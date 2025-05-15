РУС
ЕС поддержал призыв к 30-дневному прекращению огня в Украине

Евросоюз присоединился к призыву Украины, Соединенных Штатов и других международных партнеров относительно полного и безусловного прекращения огня в Украине минимум на 30 дней.

Об этом говорится в заявлении, произнесенном во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В документе указано, что такая пауза в боевых действиях могла бы стать важным шагом для уменьшения страданий мирного населения, а также создать условия для содержательных переговоров по установлению настоящего мира.

"Европейский Союз остается непоколебимым в своей приверженности всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине, основанному на принципах Устава ООН и международного права, и приветствует все усилия, направленные на достижение такого мира. Мы присоединяемся к Украине и международным партнерам, в частности Соединенных Штатов, в призыве к полному и безусловному прекращению огня минимум на 30 дней", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские партнеры работают над мерами против РФ за отказ от прекращения огня, - Мерц

Та ви ж обіцяли вже що з понеділка, у разі неприпинення вогню Москвою, будуть введені страшні санції. То навіщо ж знову місити цю воду в ступі.
15.05.2025 17:21 Ответить
Нехай собі яйця підтримають там без пʼяти хвилин війна на Балтиці а вони соплі жують
15.05.2025 17:21 Ответить
15.05.2025 17:38 Ответить
Для припинення рашкою вогню потрібна зброя, а не заяви. рашка ніколи не буде зупинятися, поки вона успішно просувається по Україні. Але ЄС не зацікавлений у мирі, бо тоді рашка нападе на ЄС.
15.05.2025 17:40 Ответить
 
 