Путін не хоче миру, він хоче і далі бомбардувати Україну, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вірить у згоду Росії на припинення вогню у війні проти України.
Про це він сказав в інтервʼю телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ.
Пісторіус заявив, що лідери європейських держав, включно з Німеччиною, чітко заявили про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін "не погодиться з припиненням вогню чи навіть не почне його втілювати".
"Неохоче, але, на жаль, мушу сказати, що я нічого іншого й не очікував. Це поведінка, яку Путін виявляв від самого початку. Він не хоче переговорів, він хоче і далі бомбардувати, воювати й захоплювати території", - наголосив він.
Німецький міністр зауважив на необхідності подальшої підтримки України та єдності Європи в цьому звʼязку.
"Я вважаю, це сигнал, який має значення не лише для Москви, а й для Вашингтона", – зазначив Пісторіус.
Скучив за вами, кізда.
Ху-йло хоче бомбити Україну і щоб не бомбили його. Тому тут єдиний рецепт це бомбити ху-йла...
- оце він злякається !
До речі - лише з січня по жовтень 2024
товарообіг рф і Німеччини склав $8,6 млрд
А бомбардування це так, для 'двіжухи'
Допер таки.
і чо?
Сарказм..
Я просто трохи випав з контексту.
Черги під тцк - рейтинг довіри VOZеленського.
Казни предшествовали народные выступления, охватившие Бухарест и другие румынские города. Причина беспорядков - ужасная экономическая ситуация в стране. Румыны годами жили в условиях жесткого дефицита, тогда как правящая верхушка буквально купалась в роскоши.
Половину высших государственных должностей в Румынии занимали родственники Николае Чаушеску. Государственная казна была собственным кошельком диктатора.
https://24tv.ua/ru/den_v_istorii_25_let_nazad_rasstreljali_rumynskogo_diktatora_i_ego_zhenu_n524742
все вірно.
балакай якомога більше.
може від балаканини, танків та ракет більше створюється?
хто його знає...
Та ну. Цензорівські коментатори ще кілька тижнів тому в один голос волали, що економіка рашки вже всьо, ні на що нездатні чмобіки робігаються, а перелякане деморалізоване куйло повзає навколішки, слізно благаючи про перемовини.