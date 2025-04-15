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Новини Угорщина блокує санкції проти РФ
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ЄС готує "план Б" на випадок блокування санкцій проти РФ Угорщиною, - ЗМІ

єс

У Євросоюзі готуються до можливого блокування Угорщиною продовження санкцій проти Росії в червні 2025 року та розробляють альтернативні юридичні механізми, які дозволять зберегти обмеження.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на редактора з питань Європи Рікарда Джозвяка, інформує Цензор.НЕТ.

Проблема виникає через те, що для продовження санкцій необхідна одностайність держав-членів щодо відповідної постанови. Угорщина раніше вже блокувала подібні рішення, тому в Брюсселі напрацьовують варіанти, як обійти її вето.

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Серед можливих рішень:

  • Застосування лише рішення без постанови. Європейські санкції ґрунтуються на двох документах - рішенні та постанові. Рішення формально залишається чинним, доки не буде скасоване кваліфікованою більшістю. Цей підхід вважають тимчасовим, але юридично вразливим.

  • Новий санкційний пакет. Єврокомісія може подати пропозицію 17-го пакета санкцій і обміняти його на відмову Угорщини блокувати продовження чинних обмежень. Це дозволить Будапешту публічно заявити про свою "перемогу".

  • Запровадження високих тарифів. У разі неможливості продовжити санкції, можуть бути застосовані імпортні/експортні тарифи, які не потребують одностайності, але не замінюють санкцій повною мірою.

  • Національні санкції. Деякі країни можуть самостійно запроваджувати санкції на національному рівні, як це вже відбувалося з окремими фігурантами санкційного списку. Однак не всі країни мають для цього внутрішньодержавну базу.

Окрім санкцій, у Брюсселі також розглядають варіанти впливу на Угорщину для зняття блокування початку переговорів про вступ України до ЄС. Серед можливих аргументів - розморожування частини фінансування, яке було заморожене через питання верховенства права в Угорщині.

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Автор: 

Угорщина (2276) росія (65129) санкції (11821) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+10
Лучше бы подготовили план "на х..", для этих "********"...
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15.04.2025 12:08
+3
Цыганей на выход..
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15.04.2025 12:19
+2
План Б вже давно полягає у тому щоб витурити Угорщину із ЕС, а заодно й скасувати принцип консенсусу. Хіба ні?
Це ж вже не смішно, коли малесенька дотаційна країнка крутить-вертить усією багатомільйонною Європою як хоче. Щось у тому королівстві явно не так!
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15.04.2025 13:03
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Лучше бы подготовили план "на х..", для этих "********"...
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15.04.2025 12:08 Відповісти
Не "можливого", а "майбутнього".
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15.04.2025 12:19 Відповісти
Цыганей на выход..
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15.04.2025 12:19 Відповісти
Починайте зразу з плану Б.
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15.04.2025 12:23 Відповісти
Все простіше, ніж ви думаєте, шановні європейці. Введіть замість загального одобрямсу скажемо 80 чи хай навіть 85% схвалення.
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15.04.2025 12:42 Відповісти
ЄС готує "план Б" на випадок блокування санкцій проти РФ Угорщиною

Відпиззити Торбана?
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15.04.2025 12:59 Відповісти
План Б вже давно полягає у тому щоб витурити Угорщину із ЕС, а заодно й скасувати принцип консенсусу. Хіба ні?
Це ж вже не смішно, коли малесенька дотаційна країнка крутить-вертить усією багатомільйонною Європою як хоче. Щось у тому королівстві явно не так!
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15.04.2025 13:03 Відповісти
Для Ес і для НАТО вигідно щоб у них були одна дві країни які блокують. Типу ми до вас зі всією душею то вони блокують
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15.04.2025 13:04 Відповісти
Дешевше послати нахєр ту Угощину з Євро союзу! Толку з них нуль!
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15.04.2025 13:48 Відповісти
Сподіваюсь, в плані Б один пункт: смачний підсрачник.
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15.04.2025 15:50 Відповісти
 
 