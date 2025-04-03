Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив на фейсбук-сторінці.
"Подякував європейським партнерам за незмінну солідарність та підтримку України впродовж 11 років протистояння російській агресії, зокрема протягом понад трьох років повномасштабного вторгнення", - зазначив він.
Умєров наголосив, що зараз, як ніколи раніше, необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати дії у безпековій сфері.
"Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів", - додав він.
За словами міністра, Україна разом із союзниками зосереджена на трьох ключових цілях:
- утримання лінії фронту;
- захист українського неба - створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії;
- розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога.
Крім того, Умєров наголосив, що більше зброї для України означає коротший шлях до миру.
Україні потрібна підтримка в таких ключових напрямках:
- боєприпаси;
- ракети великої дальності;
- бронетехніка;
- авіація;
- засоби протиповітряної оборони.
Окрему увагу міністр приділив питанням оборонної промисловості. Посилення спроможностей українського ВПК - це внесок у безпеку не лише України, а й усього європейського простору.
"Ми відкриті до спільних проєктів - як за "данською моделлю", так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему.
Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва — це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", - додав Умєров.
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1. говорити
2. красти
3. дякувати "партнерам" за те що вони дозволяють виконувати перші 2 пункти.
Від "Діснейленду в Криму" до "Кави на Червоній Площі у Москві"!
Україні потрібна підтримка в таких ключових напрямках:
**********;
ракети великої дальності;
бронетехніка; авіація;
засоби протиповітряної оборони."
Тобто, це все план, що мають робити західні партнери. Для себе ж зелені виродки запланували лише одне: вкрасти все, що можна.