Євросоюз запропонує країнам "Великої сімки" знизити ліміт ціни на російську нафту, – Домбровскіс

Євросоюз запропонує країнам "Великої сімки" (G7) знизити граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

Він не уточнив, наскільки саме ЄС хотів би знизити граничну ціну. Однак, за даними джерел агентства, Євросоюз запропонує зменшити її із нинішніх $60 до $50 за барель.

Домбровскіс додав, що планує офіційно представити цю пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7, яка відбудеться у Канаді цього тижня.

"Це те, на що ми звернули увагу з боку Єврокомісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 у цьому відношенні та певного обговорення", – сказав він.

Як повідомлялося, світові ціни на нафту впали більш ніж на 20% від початку квітня. На це вплинула непередбачувана тарифна політика президента США Дональда Трампа, яка посилила побоювання щодо уповільнення світової економіки. На зниження цін також вплинуло рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників на чолі з Росією (ОПЕК+) прискорити відновлення видобутку нафти.

За даними Reuters, через падіння світових цін середня ціна російських сортів нафти Urals та ESPO на початку травня знижувалася до $48,92 за барель.

Через падіння цін на енергоносії, які забезпечують третину доходів федерального бюджету Росії, спонукало російський уряд підвищити прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн рублів, або 0,5% ВВП).

Нагадаємо, країни G7 домовилися про обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель у грудні 2022 року. Західним компаням забороняється надавати будь-які послуги для її транспортування, вона продається за вищою за цей ліміт ціною.

Цей обмеження мало зменшити доходи Росії від експорту енергоносіїв, водночас запобігаючи різкому падінню постачання нафти на світовий ринок.

Однак Росія успішно навчилася обходити обмеження цін G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не отримують послуг від західних компаній, а російська нафта Urals більшу частину часу торгувалася вище граничної ціни.