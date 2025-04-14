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Новини Лавров про миротворців в Україні Заяви Лаврова про Україну
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Лавров: ЄС зробить усе, щоб не допустити зміни "нацистського режиму" в Україні

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Європа начебто хоче знайти "новенького напівфюрера" та зберегти "нацистський режим" на частині території України.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, миротворчі плани, які просувають європейські лідери, націлені на те, щоб зберегти при владі президента України Володимира Зеленського.

Російський міністр впевнений, що Європа "зробить усе, щоб режим не змінився по суті своїй".

"Усі ці миротворчі схеми, які малюють Макрони й Стармери, виходять з того, що це потрібно, щоб зберегти хоч шматочок землі, на якій збережеться нацистський, відверто русофобський режим, заточений під чергову підготовку чергової війни проти Росії, як це було зроблено з Мінськими домовленостями", - сказав Лавров, додавши, що про вибори "ніхто навіть не заїкається".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СРСР і Росія не закріплювали в документах обіцянок НАТО не розширюватися на схід, - Лавров

Глава російського МЗС стверджує, що європейські лідери можуть зайнятися пошуками "якогось новенького напівфюрера, який буде менш залежним від різних субстанцій".

Лавров також заявив, що під час обговорення з країнами Заходу будь-яких угод, що стосуються російсько-українського врегулювання, Москва наполягає на "перевірці сумлінності України".

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент США Дональд Трамп "краще розуміє український конфлікт", ніж будь-який інший західний лідер.

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Автор: 

Лавров Сергій (1581) Євросоюз (13399) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+47
дайте йому овса...
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14.04.2025 23:08
+34
Ачєрєдной брєд сівай рашистскай мідавскай кабили...
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14.04.2025 23:08
+23
Коли ви вже повиздихаєте там на своїх болотах? Потвори!
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14.04.2025 23:13
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дайте йому овса...
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14.04.2025 23:08 Відповісти
овса та ще й ультра -МАГАшистського
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14.04.2025 23:35 Відповісти
ти ще не втекла з загниваючої омерики? тікай звідти, ще максимум рік і трамп знищить сша!!!
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15.04.2025 06:51 Відповісти
А вона там?
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15.04.2025 07:12 Відповісти
думаю що це не кацапський бот, а реальна особа, і так, вона в сша зараз, і їй необхідно звідти тікати
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15.04.2025 07:25 Відповісти
Дайте йому нікотину...
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15.04.2025 05:35 Відповісти
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15.04.2025 08:38 Відповісти
один грам
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15.04.2025 16:10 Відповісти
Із битим склом....
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15.04.2025 16:34 Відповісти
Ачєрєдной брєд сівай рашистскай мідавскай кабили...
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14.04.2025 23:08 Відповісти
"напівфюрер" вже є.

оберемо фюрера в повний зріст.
ось тоді заскилите, курви !

.
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14.04.2025 23:17 Відповісти
старенький напівфюрер лавров у старенького фюрера путлєра.
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14.04.2025 23:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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14.04.2025 23:11 Відповісти
вже всі знають, від яких "субстанцій" залежить нарком (ан) лавров
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14.04.2025 23:13 Відповісти
Коли ви вже повиздихаєте там на своїх болотах? Потвори!
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14.04.2025 23:13 Відповісти
Бляха де вже та крапля нікотину!
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14.04.2025 23:13 Відповісти
Краще 2 тонни ракети
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15.04.2025 16:35 Відповісти
Шарманка покругу безваріантів...
Теоретично якщо російських фашистів в кремлі замінити українцями - то зі слів Лаврова нічого не зміниться...
Можливо трампу підкинути ідею приєднати росію до України? Раз нєту разніці. 🤔
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14.04.2025 23:23 Відповісти
Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Туркменістан офіційно визнали Туреччину державою-окупантом на Кіпрі

Це серйозний конфлікт для тюркських народів (с)
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14.04.2025 23:25 Відповісти
Вони тепер китай - кого їм боятися?
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14.04.2025 23:55 Відповісти
Є гарний фільм "Загнаних коней пристрілюють, чи не так?"
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14.04.2025 23:26 Відповісти
це схоже на те, що рашисти готові припинити війну і знищення українців?
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14.04.2025 23:26 Відповісти
У нього що, на картинці, гостра діарея?
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14.04.2025 23:28 Відповісти
Стара армяносруська скотиняка.
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14.04.2025 23:35 Відповісти
Гори в пеклі, мразота…
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14.04.2025 23:39 Відповісти
Я не розумію, навіщо цитувати різну фашистку наволоч, у них в голові є одне "знищити Україну", і вони це під будь-яким приводом подаватимуть.
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14.04.2025 23:40 Відповісти
Кацапія вже давно над цим працює. Бо їм буде херовато, якщо прийде Залужний, або Порох, або ще хтось з патріотичним направленням. Проти них Оман, Стамбул, та бізнес на Кацапії не прокатить.
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14.04.2025 23:40 Відповісти
Я нахожу много совпадений войны Россий и Украины с войной СССР и Финляндий . Теперь "нациский режим " и тогда был " нациский " толко тагда Генерал Маннергейм и его окружение небыли воры ,а истины патриоты страны.
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14.04.2025 23:42 Відповісти
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14.04.2025 23:42 Відповісти
рашист . фашист . нацист . і просто конь педальний ***** підорашного
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15.04.2025 07:15 Відповісти
тебе виродок *********** повісити як ріббентропа за воєнні злочини
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15.04.2025 07:17 Відповісти
Пусть Лавров не ходит вокруг и около, а скажет, какого полуфюрера хочет "поставить" РФ, пусть назовет его фамилию.
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14.04.2025 23:44 Відповісти
Арахамию .... он очень сговорчив.
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15.04.2025 00:47 Відповісти
вони вже зрозуміли, що ставь-неставь, а українці на свого замінять.
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15.04.2025 07:33 Відповісти
ростов нє рєзіновий
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15.04.2025 08:43 Відповісти
Медведчука, зрозуміло! Цей замес взагалі готувався під нього! Бо у лютому 2022 януковича привезли до батьки тільки з єдиною ціллю - спочатку немов би в Україну повертається "легітимний обраний президент", він негайно підписує усі папірці про входження в состав рашки і тихо йде. А "губернатором нових областєй россії" становиться улюбленець і кум путіна - Медведчук. Бо путін довіряє тільки йому!
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15.04.2025 10:54 Відповісти
Похоже Лавров цитирует еще сталинские методички. Тогда создание не подконтрольной кремлю Западной Германии советская пропаганда называла желанием США и Западной Европы сохранить нацизм на немецкой земле, а анклав Западного Берлина называли "сборищем неонацистких реваншистов" который Запад создал специально для провокаций против ГДР и Советского Союза.
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14.04.2025 23:48 Відповісти
когда уже эта мразь подохнет?!
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14.04.2025 23:51 Відповісти
А щоб ти здох!
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14.04.2025 23:56 Відповісти
Європа добре знає.що таке нацизм,а тому не повинна допустити в Європі нацистського мутанта,котрий після Другої світової війни ,потвора перебрався в 3,14дерацію,перетворившись в рашиSSм і почав продовжувати вбивати і руйнувати сусідів так само ,що робив в минулому німецький нацизм
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15.04.2025 00:02 Відповісти
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15.04.2025 00:04 Відповісти
А чому європистота його приймає та вислуховує?
А як же переслідування наклепу та образ??
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15.04.2025 00:11 Відповісти
Європистота, це американець вітьхоф?
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15.04.2025 07:34 Відповісти
рф захопила Крим коли президентом ще був В.Ф Янукович а Україна мала нейтральний позаблоковий статус, отже немає про що говорити з тими для кого міжнародні закони пшик, а свої слова вони трактують як істину в останній інстанції..
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15.04.2025 00:27 Відповісти
лавров закінчить свій життєвий шлях на шибениці поруч з путіним, соловйовим, скабєєвой і сімонян.
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15.04.2025 00:43 Відповісти
Тут иное. Неужели в ЕС продолжают официоз с кацапами поддерживать --- и хватает же терпения знать что ублюдки, но вроде не замечать. Так скоро насрут на голову. И дальше что? Ведь тупик. Эта война загнала ЕС в тупик, ясно стало давно. Полезут дальше кацапы, если Украину сомнут. Слишком ясно. Надо упредить третью мировую войну. Идиоту ясно, что утырки таки применят Яо.
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15.04.2025 01:05 Відповісти
В ЄС росію визнали споносором-тероризму, а прєзіка кацапів оголосили в міжнародний розшук. Цей "офіціоз" закінчиться специальним міжнародним трибуналом .
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15.04.2025 08:58 Відповісти
Да, это так. Но! Но ездят поговорить с ним. Макрон например и иные. Врядли дождёмся суда именно над ним. По балканскому конфликту кое что получилось. Но там США всё сделали. Трамп вбил клин между ЕС и США. Очень неожидано. Кацапы ликовали. Роковая ошибка.
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15.04.2025 19:26 Відповісти
Тупа москальська кляча .
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15.04.2025 04:47 Відповісти
"Куклаводи із Вашінгтона" вже розчинилися, залишилися "куклаводи із ЄС".
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15.04.2025 05:23 Відповісти
Дивно, що цю маячню хтось слухає. Це ж треба бути абсолютним дебілом.
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15.04.2025 05:49 Відповісти
Напевно замість вівса коноплі згодували, і живе ж така кобила на світі, як він про себе говорил- дебіл.... ***.... Здохни вже сам, не чекай коли прибъют і ху ...ло забери з собою
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15.04.2025 05:59 Відповісти
Лавров один з головних злочинців Путлєрівського Рейху, причетний до загибелі сотень тисяч людей. Він Зло, не бачу особливої користі з його висміювання, його треба заочно засудити до смертної кари (як і Х-уйла та інших його найближчих посіпак) і при нагоді виконати вирок.
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15.04.2025 07:03 Відповісти
Нацисти - значить представники якоїсь нації. І як це узгоджується з твердженням, що ніякої української нації ніколи не існувало і існувати не може? "...дебіли, ***..." (с)
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15.04.2025 07:42 Відповісти
Нацисти, це представники вигаданої нації "арійці". Рашисти, це неонацисти - представники вигаданої нації "рускіє". Вони намагаються віддзеркалити свою вигаданість на українців.
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15.04.2025 09:01 Відповісти
Тужиться?
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15.04.2025 07:43 Відповісти
Овес для коняки дуже забагато, обійдеться соломою.
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15.04.2025 07:47 Відповісти
Совковий фашизм це невиліковна хвороба і поки підорафія не буде стерта з лиця землі спокою не буде нікому!
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15.04.2025 08:29 Відповісти
Нацисти - це ви москалі, бо винас рідете і вбиваєте за національною ознакою. А зе сотні інших національностей, включаючи чудь і мєря. А вот щодо русофобії - вона недостатня. Не звізди 😂
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15.04.2025 08:58 Відповісти
Куряча кобила, що ти хрюкаєш?
Не плутай Україну с багато столітнім нацистським пінкдогстаном, русофоб довбаний!
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15.04.2025 10:24 Відповісти
Так може хоча б обстрілювати мирних спочатку припините?
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15.04.2025 12:00 Відповісти
Чому досі КГБ , НКВД итп не порівняли з фашизмом, з люстрацій, с звинуваченням всього кацапського фсбєшного режиму?
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15.04.2025 12:08 Відповісти
Невже нема кому закрити пельку цій коняці!!!
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15.04.2025 13:03 Відповісти
Просто у цього громадянина у голові насрано.
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15.04.2025 13:45 Відповісти
 
 