Путін не хоче миру, він хоче і далі бомбардувати Україну, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вірить у згоду Росії на припинення вогню у війні проти України.

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

Пісторіус заявив, що лідери європейських держав, включно з Німеччиною, чітко заявили про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін "не погодиться з припиненням вогню чи навіть не почне його втілювати".

"Неохоче, але, на жаль, мушу сказати, що я нічого іншого й не очікував. Це поведінка, яку Путін виявляв від самого початку. Він не хоче переговорів, він хоче і далі бомбардувати, воювати й захоплювати території", - наголосив він.

Німецький міністр зауважив на необхідності подальшої підтримки України та єдності Європи в цьому звʼязку.

"Я вважаю, це сигнал, який має значення не лише для Москви, а й для Вашингтона", – зазначив Пісторіус.