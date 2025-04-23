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Новости Помощь Украине от Дании
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Дания выделяет более €42 млн на артиллерийские боеприпасы для Украины, - Минобороны страны

Дания предоставляет Украине более 40 миллионов евро на боеприпасы

Дания выделит 317 миллионов датских крон (более 42 миллионов евро) на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен проведет встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Среди прочего, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и выделение Дании около 317 миллионов датских крон на артиллерийские боеприпасы, которые будут закупать через Эстонию.

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"Очень важно, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Мы должны в дальнейшем направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии", - сказал Поульсен.

Как отметили в датском Минобороны, Украина имеет большую потребность в непрерывных поставках артиллерийских боеприпасов различных калибров.

В рамках нового пакета помощи Дания решила профинансировать передачу Украине различных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию.

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"Помощь Украине должна предоставляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов", - добавил Поульсен.

Оба министра также обсудят работу Эстонии по усилению ІТ-безопасности Украины под эгидой ІТ-коалиции.

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боеприпасы (2339) Дания (583) помощь (7803) Эстония (1425)


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