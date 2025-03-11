США закликали уникати антиросійської риторики на зустрічі G7

США вимагають не використовувати ворожу" риторику щодо Росії на зустрічі міністрів закордонних справ країн "великої сімки" (G7), яка з 12 до 14 березня відбудеться в канадському Шарлевуа (провінція Квебек).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Ми вважаємо, що ворожа риторика іноді ускладнює залучення сторін конфлікту до переговорів", - цитує його агентство AFP.

При цьому, за словами Рубіо, не йдеться про підтримку будь-якої конкретної сторони в рамках врегулювання війни в Україні. Інші міністри закордонних справ G7 можуть дотримуватися іншої думки, однак наразі Вашингтон є єдиною стороною, яка здатна забезпечити можливість переговорів, підкреслив держсекретар США.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що під час переговорів про проєкт спільної заяви "великої сімки" США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю і пом'якшенні положень, що стосуються РФ. Зокрема, Вашингтон вимагав видалити слово "санкції", а також замінити формулювання, що посилається на "здатність Росії вести війну" проти України, словами "отримання доходу". Крім того, з проєкту основного комюніке, з яким ознайомилося агентство, зникла будь-яка згадка російської агресії. Замість цього в тексті вітаються "всі зусилля" щодо досягнення угоди про припинення вогню, пише Bloomberg.

Нагадаємо, США не запрошували на саміт військових представників, які зберуться у Парижі 11 березня, щоб обговорити створення міжнародних сил безпеки для України.

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