ЄС підтримав заклик до 30-денного припинення вогню в Україні

Євросоюз приєднався до заклику України, Сполучених Штатів та інших міжнародних партнерів щодо повного та безумовного припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів.

Про це йдеться у заяві, виголошеній під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У документі зазначено, що така пауза в бойових діях могла б стати важливим кроком для зменшення страждань мирного населення, а також створити умови для змістовних переговорів щодо встановлення справжнього миру.

"Європейський Союз залишається непохитним у своїй відданості всеосяжному, справедливому та тривалому миру в Україні, заснованому на принципах Статуту ООН та міжнародного права, і вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру. Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, у заклику до повного та безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів", - йдеться у заяві.

