Путин не хочет мира, он хочет и дальше бомбить Украину, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус не верит в согласие России на прекращение огня в войне против Украины.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, информирует Цензор.НЕТ.
Писториус заявил, что лидеры европейских государств, включая Германию, четко заявили об усилении санкций против России, если Путин "не согласится с прекращением огня или даже не начнет его воплощать".
"Неохотно, но, к сожалению, должен сказать, что я ничего другого и не ожидал. Это поведение, которое Путин проявлял с самого начала. Он не хочет переговоров, он хочет и дальше бомбить, воевать и захватывать территории", - подчеркнул он.
Немецкий министр отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины и единства Европы в этой связи.
"Я считаю, это сигнал, который имеет значение не только для Москвы, но и для Вашингтона", - отметил Писториус.
