Европа поможет Силам обороны Украины не потерять боеготовность во время перемирия, - Писториус

Перемирие между Украиной и Россией, если его вообще удастся достичь, не будет длиться вечно, и украинская армия должна быть в состоянии быстро восстановить боеготовность, что ей помогут сделать партнеры.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после завершения встречи с коллегами из Франции, Италии, Польши и Великобритании в Риме 16 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Месседж "Группы пяти" и других четкий и недвусмысленный: Европа и ее союзники будут продолжать стоять надежно и преданно на стороне Украины. Мы будем мощно поддерживать ее и в будущем", - заверил немецкий министр.

Он отметил, что уже сегодня надо думать над тем, что надо делать "в первый же день" после начала возможного перемирия, в случае если его удастся достичь, что пока не выглядит реальным.

"Это не должно стать неожиданностью и мы не будем удивлены. Мы готовимся к этому", - сказал глава оборонного ведомства Германии.

Он отметил также, что перемирие не будет длиться вечно и не будет предлагать безграничное время для переговоров об установлении настоящего мира.

"Перемирие должно быть успешным, и работа "Коалиции желающих" в последние недели и месяцы очень важна. И понятно, что украинские Вооруженные силы в период после завершения перемирия должны быть в состоянии быстро и основательно восстановиться. И мы будем ... сопровождать этот процесс через материальную поддержку и обучение", - подчеркнул политик.

Также, добавил министр, надо думать, как может выглядеть это перемирие и как обеспечивать его соблюдение, кто и в каких рамках может взять на себя ответственность за наблюдением. По словам Писториуса, по этим вопросам ведутся "очень конструктивные переговоры".

Политик отметил, что весь мир стал свидетелем того, как Путин, который говорил ранее о готовности начать переговоры, не явился лично в Стамбул, отказался от прямой встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вместо этого отправил на встречу "третий эшелон" своих представителей.

"Это демонстрирует очень четко, и для этого не нужны дальнейшие слова, что он (Путин) пока вообще не заинтересован в завершении этой агрессивной войны, что он мог бы сделать одним лишь приказом, что он не имеет никакого интереса запустить процесс, что можно было бы сделать переговорами с Владимиром Зеленским о перемирии", - сказал Писториус.

По его словам, российский руководитель демонстрирует отсутствием интереса к мирному решению развитием агрессии на поле боя и продолжающимися воздушными ударами.

