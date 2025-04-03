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Новини Допомога Україні
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Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів, - Умєров

Умєров закликав надати більше зброї Україні

Міністр оборони Рустем Умєров звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив на фейсбук-сторінці.

"Подякував європейським партнерам за незмінну солідарність та підтримку України впродовж 11 років протистояння російській агресії, зокрема протягом понад трьох років повномасштабного вторгнення", - зазначив він.

Умєров наголосив, що зараз, як ніколи раніше, необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати дії у безпековій сфері.

"Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів", - додав він.

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За словами міністра, Україна разом із союзниками зосереджена на трьох ключових цілях:

  • утримання лінії фронту;
  • захист українського неба - створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії;
  • розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога.

Крім того, Умєров наголосив, що більше зброї для України означає коротший шлях до миру.

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Україні потрібна підтримка в таких ключових напрямках:

  • боєприпаси;
  • ракети великої дальності;
  • бронетехніка;
  • авіація;
  • засоби протиповітряної оборони.

Окрему увагу міністр приділив питанням оборонної промисловості. Посилення спроможностей українського ВПК - це внесок у безпеку не лише України, а й усього європейського простору.

"Ми відкриті до спільних проєктів - як за "данською моделлю", так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему.

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Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва — це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", - додав Умєров.

Автор: 

допомога (8328) Умєров Рустем (599)


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Топ коментарі
+11
Дивлячись на Умєрова в нього лише один план, як більше вкрасти.
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03.04.2025 13:47
+8
На любе питання до Зельоних, що ви будете робити в такій складній ситуації, а вони й гадки не мають що, то вони завжди відповідають "Маємо чіткий план".
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03.04.2025 13:50
+8
Як ця ЗЕлена чума вже за.....ла своїми "планами"!!!
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03.04.2025 13:54
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Дивлячись на Умєрова в нього лише один план, як більше вкрасти.
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03.04.2025 13:47 Відповісти
"Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів", - додав він. черговий чіткий зелений3,14здабол із планами миру .яких і в "зепоцріота рашистського єрмакоподібного " за три роки було до куя...
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03.04.2025 13:49 Відповісти
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03.04.2025 13:49 Відповісти
Для лохів зайде
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03.04.2025 13:50 Відповісти
На любе питання до Зельоних, що ви будете робити в такій складній ситуації, а вони й гадки не мають що, то вони завжди відповідають "Маємо чіткий план".
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03.04.2025 13:50 Відповісти
Чіткий план:
1. говорити
2. красти
3. дякувати "партнерам" за те що вони дозволяють виконувати перші 2 пункти.
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03.04.2025 13:50 Відповісти
І яким пунктом в цьому плані "травневі шашлики"?
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03.04.2025 13:54 Відповісти
Як ця ЗЕлена чума вже за.....ла своїми "планами"!!!
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03.04.2025 13:54 Відповісти
План є,але дії де ?Бо в одного вже був план перемоги,потім формула миру, напоказував на відосиках і"Паляницю",і "Пекло".Анонсував "Довгу руку Нептуна" і балістичні ракети.Результат - та бла-бла-бла.
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03.04.2025 13:55 Відповісти
Грузини вже управляли ссср.. також була колючка. А кацаби поважають Хрущова.. бо він їм житло збудував.. і туалетну бумагу поставив.. Хотя не всім допомогло.
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03.04.2025 13:55 Відповісти
За шість років вони вже СОТНІ тих "планів" оголошували!
Від "Діснейленду в Криму" до "Кави на Червоній Площі у Москві"!
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03.04.2025 13:55 Відповісти
Ця приблудна скотина не лише краде, як не в себе, а ще й хамить та погрожує українцям. Посилена версія кондома Резнікова.
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03.04.2025 13:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Jca9sTvJ6oM&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Опитування дня: чи планують українці травневі шашлики?
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03.04.2025 13:56 Відповісти
Чіткий план Зеленскаго:

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03.04.2025 14:01 Відповісти
ще одна фуфльомьотна гнида небрита, "план потужності" "план перемогі" "чіткій план", пдрси, у вас слуг урода, тількі один план - красти.
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03.04.2025 14:02 Відповісти
Вкрасти всі гроші українців?
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03.04.2025 14:16 Відповісти
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03.04.2025 14:17 Відповісти
А ця ***** Їрмака все більше товщає. З голоду пухне?!
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03.04.2025 14:20 Відповісти
Що ця *****..та там гавкає?
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03.04.2025 14:25 Відповісти
Он собрался своих детей с США в Украину переместить и отправить на фронт? Я правильно поняла этого татарина?
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03.04.2025 14:35 Відповісти
Як сказав Маяковський: "Люблю планов наших громадье!". І я вже починаю любити, більше ж нічого.
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03.04.2025 14:38 Відповісти
узб-э-э-э-э-э-к
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03.04.2025 14:44 Відповісти
"Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів", - додав він.
Україні потрібна підтримка в таких ключових напрямках:
**********;
ракети великої дальності;
бронетехніка; авіація;
засоби протиповітряної оборони."

Тобто, це все план, що мають робити західні партнери. Для себе ж зелені виродки запланували лише одне: вкрасти все, що можна.
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03.04.2025 14:47 Відповісти
Ну чіткий план по контрнаступу і не тільки ми вже нещодавно прочитали в nyt
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03.04.2025 14:47 Відповісти
Бла-бла-бла,....черговий потужнійі порожній план
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03.04.2025 15:50 Відповісти
в мене питання. а що, наших незламних лідерів киримли в діях умерова все влаштовує? жодного разу не чув, щоб у своїх виступах вони оцінили діяльність умєрових та жумаділових. от і виходить, що є киримли, які ріжуть кацапів, а є такі, що ріжуть виключно бюджет.
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03.04.2025 16:34 Відповісти
План А, план Б, план В, а в реалії аванс польському "привіду" на кілька мільярдів. Через погранців. Щоб у разі чого погранців за грати, а не самому.
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09.04.2025 14:20 Відповісти
 
 