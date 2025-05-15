УКР
ЄС підтримав заклик до 30-денного припинення вогню в Україні

єс

Євросоюз приєднався до заклику України, Сполучених Штатів та інших міжнародних партнерів щодо повного та безумовного припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів.

Про це йдеться у заяві, виголошеній під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У документі зазначено, що така пауза в бойових діях могла б стати важливим кроком для зменшення страждань мирного населення, а також створити умови для змістовних переговорів щодо встановлення справжнього миру.

"Європейський Союз залишається непохитним у своїй відданості всеосяжному, справедливому та тривалому миру в Україні, заснованому на принципах Статуту ООН та міжнародного права, і вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру. Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, у заклику до повного та безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів", - йдеться у заяві.

Та ви ж обіцяли вже що з понеділка, у разі неприпинення вогню Москвою, будуть введені страшні санції. То навіщо ж знову місити цю воду в ступі.
15.05.2025 17:21 Відповісти
Нехай собі яйця підтримають там без пʼяти хвилин війна на Балтиці а вони соплі жують
15.05.2025 17:21 Відповісти
15.05.2025 17:38 Відповісти
Для припинення рашкою вогню потрібна зброя, а не заяви. рашка ніколи не буде зупинятися, поки вона успішно просувається по Україні. Але ЄС не зацікавлений у мирі, бо тоді рашка нападе на ЄС.
15.05.2025 17:40 Відповісти
 
 