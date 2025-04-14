УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС Угорщина блокує санкції проти РФ
2 231 8

Сікорський про політику Угорщини: це все одно, що говорити до стіни

Сікорський про політику Угорщини

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина продовжує блокувати 17-й пакет санкцій, відкриття першого кластеру по переговорах щодо членства України в ЄС та виділення коштів з Європейського фонду миру на часткове відшкодування витрат на зброю, яку країни ЄС надають Україні.

Про це польський міністр сказав під час брифінгу після засідання ради міністрів закордонних справ ЄС, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Є одна країна – Угорщина – яка не має тієї моральної ясності, яку ми маємо завдяки атакам, які здійснює Путін. Я знову закликав Угорщину зняти вето на виділення коштів та припинити блокування переговорного процесу. Але це все одно, що говорити до стіни",- сказав Сікорський.

Раніше глава угорського уряду Віктор Орбан заявляв, що Угорщина проти вступу України до ЄС.

Читайте також: Угорщина проти військових місій ЄС в Україні. Це для нас червона лінія, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2276) Сікорський Радослав (249) Євросоюз (13399)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну если существует организация, где 29 крепких члена не могут приструнить одного, от них зависящего - то такую организацию нужно закрывать. Кто последний выходит - выключает свет. Три года уже Орбан и его карманный пони иностранных дел водят нефритовым стержнем по губам всем европейцам - и ничего, только облизываются чтобы губы не пересыхали.
показати весь коментар
14.04.2025 19:58 Відповісти
Краще до пустого місця. Викиньте тих циган з ЄС та й по всьому
показати весь коментар
14.04.2025 19:58 Відповісти
"Кидають горохом об стіну"?
А може краще самокат на зарядку поставити?
показати весь коментар
14.04.2025 19:58 Відповісти
Ну то візьміть вибухівку!
показати весь коментар
14.04.2025 20:00 Відповісти
Ну і що ЕС це об'єднання країн однодумців? І можно і далі грати у принцип одностайності ? Треба менше говорити а щось робити з цим, а інакше одна недокраїна куплена на корню буде блокувати всю політику цього недолугого союзу.
показати весь коментар
14.04.2025 20:02 Відповісти
Орбан, Фіцо, усі інші прорашистські діячі. На кожного з них у кацапів є потужний компромат.
Стопудово впевнений.
Нормальні люди в політику не йдуть.
Зовсім не здивуюся, якщо там таааакууущий компромат на кожного...
Любі можливі сексуальні збочення та багатомільйонні шахрайства.
Інакше подібної поведінки не пояснити.
показати весь коментар
14.04.2025 20:05 Відповісти
Все простіше- гроші і то великі.
показати весь коментар
14.04.2025 21:28 Відповісти
В Венгрии глава оппозиционной партии Tisza Петер Мадяр подвел итоги результатов социологического опроса, проведенного в рамках общественной инициативы "Голос Нации". Среди вопросов, заданных венгерским гражданам, был и тот, что выясняет: поддерживают ли они вступление Украины в Европейский союз, информирует издание Karpathir. Подчеркивается, что данный плебисцит длился 21 день, в нем приняли участие свыше 1 миллиона граждан Венгрии. Всего в рамках инициативы "Голос Нации" было 13 пунктов: помимо евроинтеграции Украины, там присутствовали вопросы по соцполитике, налогам и внешнему курсу венгерского государства. Примечательно, что на "Поддерживаете ли Вы вступление Украины в ЕС?" свыше 58% участников ответили "да". Также показательны были и ответы на другой вопрос: "Согласны ли Вы с тем, чтобы Венгрия осталась членом Европейского союза и НАТО?" Здесь результат был еще более впечатляющим - 99%. В свою очередь, лидер оппозиции Петер Мадяр заявил, что делает результаты упомянутого соцопроса основой политической программы партии Tisza на парламентских выборах, которые пройдут в 2026 году.
показати весь коментар
14.04.2025 20:16 Відповісти
 
 