Европа должна добиться успеха в установлении справедливого и прочного мира в Украине, - Кошта

Президент Европейского Совета Антониу Кошта подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира в Украине, ведь безопасность Украины это и безопасность Европы.

"Европа должна достичь успеха в установлении справедливого и прочного мира в Украине. Международное право должно преобладать, и мы знаем, дорогой Владимир, что ваша безопасность - это также наша безопасность", - обратился Кошта к президенту Украины Зеленскому во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в пятницу в Тиране (Албания).

Президент Евросовета отметил, что после окончания Второй мировой войны в Европе был построен новый мировой порядок, основанный на Уставе ООН, международном праве и росте торговли и сотрудничества.

"Этот международный порядок не был идеальным, но он обеспечил прочную основу для мира и роста благосостояния, особенно здесь, в Европе. Теперь этот порядок, основанный на правилах, подрывается со многих сторон. Полномасштабная агрессия против Украины вернула масштабную войну на европейский континент. Эта война является нападением на международное сообщество, на все принципы, которые мы ценим, такие, как национальный суверенитет, нерушимость международных границ и территориальная целостность", - добавил он.

Кошта также выразил убеждение, что Европа должна больше инвестировать в собственную оборону, "потому что мы поняли, что мир без обороны - это иллюзия".

