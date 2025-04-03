Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив на фейсбук-сторінці.

"Подякував європейським партнерам за незмінну солідарність та підтримку України впродовж 11 років протистояння російській агресії, зокрема протягом понад трьох років повномасштабного вторгнення", - зазначив він.

Умєров наголосив, що зараз, як ніколи раніше, необхідно спільно зміцнювати Україну, посилювати тиск на Росію та координувати дії у безпековій сфері.

"Ми маємо чіткий план дій, спрямований на примушення Росії до реальних переговорів", - додав він.

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За словами міністра, Україна разом із союзниками зосереджена на трьох ключових цілях:

утримання лінії фронту;

захист українського неба - створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії;

розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога.

Крім того, Умєров наголосив, що більше зброї для України означає коротший шлях до миру.

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Україні потрібна підтримка в таких ключових напрямках:

боєприпаси;

ракети великої дальності;

бронетехніка;

авіація;

засоби протиповітряної оборони.

Окрему увагу міністр приділив питанням оборонної промисловості. Посилення спроможностей українського ВПК - це внесок у безпеку не лише України, а й усього європейського простору.

"Ми відкриті до спільних проєктів - як за "данською моделлю", так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему.

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Розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва — це шлях до справедливого й тривалого миру в Україні та на всьому континенті", - додав Умєров.