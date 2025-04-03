УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10824 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Данії
2 174 23

Данія виділяє Україні черговий пакет допомоги на майже $1 млрд на протиповітряну оборону, артилерії та фінансову підтримку Повітряних сил

Допомога Україні вд Данії

Данія оголосила про виділення Україні 25-го пакета допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже 970 млн доларів). Новий пакет забезпечує військову підтримку України протягом 2025-2027 років і фінансується коштами Українського фонду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  йдеться в заяві Міністерства оборони Данії.

Ключовими елементами пакета є протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка Повітряних сил України.

"Безпекова ситуація швидко змінюється. Тому дуже важливо, щоб Данія продовжувала свою масштабну підтримку України…25-м пакетом допомоги ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Своєю чергою міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен зазначив, що новий пакет "посилить бойову міць України".

"Безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Я сподіваюся, що наша допомога надихне інших союзників надати ще більшу підтримку", – підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів, - Умєров

Зокрема, у 2025-27 роках буде виділено 1,4 млрд данських крон для на передачу засобів артилерії і боєприпасів. Крім того, кошти будуть виділені на протиповітряну оборону, коаліцію безпілотників та ІТ-коаліцію.

Також будуть виділені кошти для збільшення вкладів в українську оборонну промисловість, враховуючи позитивний досвід "данської моделі".

Данське фінансування протягом кількох років також підтримає поточні зусилля, спрямовані на заохочення союзників робити внески через цю модель.

"Данська модель" показала, що в Україні є потенціал для виробництва і постачання обладнання для української боротьби за свободу. Данія повинна продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни ще більше наслідуватимуть наш приклад", – заявив Поульсен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Естонії Певкур відвідає Київ наступного понеділка: планується оголошення нової допомоги Україні

Автор: 

Данія (768) допомога (8328)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Норм, спасибі.
показати весь коментар
03.04.2025 14:14
+9
На хвилинку - що там тої ДАнії а виділяє все що може
показати весь коментар
03.04.2025 14:15
+8
У жодному разі не можна давати цій зеленсько-єрмацько-шмигальській камарільї живі гроші! Тільки зброю, **********, засоби ППО і ПРО, військову техніку. Гроші вони розкрадуть і розведуть руками: не знаємо, куди гроші поділися, винних немає.
показати весь коментар
03.04.2025 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Норм, спасибі.
показати весь коментар
03.04.2025 14:14 Відповісти
На хвилинку - що там тої ДАнії а виділяє все що може
показати весь коментар
03.04.2025 14:15 Відповісти
Данія з о.Гренландія...на багато разів більше будь якої Европейської країни
показати весь коментар
03.04.2025 14:53 Відповісти
"To be or not to be, that is the question"
показати весь коментар
03.04.2025 14:16 Відповісти
Fuck rusnya, there are no questions.
показати весь коментар
03.04.2025 15:49 Відповісти
У жодному разі не можна давати цій зеленсько-єрмацько-шмигальській камарільї живі гроші! Тільки зброю, **********, засоби ППО і ПРО, військову техніку. Гроші вони розкрадуть і розведуть руками: не знаємо, куди гроші поділися, винних немає.
показати весь коментар
03.04.2025 14:18 Відповісти
А батальон Да Вінчі просить допомогу на дрони.... Я нічого не розумію ₴!!!
показати весь коментар
03.04.2025 14:20 Відповісти
Кредит/грант/обмін?
показати весь коментар
03.04.2025 14:30 Відповісти
головне гроші не давайте зеленим крадіям....
показати весь коментар
03.04.2025 14:31 Відповісти
Датчанам бы одуматься и попытаться защитить Гренландию. Они все свое оружие по раздавали и сейчас не в состоянии защитить даже свою территорию. Какие то не адекватные власти сейчас в Дании
показати весь коментар
03.04.2025 14:40 Відповісти
дурненька ліля...
показати весь коментар
03.04.2025 14:46 Відповісти
Чому? Я щось не те спитала? Трамп не має бажання "віджати" Гренландію? Здається там пройшов вже референдум. Якщо Данія не віддасть Гренландію США "за змовою сторін", то Трамп почне "СВО". Чим вони будуть захищатись?
показати весь коментар
03.04.2025 14:52 Відповісти
Захищатись від США ??
Ви хіба не розумієте що ні в Данії , ні у всього Євросоюзу , не вистачить зброї щоб захиститись від США ,, якщо вони надумають влаштувати - сво .
показати весь коментар
03.04.2025 15:11 Відповісти
На знак вдячності можемо після перемоги провести спільні з данцями військові навчання у Гренландії під назвою "Які ваші козирі?".
показати весь коментар
03.04.2025 14:56 Відповісти
Новий пакет забезпечує військову підтримку України протягом 2025-2027 років - це називається дали 320 млн на рік.
показати весь коментар
03.04.2025 15:21 Відповісти
дякуємо. могли б відмовити, сказавши "у нас Гренландія в небезпеці", але все одно помагають.
показати весь коментар
03.04.2025 15:41 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
03.04.2025 15:55 Відповісти
Данія вже 36-й рік очолює весь праведний світ у боротьбі проти імперій зла (московської, китайської, вашінгтонської). Можна розглядати антигренландську істерію Трампуйла як помсту за провали США 1990-1991 років. Допомога Україні з боку Данії постійна, значна й різноманітна, і зелебанда всього не розкраде.
показати весь коментар
03.04.2025 18:10 Відповісти
Дании надо предложить Украине создать на Гренландии свою военную базу, типа "тренировочный центр ВС Украины"
показати весь коментар
03.04.2025 19:58 Відповісти
Данія виділяє Україні черговий пакет допомоги на майже $1 млрд на протиповітряну оборону, артилерії та фінансову підтримку Повітряних сил Джерело: https://censor.net/ua/n3544853
Ну, все. Незабаром ішак напроситься з візитом та прокукурікає про свою "потужну діяльність".
показати весь коментар
03.04.2025 21:50 Відповісти
Дякуємо, данці! По-людськи поступаєте, на відміну від багатьох інших...
показати весь коментар
03.04.2025 22:37 Відповісти
Хотілося б запитати у "політика-експерта" 5/10 балашова, то тепер Данія за партію війни чи миру ?!
показати весь коментар
04.04.2025 08:21 Відповісти
Безмежна подяка!!У нас там свої люди!!!!Правда ,Альона?
показати весь коментар
04.04.2025 08:55 Відповісти
 
 