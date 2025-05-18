Дания объявила пакет долгосрочной военной поддержки Украины на $628 млн: в него вошли боеприпасы и артиллерийские системы

Министерство обороны Дании объявило детали нового пакета военной помощи Украине на сумму около 4,2 миллиарда датских крон (628,4 миллиона долларов). Это уже 26-й по счету пакет помощи Украине.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на сообщение датского Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пакет военной помощи Украине от Дании финансируется за счет средств Украинского фонда и механизма ЕС - Европейского фонда мира - и рассчитан на 2025-2028 годы.

В рамках пакета Украина получит дополнительные артиллерийские орудия, а также боеприпасы, профинансированные в рамках так называемой чешской инициативы.

Читайте также: Дания выделяет более €42 млн на артиллерийские боеприпасы для Украины, - Минобороны страны

"За счет выделения дополнительных средств на чешскую инициативу в 2025 году можно будет профинансировать закупку еще одной партии артиллерийских снарядов, что позволит Украине лучше планировать стабильные поставки артиллерийских боеприпасов", - рассказали в Минобороны Дании.

Кроме этого, Украина дополнительно получит оснащение для боевых самолетов, расширение учебной базы, а также другую помощь.

"К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я рад и горжусь, что мы снова можем выделить средства на помощь, которая будет иметь значение на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Читайте также: Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины, - Зеленский встретился с премьером Фредериксен