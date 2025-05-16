Надежды на прекращение огня в Украине угасли, - Bloomberg
Надежды на прекращение огня в Украине угасли после того, как Владимир Путин отправил делегацию низкого уровня на переговоры в Турцию, а государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прогресс маловероятен без встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Высокопоставленные европейские дипломаты, которые 15 мая присутствовали на встрече Организации Североатлантического договора, обвинили Путина в подрыве переговоров. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одобрил поездку в Стамбул группы переговорщиков во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Он назвал российскую делегацию "бутафорской".
Встречи НАТО дали США и Европе шанс собраться с мыслями по Украине после того, как в минувшие выходные европейские лидеры выдвинули России ультиматум о прекращении огня, к которому Трамп публично не обязался.
После встречи группы европейских министров с Рубио на полях саммита НАТО, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что США и Европа имеют единую позицию, добавив, что "мы все ориентированы на введение санкций, чтобы заставить Путина обратить внимание на вопросы экономики".
Сейчас внимание сосредоточено на том, когда Трамп может встретиться с Путиным и решит ли президент США ввести новый раунд санкций против России, чтобы заставить диктатора взяться за дело. Рубио сказал, что они могут подождать с решением о следующих шагах, пока глава Белого дома не завершит свою текущую поездку на Ближний Восток. Несмотря на предыдущие угрозы, он не упоминал о санкциях в последние дни, и его госсекретарь также не упоминал об этой возможности.
Между тем сенатор Линдси Грэм предложил законопроект, который предусматривает ввести, по его словам, "разрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые товары, если Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны.
Сенаторы заявили, что законопроект имеет почти 80 соавторов, включая республиканцев и демократов. Этого более чем достаточно для обеспечения его принятия в Сенате. Республиканец-руководитель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер сообщил, что сенаторы ждут сигнала от администрации Трампа о том, что президент готов подписать законопроект Грэма.
"Президент Путин не намерен быть мирным. Он не намерен говорить правду. Все, на что он согласится, будет ложью, и ему нужна мощная доза военной силы против него и мощная доза экономической реальности", - сказал Викер.
Москва до сих пор отказывается придерживаться предложения США о прекращении огня, которое предусматривает замораживание конфликта на нынешних уровнях, признание Штатами полуострова Крым в Черном море российским и отмену санкций Взамен Украина получит надежные гарантии безопасности и право на развитие собственной армии, сообщало ранее Bloomberg.
США добавили новые детали к своему предложению по России, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия, сообщило лицо, знакомое с этим вопросом, пожелавшее остаться анонимным. Форум партнерства фактически прекратил свою деятельность после полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Напомним, позиция администрации президента США относительно войны России против Украины стала более жесткой, и теперь российский диктатор Владимир Путин рассматривается как препятствие для достижения мирного урегулирования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дурні надіялися...
Україна ж сподівається на "справедливий мир через силу".
Це різні поняття.
журношлюхі блюбмерга "забули" уточнити - "ідеї миру ТРАМПА - згасли"
Якщо Трамп не готовий застосувати силу проти рашистів (з відомих причин) - то в його виконанні "мир через силу" - це харчування через дупу...
Лише ліліпутін надіється на розгром 30 мільйонів Українців в хлам... як і ви надієтесь на розгром 140 мільйонів кацапів в хлам.
Це красива іллюзія. Фізично ЦЕ НЕМОЖЛИВО. Чому? Бо це означає геноцид або 30 млн. або 140 млн.
Єдина реальність - вбити в голову кацапам, що вони НЕ ЗМОЖУТЬ перемогти Україну - після цього вони самі себе знищать від злості - це і є "мир через силу".
Що має відбутися, щоб в головах у кацапів сформувалаяся така мисля?
1. Не взяли Київа за 2 дні.
2. Бунт пірожина.
3. Відступ з Херсону, Харківщини...
Далі - Зупинення воєнних дій - що означатиме неможливість взяти ВСЮ Україну.
Даремно ви видалили моє повідомлення.
Ця війна психологічна.
А розділ Чехословаччини вам поміг?
А "дивна війна" і не напад коли Гітлер їв Польщу помогло?
А виправдовування комуністів помогло?
Коли маєш справу з маньяком єдине що помагає це залізо і багато
Ох і лох! )))
мій варіянт - переливання з пустого в порожнє.
Чи вони думали , що сам ***** в Туреччину полетить ?