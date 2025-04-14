Сікорський про політику Угорщини: це все одно, що говорити до стіни

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина продовжує блокувати 17-й пакет санкцій, відкриття першого кластеру по переговорах щодо членства України в ЄС та виділення коштів з Європейського фонду миру на часткове відшкодування витрат на зброю, яку країни ЄС надають Україні.

Про це польський міністр сказав під час брифінгу після засідання ради міністрів закордонних справ ЄС, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Є одна країна – Угорщина – яка не має тієї моральної ясності, яку ми маємо завдяки атакам, які здійснює Путін. Я знову закликав Угорщину зняти вето на виділення коштів та припинити блокування переговорного процесу. Але це все одно, що говорити до стіни",- сказав Сікорський.

Раніше глава угорського уряду Віктор Орбан заявляв, що Угорщина проти вступу України до ЄС.

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