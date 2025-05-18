Дания объявила пакет долгосрочной военной поддержки Украины на $628 млн: в него вошли боеприпасы и артиллерийские системы
Министерство обороны Дании объявило детали нового пакета военной помощи Украине на сумму около 4,2 миллиарда датских крон (628,4 миллиона долларов). Это уже 26-й по счету пакет помощи Украине.
Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на сообщение датского Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пакет военной помощи Украине от Дании финансируется за счет средств Украинского фонда и механизма ЕС - Европейского фонда мира - и рассчитан на 2025-2028 годы.
В рамках пакета Украина получит дополнительные артиллерийские орудия, а также боеприпасы, профинансированные в рамках так называемой чешской инициативы.
"За счет выделения дополнительных средств на чешскую инициативу в 2025 году можно будет профинансировать закупку еще одной партии артиллерийских снарядов, что позволит Украине лучше планировать стабильные поставки артиллерийских боеприпасов", - рассказали в Минобороны Дании.
Кроме этого, Украина дополнительно получит оснащение для боевых самолетов, расширение учебной базы, а также другую помощь.
"К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я рад и горжусь, что мы снова можем выделить средства на помощь, которая будет иметь значение на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За словами міністра оборони Тео Франкена,переважна частина допомоги, 645 мільйонів євро, має бельгійське походження.
"Виробництво силами власної індустрії означає, що значна частина коштів повертається до економіки Бельгії та підтримує зайнятість в оборонному секторі країни", - заявив він.
Зазначається, що у новому пакеті допомоги Україна може розраховувати на швидке постачання близько 100 броньованих машин швидкої допомоги і транспортних автомобілів Unimog.
Також Бельгія передасть Україні п'ять безпілотних морських суден та інші безпілотники, шоломи, медичне обладнання, портативні системи виявлення дронів, окуляри нічного бачення і захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.
Крім того, буде поставлено понад 16 000 одиниць зброї і гармат, а також 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber і бойовий танк Leopard з модернізованою гарматною вежею для проведення випробувань.
Виділене - "найцікавіше"... В перший раз бачу, у відкритому доступі, інформацію про "випробування в бойових умовах", в Україні, нових зразків західного озброєння...