ЕС поддержал призыв к 30-дневному прекращению огня в Украине

Евросоюз присоединился к призыву Украины, Соединенных Штатов и других международных партнеров относительно полного и безусловного прекращения огня в Украине минимум на 30 дней.

Об этом говорится в заявлении, произнесенном во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В документе указано, что такая пауза в боевых действиях могла бы стать важным шагом для уменьшения страданий мирного населения, а также создать условия для содержательных переговоров по установлению настоящего мира.

"Европейский Союз остается непоколебимым в своей приверженности всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине, основанному на принципах Устава ООН и международного права, и приветствует все усилия, направленные на достижение такого мира. Мы присоединяемся к Украине и международным партнерам, в частности Соединенных Штатов, в призыве к полному и безусловному прекращению огня минимум на 30 дней", - говорится в заявлении.

