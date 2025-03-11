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США закликали уникати антиросійської риторики на зустрічі G7

G7 у Канаді

США вимагають не використовувати ворожу" риторику щодо Росії на зустрічі міністрів закордонних справ країн "великої сімки" (G7), яка з 12 до 14 березня відбудеться в канадському Шарлевуа (провінція Квебек).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Ми вважаємо, що ворожа риторика іноді ускладнює залучення сторін конфлікту до переговорів", - цитує його агентство AFP.

При цьому, за словами Рубіо, не йдеться про підтримку будь-якої конкретної сторони в рамках врегулювання війни в Україні. Інші міністри закордонних справ G7 можуть дотримуватися іншої думки, однак наразі Вашингтон є єдиною стороною, яка здатна забезпечити можливість переговорів, підкреслив держсекретар США.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що під час переговорів про проєкт спільної заяви "великої сімки" США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю і пом'якшенні положень, що стосуються РФ. Зокрема, Вашингтон вимагав видалити слово "санкції", а також замінити формулювання, що посилається на "здатність Росії вести війну" проти України, словами "отримання доходу". Крім того, з проєкту основного комюніке, з яким ознайомилося агентство, зникла будь-яка згадка російської агресії. Замість цього в тексті вітаються "всі зусилля" щодо досягнення угоди про припинення вогню, пише Bloomberg.

Нагадаємо, США не запрошували на саміт військових представників, які зберуться у Парижі 11 березня, щоб обговорити створення міжнародних сил безпеки для України.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) росія (64923) США (22497)


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Топ коментарі
+55
ви їх ще в раку поцюлуйте. мудаки тампонівські.
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11.03.2025 07:52
+23
«1984» Оруела з'явився там де його зовсім не чекали.
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11.03.2025 07:56
+23
Рейган: "Потомки, как дела?"
Потомки: "Всё ОК. Воюем вместе с россией против Украины, Европы и НАТО"
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11.03.2025 08:11
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"... окрім мене, бо я хоробрий..." Нас вже двоє!
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11.03.2025 08:32 Відповісти
Диктуйте умови раші,Китаю,Ірану північній Кореї.Слабо?Слабо тому,що вони на вас прибор положили.А ви звертаєтесь до країн з найвищою демократією,ще й диктуєте як себе поводити.Злочинець він і в Африці злочинець.
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11.03.2025 08:16 Відповісти
Мудрість Штатів в цьому питанні є неперевершеною. Дійсно - не можна використовувати ніякої антиросійської риторики. Хіба що, наприклад: " Росія - країна, що керується зграєю оскаженілих бабуїнів...".
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11.03.2025 08:18 Відповісти
Америка з рудими бабуїнами від неї не відстає.
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11.03.2025 10:44 Відповісти
Твіттер мудака Маска зазнав кібератаки. Воно вже оголосило, що підозрює Україну .
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11.03.2025 08:22 Відповісти
Як цей тампон штопаний задрав всих своїми угодами...
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11.03.2025 08:22 Відповісти
США вже не капітан Америка. Нечава вказувати.
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11.03.2025 08:27 Відповісти
Всі уникнули , мордву облизали , перемовини провели , все підписали ...... а потім беруть ***** під руки і везуть в Гаагу ? Хто повірить в цю маячню ? Можна повірити , якщо Гаагу для всього ********** уже хтось відмінив .
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11.03.2025 08:29 Відповісти
І вистачило ж їм нахабства, не те що всіх повчати повазі до ху?ла, а взагалі приїхати на збори до Канади. До Канади, карл! Хто їх пустив туди взагалі, після всього?
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11.03.2025 08:30 Відповісти
ублюдки, може вам Гітлера реабілітувати?
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11.03.2025 08:36 Відповісти
Не підказуйте, бо ще і до Пол Пота дійдуть і до африканських людожерів.
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11.03.2025 08:52 Відповісти
До влади в США прийшли піндоси
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11.03.2025 08:55 Відповісти
Теперь нужно больше антиамериканской риторики, спелись два урода на голову человечества.
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11.03.2025 08:36 Відповісти
*****.. Надо їм діфірамби заспівати... це не вільний світ і демократія, а лайно, гірше за совок.... ну б її на хер таку демократію. Кропоткін з Махно мали таки рацію... треба перечитати
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11.03.2025 08:37 Відповісти
Отакої, вже почали нести прокльони на демократію, і що цікаво - ті, хто не розуміє, що таке демократія як система, ті, хто ніколи не жив в демократичній країні, але уявляв собі демократію як щось ідеальне і абсолютне.
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11.03.2025 09:53 Відповісти
Отже,сьодні чуда не буде(буде античудо(((
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11.03.2025 08:46 Відповісти
G7 - забейте на эту рашистскую брехню! Вы все в костюмах и у Трампона не хватит ума придумать как вас оскорбить.
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11.03.2025 08:46 Відповісти
Незабаром будуть закликати називати московитів друзями.
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11.03.2025 08:48 Відповісти
Так Україну вже і називають агресором!
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11.03.2025 08:53 Відповісти
Трамп хоче відірвати рф з лап китайців, і наблизити її до себе ( існує така терія).
Але сам ******** Китай з його так зв. "економичним дивом" - є породження глобалістов.
А Трамп (начебто ?) виступає проти цих самих глобалістов, але це може бути зовсім не так, тобто маніпуляція. І рф - хоч за допомогою Китая, хоч за допомого Трампа буде передана цим самим глобалістам.
Ну а Україну використали (і далі використовують), як наживку для рашки.
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11.03.2025 08:54 Відповісти
Можуть бути різні гойдалки для кацапів,і батоги і пряники,тільки Китай теж не спить,розуміє до чого йде все.І разом з кацапами розведуть тупого трампа
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11.03.2025 09:06 Відповісти
А что такое,в Украине по сей день царствует особа особа кричавшая на весь мир - "русские тоже люди войны не будет" и ничего,спокойно продолжает работать.
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11.03.2025 08:56 Відповісти
Фууу, америкоси п..си
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11.03.2025 08:59 Відповісти
"ТРАМБОН"- власними руками зірвав прапор Америки., як символ світового захисту свободи і незалежності і подарував рашистському вбивцю і окупанту України -куйлу ,руки котрого по локті в українській крові і не тільки , щоб той витирав їх,використовуючи .як шмату....
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11.03.2025 09:05 Відповісти
По факту, разрешена антиукраинская риторика, а антироссийская запрещена. Ну и на чьей стороне Трамп? Походу, на стороне зла.
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11.03.2025 09:05 Відповісти
сша стал боягузами. вони бояться росію.
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11.03.2025 09:12 Відповісти
Підараси - і Трамп, і венс, і всі ті, хто на форумі цензора за нихтопили минулого року
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11.03.2025 09:20 Відповісти
Це вже якийсь треш ...з агресора ліплять " миротворця"..?!
Хто міг би про таке подумати в 21 столітті ,коли в центрі Європи палає найбільший конфлікт з часів Другої Світової..?!
Трамп ввійде в історію як ганебний капітулянт...
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11.03.2025 09:27 Відповісти
Це що означає , що пуйла презервативом обзивати вже не можна ? Жах.
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11.03.2025 09:30 Відповісти
Ні не подобається то хай Рубіо дома сидить. Чим нахабніше і публічніше Трампа бити по носу, тим швидше він заткнеться.
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11.03.2025 09:38 Відповісти
Війна в Європі, а їй вже починають затикати рот. Саме ті, які вже воювати не хочуть. Ні за кого. Привіт від республіканської партії !
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11.03.2025 09:51 Відповісти
Боти зеленського примітивні і непереконливі, ніякої імпровізації. Навіть не веселить читати їхню дічь, все як під копірку🤡
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11.03.2025 09:58 Відповісти
Цікаво, коли в 1945 Аллен Даллес вів сепаратні переговори з генерал-полковником СС Вольфом, він вираз "геноцид євреїв" теж заміняв на "остаточне вирішення єврейського питання"?
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11.03.2025 10:02 Відповісти
шапіто...
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11.03.2025 10:09 Відповісти
Таким чином Вашингтон автоматично перетягує учасників перемовин на сторону агресора. Це не перемовини, це спонукання агресора до подальших дій у війні.
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11.03.2025 10:54 Відповісти
Ах.єть .. Чому б вам тоді у США , не викреслити з процесуального кодексу термін - злочинець , замінивши його на - бешкетник ненароком . А слово - вбивця , на - жертва обставин , наприклад .
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11.03.2025 11:00 Відповісти
Прикольно. Хоть поржем! Хуже не будет?
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11.03.2025 11:06 Відповісти
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11.03.2025 11:35 Відповісти
Дивно,що серед вимог рудого немає цілування портрету недофюрера при відкритті та закритті засідань.
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11.03.2025 12:30 Відповісти
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