РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9389 посетителей онлайн
Новости Видео Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен
716 9

Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен: говорили о давлении на РФ и движении Украины в ЕС. ВИДЕО

В пятницу, 16 мая, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего Зеленский поблагодарил за лидерство ЕС в объединении поддержки вокруг Украины для достижения справедливого и прочного мира.

Президент рассказал о переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле и призвал к увеличению давления на Россию, если она не согласится на полное, безусловное прекращение огня.

Кроме этого, глава государства поблагодарил за подготовку 17-го пакета санкций против РФ и отметил, что Украина ожидает его принятия на следующей неделе. Зеленский также добавил, что в следующий пакет должны войти ключевые секторы российской экономики: банки, нефть, энергетика, металлургия и теневой флот.

Отдельное внимание во время встречи уделили ускорению вступления Украины в ЕС. Президент проинформировал о шагах, которые сделала Украина для разблокирования переговорного процесса, и прогресс на этом пути.

"Стороны обсудили возможность открытия кластеров в ближайшее время, а также торгово-экономические отношения между Украиной и Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Читайте также: Европа должна достичь успеха в установлении справедливого и прочного мира в Украине, - Кошта

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) санкции (11768) Урсула фон дер Ляйен (592) Антониу Кошта (64)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За тиск погомоніли?
Фух, аж полегшило...
показать весь комментарий
16.05.2025 20:21 Ответить
Зеленський - перший президент за якого не соромно ... бо всі розуміють , що дуже важко воювати , коли проти тебе фактично весь світ
показать весь комментарий
16.05.2025 20:29 Ответить
Мля, ти б хоч у курки мізків позичив...
показать весь комментарий
16.05.2025 20:43 Ответить
А Грушевського не забули?
показать весь комментарий
16.05.2025 20:49 Ответить
Зверніть увагу - все, за що з часом народ порве на шмаття, робить чужими руками. Розмінування Чонгару - Єрмак, Баканов, Верещучка, Стамбул 1 - Арахамія і компанія, угода про копалини - Свириденко, Стамбул 2 - шортається краями, в разі чого - мене там не було, менеджери всрались.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:29 Ответить
Звичайно, бо "я вам нічо нє должен"©
показать весь комментарий
16.05.2025 21:39 Ответить
Хтось напаскудив у штанці кольору потужності, підперезані незламністю
показать весь комментарий
16.05.2025 21:50 Ответить
 
 