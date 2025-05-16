Зеленский обсудил с премьером Швеции Кристерссоном усиление давления на Россию и оборонное сотрудничество

В пятницу, 16 мая, президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, чтобы обсудить переговоры в Стамбуле и скоординировать дальнейшие шаги.

Об этом информирует пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил за совместное заявление стран Северной Европы и Балтии в поддержку полного, безусловного прекращения огня минимум на 30 дней и прямых переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне.

Зеленский отметил свою готовность к переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным, о чем свидетельствует визит президента Украины в Турцию в четверг, 15 мая. Несмотря на низкий уровень российской делегации Украина направила свою команду для участия в переговорах, сказано в заявлении.

Кроме этого, президент проинформировал главу правительства Швеции о встрече в Стамбуле и своем совместном с лидерами Франции, Великобритании, Германии и Польши телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что Зеленский и Кристерссон согласовали дальнейшие шаги и обсудили необходимость увеличения давления на Россию. Особое внимание лидеры уделили сотрудничеству в рамках коалиции желающих, наработке гарантий безопасности и оборонному сотрудничеству.

