань Європи Рікарда Джозвяка, інформує Цензор.НЕТ.

Проблема виникає через те, що для продовження санкцій необхідна одностайність держав-членів щодо відповідної постанови. Угорщина раніше вже блокувала подібні рішення, тому в Брюсселі напрацьовують варіанти, як обійти її вето.

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Серед можливих рішень:

Застосування лише рішення без постанови. Європейські санкції ґрунтуються на двох документах - рішенні та постанові. Рішення формально залишається чинним, доки не буде скасоване кваліфікованою більшістю. Цей підхід вважають тимчасовим, але юридично вразливим.

Новий санкційний пакет. Єврокомісія може подати пропозицію 17-го пакета санкцій і обміняти його на відмову Угорщини блокувати продовження чинних обмежень. Це дозволить Будапешту публічно заявити про свою "перемогу".

Запровадження високих тарифів. У разі неможливості продовжити санкції, можуть бути застосовані імпортні/експортні тарифи, які не потребують одностайності, але не замінюють санкцій повною мірою.

Національні санкції. Деякі країни можуть самостійно запроваджувати санкції на національному рівні, як це вже відбувалося з окремими фігурантами санкційного списку. Однак не всі країни мають для цього внутрішньодержавну базу.

Окрім санкцій, у Брюсселі також розглядають варіанти впливу на Угорщину для зняття блокування початку переговорів про вступ України до ЄС. Серед можливих аргументів - розморожування частини фінансування, яке було заморожене через питання верховенства права в Угорщині.

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