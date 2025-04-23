Данія виділяє понад €42 млн на артилерійські боєприпаси для України, - Міноборони країни

Данія виділить 317 мільйонів данських крон (понад 42 мільйони євро) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Данії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен проведе зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром.

Серед іншого, міністри обговорять подальшу підтримку України та виділення Данії близько 317 мільйонів данських крон на артилерійські боєприпаси, які закуповуватимуть через Естонію.

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"Дуже важливо, щоб Данія і наші близькі союзники продовжували підтримувати боротьбу України за свободу. Ми повинні надалі спрямовувати нашу підтримку, щоб українці могли протистояти російській агресії", - сказав Поульсен.

Як зауважили в данському Міноборони, Україна має велику потребу в безперервних поставках артилерійських боєприпасів різних калібрів.

У рамках нового пакета допомоги Данія вирішила профінансувати передачу Україні різних видів артилерійських боєприпасів через Естонію.

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"Допомога Україні має надаватися відповідно до конкретних побажань та потреб України. Добре і важливо, що Естонія здатна доставити українцям бажані типи боєприпасів", - додав Поульсен.

Обидва міністри також обговорять роботу Естонії з посилення ІТ-безпеки України під егідою ІТ-коаліції.