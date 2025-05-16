Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен: говорили о давлении на РФ и движении Украины в ЕС. ВИДЕО

В пятницу, 16 мая, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего Зеленский поблагодарил за лидерство ЕС в объединении поддержки вокруг Украины для достижения справедливого и прочного мира.

Президент рассказал о переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле и призвал к увеличению давления на Россию, если она не согласится на полное, безусловное прекращение огня.

Кроме этого, глава государства поблагодарил за подготовку 17-го пакета санкций против РФ и отметил, что Украина ожидает его принятия на следующей неделе. Зеленский также добавил, что в следующий пакет должны войти ключевые секторы российской экономики: банки, нефть, энергетика, металлургия и теневой флот.

Отдельное внимание во время встречи уделили ускорению вступления Украины в ЕС. Президент проинформировал о шагах, которые сделала Украина для разблокирования переговорного процесса, и прогресс на этом пути.

"Стороны обсудили возможность открытия кластеров в ближайшее время, а также торгово-экономические отношения между Украиной и Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

