Надії на припинення вогню в Україні згасли, - Bloomberg

Надії на припинення вогню в Україні згасли після того, як Володимир Путін відправив делегацію низького рівня на переговори до Туреччини, а державний секретар США Марко Рубіо заявив, що прогрес малоймовірний без зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Високопоставлені європейські дипломати, які 15 травня були присутні на зустрічі Організації Північноатлантичного договору, звинуватили Путіна у підриві переговорів. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що схвалив поїздку до Стамбула групи переговірників на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим. Він назвав російську делегацію "бутафорською".

Зустрічі НАТО дали США та Європі шанс зібратися з думками щодо України після того, як минулими вихідними європейські лідери висунули Росії ультиматум про припинення вогню, до якого Трамп публічно не зобов'язався.

Після зустрічі групи європейських міністрів з Рубіо на полях саміту НАТО, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що США та Європа мають єдину позицію, додавши, що "ми всі орієнтовані на запровадження санкцій, щоб змусити Путіна звернути увагу на питання економіки".

Зараз увага зосереджена на тому, коли Трамп може зустрітися з Путіним і чи вирішить президент США запровадити новий раунд санкцій проти Росії, щоб змусити диктатора взятися за справу. Рубіо сказав, що вони можуть почекати з рішенням про наступні кроки, поки очільник Білого дому не завершить свою поточну поїздку на Близький Схід. Попри попередні погрози, він не згадував про санкції останніми днями, і його держсекретар також не згадував про цю можливість.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер про переговори у Стамбулі: Саме через Путіна затримується припинення вогню

Тим часом сенатор Ліндсі Грем запропонував законопроєкт, який передбачає запровадити, за його словами, "руйнівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують її нафту, газ та інші ключові товари, якщо Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни.

Сенатори заявили, що законопроєкт має майже 80 співавторів, включаючи республіканців та демократів. Цього більш ніж достатньо для забезпечення його ухвалення в Сенаті. Республіканець-керівник Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер повідомив, що сенатори чекають на сигнал від адміністрації Трампа про те, що президент готовий підписати законопроєкт Грема.

"Президент Путін не має наміру бути мирним. Він не має наміру говорити правду. Все, на що він погодиться, буде брехнею, і йому потрібна потужна доза військової сили проти нього та потужна доза економічної реальності", - сказав Вікер.

Москва досі відмовляється дотримуватися пропозиції США щодо припинення вогню, яка передбачає заморожування конфлікту на нинішніх рівнях, визнання Штатами півострова Крим у Чорному морі російським та скасування санкцій Натомість Україна отримає надійні гарантії безпеки та право на розвиток власної армії, повідомляло раніше Bloomberg.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські партнери працюють над заходами проти РФ за відмову від припинення вогню, - Мерц

США додали нові деталі до своєї пропозиції щодо Росії, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія, повідомила особа, знайома з цим питанням, яка побажала залишитися анонімною. Форум партнерства фактично припинив свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Нагадаємо, позиція адміністрації президента США щодо війни Росії проти України стала більш жорсткою, і тепер російський диктатор Володимир Путін розглядається як перешкода для досягнення мирного врегулювання.