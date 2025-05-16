Європа допоможе Силам оборони України не втратити боєготовності під час перемир’я, - Пісторіус

Перемир'я між Україною і Росією, якщо його взагалі вдасться досягти, не буде тривати вічно, і українська армія має бути в змозі швидко відновити боєготовність, що їй допоможуть зробити партнери.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після завершення зустрічі з колегами з Франції, Італії, Польщі та Великої Британії в Римі 16 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Меседж "Групи п’яти" та інших, чіткий і недвозначний: Європа та її союзники продовжуватимуть стояти надійно та віддано на боці України. Ми будемо потужно підтримувати її і в майбутньому", - запевнив німецький міністр.

Він зазначив, що вже сьогодні треба думати над тим, що треба робити "в перший же день" після початку можливого перемир’я, у разі якщо його вдасться досягти, що наразі не виглядає реальним.

"Це не має стати несподіванкою і ми не будемо здивовані. Ми готуємося до цього", - сказав глава оборонного відомства Німеччини.

Він зазначив також, що перемир’я не буде тривати вічно та не буде пропонувати безмежний час для переговорів про встановлення справжнього миру.

"Перемир’я має бути успішним, і робота "Коаліції охочих" останніми тижнями та місяцями є дуже важливою. І зрозумілим є, що українські Збройні сили в період після завершення перемир’я повинні бути в змозі швидко та ґрунтовно відновитися. І ми будемо … супроводжувати цей процес через матеріальну підтримку і навчання", - підкреслив політик.

Також, додав міністр, треба думати, як може виглядати це перемир’я і як забезпечувати його дотримання, хто і в яких рамках може взяти на себе відповідальність за спостереженням. За словами Пісторіуса, з цих питань ведуться "дуже конструктивні перемовини".

Політик зауважив, що весь світ став свідком того, як Путін, який говорив раніше про готовність розпочати переговори, не явився особисто в Стамбул, відмовився від прямої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і натомість відправив на зустріч "третій ешелон" своїх представників.

Це демонструє дуже чітко, і для цього не потрібні подальші слова, що він (Путін) наразі взагалі не зацікавлений в завершенні цієї агресивної війни, що він міг би зробити одним лише наказом, що він не має жодного інтересу запустити процес, що можна було би зробити переговорами з Володимиром Зеленським про перемир’я", - сказав Пісторіус.

За його словами, російський керівник демонструє відсутністю інтересу до мирного вирішення розвитком агресії на полі бою і триваючими повітряними ударами.

