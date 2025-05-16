РУС
Зеленский обсудил с премьером Швеции Кристерссоном усиление давления на Россию и оборонное сотрудничество

Зеленский встретился с Кристерссоном

В пятницу, 16 мая, президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, чтобы обсудить переговоры в Стамбуле и скоординировать дальнейшие шаги.

Об этом информирует пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил за совместное заявление стран Северной Европы и Балтии в поддержку полного, безусловного прекращения огня минимум на 30 дней и прямых переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне.

Зеленский отметил свою готовность к переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным, о чем свидетельствует визит президента Украины в Турцию в четверг, 15 мая. Несмотря на низкий уровень российской делегации Украина направила свою команду для участия в переговорах, сказано в заявлении.

Кроме этого, президент проинформировал главу правительства Швеции о встрече в Стамбуле и своем совместном с лидерами Франции, Великобритании, Германии и Польши телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что Зеленский и Кристерссон согласовали дальнейшие шаги и обсудили необходимость увеличения давления на Россию. Особое внимание лидеры уделили сотрудничеству в рамках коалиции желающих, наработке гарантий безопасности и оборонному сотрудничеству.

+2
час підписувати гарантії безпеки по другому кому щоб задарма не кататися
16.05.2025 21:07 Ответить
+1
Варіанти відповіді: озабочення, глибоке озабочення, дуже глибоке озабочення, адське озабочення, надзвичайне озабочення, рішуче озабочення, стрімке озабочення і так надалі. Багатий спектр.
16.05.2025 21:05 Ответить
+1
Шось у мене аж в голові зашуміло від кількості розмов про необхіднісь тиску, якби не розчавило...
16.05.2025 21:09 Ответить
"Обговорили" - де результати?
16.05.2025 21:02 Ответить
Шведи це серйозно , вікінги. Бодай північна Європа нам допоможе
16.05.2025 21:22 Ответить
Варіанти відповіді: озабочення, глибоке озабочення, дуже глибоке озабочення, адське озабочення, надзвичайне озабочення, рішуче озабочення, стрімке озабочення і так надалі. Багатий спектр.
16.05.2025 21:05 Ответить
час підписувати гарантії безпеки по другому кому щоб задарма не кататися
16.05.2025 21:07 Ответить
Згідно Кримінального кодексу України, державна зрада - це умисно вчинене діяння, громадянином України, на шкоду суверенітету, національній цілісності та недоторканості, а також державній, економічній чи інформаційній безпеці та обороноздатності країни.
16.05.2025 21:08 Ответить
Шось у мене аж в голові зашуміло від кількості розмов про необхіднісь тиску, якби не розчавило...
16.05.2025 21:09 Ответить
в албанії?
16.05.2025 21:09 Ответить
А про "посилення ППО"?
16.05.2025 21:10 Ответить
Цікава інфа , яку треба поширювати
16.05.2025 21:23 Ответить
Простіше кажучи, виявилось, що навіть якщо раша не бере участі - вона примудряється запустити свої мацаки максимально глибоко. Залучення учасників до партійної агітації і до легітимізації анексії українських територій, успішна пропагандистська обробка учасників, авторство пісень - знов ж таки, з чіткою проросійською ідеологічною складовою, постановка виступів, підведення росіянок для "надихання", чит. ідеологічної обробки учасників (класична "медова пастка" КГБ)...
16.05.2025 21:25 Ответить
Цю клоунаду він уже 2 роки по хмарафону крутив про 29 безпекових угод найпотужніших , Лапша пішла по третьому кругу
17.05.2025 07:16 Ответить
 
 