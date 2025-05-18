УКР
Допомога Україні від Данії
Данія оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на $628 млн: до нього увійшли боєприпаси та артилерійські системи

Данія надає допомогу Україні

Міністерство оборони Данії оголосило деталі нового пакета військової допомоги України на суму близько 4,2 мільярда данських крон (628,4 мільйона доларів). Це вже 26-й за ліком пакет допомоги Україні.

Про це пише "ЄП" з посиланням на повідомлення данського Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пакет військової допомоги Україні від Данії фінансується за рахунок коштів Українського фонду та механізму ЄС – Європейського фонду миру – і розрахований на 2025-2028 роки.

У межах пакета Україна отримає додаткові артилерійські гармати, а також боєприпаси, профінансовані в межах так званої чеської ініціативи.

Читайте також: Данія виділяє понад €42 млн на артилерійські боєприпаси для України, - Міноборони країни

"За рахунок виділення додаткових коштів на чеську ініціативу в 2025 році можна буде профінансувати закупівлю ще однієї партії артилерійських снарядів, що дозволить Україні краще планувати стабільні поставки артилерійських боєприпасів",- розповіли у Міноборони Данії.

Окрім цього, Україна додатково отримає  оснащення для бойових літаків, розширення навчальної бази, а також іншу допомогу.

"На жаль, потреба України в допомозі та підтримці не зменшилася. Я радий і пишаюся, що ми знову можемо виділити кошти на допомогу, яка матиме значення на полі бою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Читайте також: Данія готує 26-й пакет військової допомоги для України, - Зеленський зустрівся з прем’єркою Фредеріксен

Данія (816) допомога (8668) підтримка (638)
Топ коментарі
+9
Дякуємо!
показати весь коментар
18.05.2025 16:56 Відповісти
+3
Дания, возьмите Украину в компаньоны по разработке новых видов ЯО! Защитим мир от орков вместе!
показати весь коментар
18.05.2025 17:13 Відповісти
+3
вибачаюсь, Італія.
показати весь коментар
18.05.2025 17:52 Відповісти
Дания, возьмите Украину в компаньоны по разработке новых видов ЯО! Защитим мир от орков вместе!
показати весь коментар
18.05.2025 17:13 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4782582-belhiia-peredast-ukraini-dopomohu-na-1-mlrd-yevro Бельгія передасть Україні допомогу на 1 млрд євро
показати весь коментар
18.05.2025 17:22 Відповісти
У новому пакеті допомоги Україна може розраховувати на швидке постачання близько 100 броньованих машин швидкої допомоги і транспортних автомобілів Unimog, а також зброю і гармати.
показати весь коментар
18.05.2025 17:25 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 17:27 Відповісти
"Бельгія передасть Україні пакет військової допомоги на суму в один мільярд євро. Про це повідомляє https://ua.korrespondent.net/world/4780052-belhiia-proponuie-koalitsiui-dlia-utrymannia-zamorozhenykh-aktyviv-rf?_gl=1*1*******_gcl_au*MzM0MzU0NTguMTc0NzExMzc3Ng..*_ga*MzA2Nzk1MjA5LjE3MDY3NjM5ODY.*_ga_HCSJ3J3LKX*czE3NDc1NjAyMjEkbzI1NiRnMSR0MTc0NzU2MjUyNCRqNTckbDAkaDY0MjkxNDYyJGRYQUtSRWZCYWF5VVdNbWVjcWJEdW41dEJCZVlueGszZzRR TIJD.

За словами міністра оборони Тео Франкена,переважна частина допомоги, 645 мільйонів євро, має бельгійське походження.

"Виробництво силами власної індустрії означає, що значна частина коштів повертається до економіки Бельгії та підтримує зайнятість в оборонному секторі країни", - заявив він.

Зазначається, що у новому пакеті допомоги Україна може розраховувати на швидке постачання близько 100 броньованих машин швидкої допомоги і транспортних автомобілів Unimog.

Також Бельгія передасть Україні п'ять безпілотних морських суден та інші безпілотники, шоломи, медичне обладнання, портативні системи виявлення дронів, окуляри нічного бачення і захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

Крім того, буде поставлено понад 16 000 одиниць зброї і гармат, а також 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber і бойовий танк Leopard з модернізованою гарматною вежею для проведення випробувань.
Виділене - "найцікавіше"... В перший раз бачу, у відкритому доступі, інформацію про "випробування в бойових умовах", в Україні, нових зразків західного озброєння...
показати весь коментар
18.05.2025 18:35 Відповісти
там Іспанія "відсипала" нам чотириста "емок".
показати весь коментар
18.05.2025 17:40 Відповісти
Билят, перелопатил купу сообщений и ниде про Испанию ни гу-гу
показати весь коментар
18.05.2025 18:14 Відповісти
я ж виправився, чого ж ви обурюєтесь прямо під цим коментом? Чи якщо вам кажуть Італія, то ви шукаєте Іспанію?
показати весь коментар
18.05.2025 19:04 Відповісти
Какаразница под каким, главное - под вашим. Я пошел лапатить после первого, а потом увидел исправление. Пардоню, но не надо с больной - на здоровую, это вы путанули.
показати весь коментар
18.05.2025 19:47 Відповісти
Чем севернее страна - тем больше у нее яйца.
показати весь коментар
18.05.2025 18:26 Відповісти
Спасибо большое за помощь!
показати весь коментар
18.05.2025 21:01 Відповісти
Дякуємо Данії!
показати весь коментар
18.05.2025 23:37 Відповісти
Дякую за допомогу.
показати весь коментар
19.05.2025 04:05 Відповісти
 
 