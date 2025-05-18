Данія оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на $628 млн: до нього увійшли боєприпаси та артилерійські системи
Міністерство оборони Данії оголосило деталі нового пакета військової допомоги України на суму близько 4,2 мільярда данських крон (628,4 мільйона доларів). Це вже 26-й за ліком пакет допомоги Україні.
Про це пише "ЄП" з посиланням на повідомлення данського Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що пакет військової допомоги Україні від Данії фінансується за рахунок коштів Українського фонду та механізму ЄС – Європейського фонду миру – і розрахований на 2025-2028 роки.
У межах пакета Україна отримає додаткові артилерійські гармати, а також боєприпаси, профінансовані в межах так званої чеської ініціативи.
"За рахунок виділення додаткових коштів на чеську ініціативу в 2025 році можна буде профінансувати закупівлю ще однієї партії артилерійських снарядів, що дозволить Україні краще планувати стабільні поставки артилерійських боєприпасів",- розповіли у Міноборони Данії.
Окрім цього, Україна додатково отримає оснащення для бойових літаків, розширення навчальної бази, а також іншу допомогу.
"На жаль, потреба України в допомозі та підтримці не зменшилася. Я радий і пишаюся, що ми знову можемо виділити кошти на допомогу, яка матиме значення на полі бою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
