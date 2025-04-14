Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Європа начебто хоче знайти "новенького напівфюрера" та зберегти "нацистський режим" на частині території України.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, миротворчі плани, які просувають європейські лідери, націлені на те, щоб зберегти при владі президента України Володимира Зеленського.

Російський міністр впевнений, що Європа "зробить усе, щоб режим не змінився по суті своїй".

"Усі ці миротворчі схеми, які малюють Макрони й Стармери, виходять з того, що це потрібно, щоб зберегти хоч шматочок землі, на якій збережеться нацистський, відверто русофобський режим, заточений під чергову підготовку чергової війни проти Росії, як це було зроблено з Мінськими домовленостями", - сказав Лавров, додавши, що про вибори "ніхто навіть не заїкається".

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Глава російського МЗС стверджує, що європейські лідери можуть зайнятися пошуками "якогось новенького напівфюрера, який буде менш залежним від різних субстанцій".

Лавров також заявив, що під час обговорення з країнами Заходу будь-яких угод, що стосуються російсько-українського врегулювання, Москва наполягає на "перевірці сумлінності України".

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президент США Дональд Трамп "краще розуміє український конфлікт", ніж будь-який інший західний лідер.

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