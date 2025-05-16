Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины, - Зеленский встретился с премьером Фредериксен
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания - одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизнь. Очень ценим это", - отметил он.
Стороны также обсудили переговоры Украина-РФ в Стамбуле, координацию дипломатических усилий с США и партнерами Европы.
"Есть общее видение, что давление на Россию важно в случае ее отказа от прекращения огня. В июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС. Мы рассчитываем на поддержку в европейской интеграции и обсудили это во время встречи. Спасибо правительству и всему народу Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непоколебимую поддержку наших людей", - добавил Зеленский.
Тільки є одне... ну, особливість.
Пакет від Данії, наприклад (та й інших країн) - вартістю від пару мільйонів до пару десятків мільйонів євриків за ринковими цінами.
А от пакети від Байдена були від ста мільйонів баксів до півтора мільярда, причому в цінах з врахуванням амортизації БУ зброї; в середньому двісті-триста-чотириста мільйонів....
А зараз допомога від США призупинилась.... А змала би збільшитись з-за влади республіканців... тільки республіканців рейганівського штибу, як ото Ніккі Хейлі... але ж американці обрали собі в правителі клоуна зі своєю труппою...