Путін не хоче миру, він хоче і далі бомбардувати Україну, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вірить у згоду Росії на припинення вогню у війні проти України.

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

Пісторіус заявив, що лідери європейських держав, включно з Німеччиною, чітко заявили про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін "не погодиться з припиненням вогню чи навіть не почне його втілювати".

"Неохоче, але, на жаль, мушу сказати, що я нічого іншого й не очікував. Це поведінка, яку Путін виявляв від самого початку. Він не хоче переговорів, він хоче і далі бомбардувати, воювати й захоплювати території", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні чи завтра можуть бути "гарні новини" щодо війни в Україні, - Трамп

Німецький міністр зауважив на необхідності подальшої підтримки України та єдності Європи в цьому звʼязку.

"Я вважаю, це сигнал, який має значення не лише для Москви, а й для Вашингтона", – зазначив Пісторіус.

+5
Так.
Ху-йло хоче бомбити Україну і щоб не бомбили його. Тому тут єдиний рецепт це бомбити ху-йла...
14.05.2025 18:19 Відповісти
+4
Він хоче зробити з України одну велику Бучу
А бомбардування це так, для 'двіжухи'
14.05.2025 18:25 Відповісти
+3
Да, путин ху*ло, смерть ему тварюке.
14.05.2025 18:16 Відповісти
Ну шо ви тут, незламні?
Скучив за вами, кізда.
14.05.2025 18:20 Відповісти
Пісторіус заявив, що лідери європейських держав, включно з Німеччиною, чітко заявили про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін "не погодиться з припиненням вогню чи навіть не почне його втілювати". Джерело: https://censor.net/ua/n3552241
- оце він злякається !
До речі - лише з січня по жовтень 2024
товарообіг рф і Німеччини склав $8,6 млрд
14.05.2025 18:19 Відповісти
І у вигляді реал серіал, буде продавати трафік youtube за рублі...
14.05.2025 19:07 Відповісти
Навіщо ці заїжджені фрази? Сьогодні немає жодного українця, який би не чув заяви Путіна про його ставлення до України та українців, тому всі розуміють, що його мета - знищити Україну і її народ. І що? ти гадаєш, що таке усвідомлення якось змусило більшість українців масово йти захищати країну? Всім пох...ю
14.05.2025 19:40 Відповісти
Мільйони різноманітних силовиків, чиновників, мажорів, прокурорів та іншої заброньованої мразоти, чомусь, не бояться ні знищення, ні пуйла, ні бурятів, і в тцк не поспішають. То чому всього цього має боятися чорнороб?
14.05.2025 21:52 Відповісти
Ще один кмітливий.
Допер таки.
14.05.2025 18:26 Відповісти
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вірить у згоду Росії на припинення вогню у війні проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3552241
і чо?
14.05.2025 18:29 Відповісти
Мене дуже тішить одна фраза Трампа: «Якщо путін відмовиться укласти угоду, я дам Україні більше, ніж вона може собі уявити»
14.05.2025 18:33 Відповісти
Просто цікаво що мається наувазі під словом ,,більше,,
14.05.2025 19:23 Відповісти
Та ладна!!

Сарказм..
14.05.2025 18:34 Відповісти
Подовження війни - подовження влади Нелоха
14.05.2025 18:35 Відповісти
мене засмучує те шо рейтинг у Нелоха росте
14.05.2025 18:40 Відповісти
Хде?
Я просто трохи випав з контексту.
14.05.2025 18:43 Відповісти
новина на Цензорі була
14.05.2025 18:44 Відповісти
Щоб мати високий рейтинг треба здати 20% території України, довести до загибелі сотні тисяч людей, відправити в міграцію ще декілька мільйонів людей, розвалити економіку, довести людей до зубожіння і весь час брехати, брехати і брехати. PS Я ніде не помилився?
Черги під тцк - рейтинг довіри VOZеленського.
14.05.2025 19:01 Відповісти
25 декабря 1989 года, Тырговиште, Румыния. Казнен румынский диктатор Николае Чаушеску вместе с женой Еленой.
Казни предшествовали народные выступления, охватившие Бухарест и другие румынские города. Причина беспорядков - ужасная экономическая ситуация в стране. Румыны годами жили в условиях жесткого дефицита, тогда как правящая верхушка буквально купалась в роскоши.
Половину высших государственных должностей в Румынии занимали родственники Николае Чаушеску. Государственная казна была собственным кошельком диктатора.

https://24tv.ua/ru/den_v_istorii_25_let_nazad_rasstreljali_rumynskogo_diktatora_i_ego_zhenu_n524742
14.05.2025 18:41 Відповісти
Мені подобається закінчення прізвища чоловіка і ім'я дружини. Затискаємо кулачки!
14.05.2025 19:36 Відповісти
пісторіус, ти ж міністр оборони могутньої країни.
все вірно.
балакай якомога більше.
може від балаканини, танків та ракет більше створюється?
хто його знає...
14.05.2025 19:04 Відповісти
Німець Пісторіус ставить на місце двох світових американо-рашистських аферистів один із них злочинець .якому місце на електричному стільці за війну в Україні.а його співучаснику із США "ТРАМБОНУ" пожиттєві безплатні харчі...
14.05.2025 19:17 Відповісти
это понятно всем кроме рыжей мрази!
14.05.2025 19:29 Відповісти
Ти диви які гарні окуляри! За 11 рочків роздивилися москальську сутність.
14.05.2025 19:34 Відповісти
ну, є інше слово. на "ПИДА" починається і "РАСИЗМ" закінчується. Але "сУчність" теж пасує.
14.05.2025 20:27 Відповісти
"Це поведінка, яку Путін виявляв від самого початку. Він не хоче переговорів, він хоче і далі бомбардувати, воювати й захоплювати території"

Та ну. Цензорівські коментатори ще кілька тижнів тому в один голос волали, що економіка рашки вже всьо, ні на що нездатні чмобіки робігаються, а перелякане деморалізоване куйло повзає навколішки, слізно благаючи про перемовини.
14.05.2025 21:34 Відповісти
А ви і далі хочете балаболити замість того щоб нарешті діяти
14.05.2025 22:44 Відповісти
через три года до дяди дошло, что уйло психопат-маньяк.
15.05.2025 04:35 Відповісти
 
 