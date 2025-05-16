УКР
3 802 19

Надії на припинення вогню в Україні згасли, - Bloomberg

Перспективи припинення вогню в Україні значно зменшилися

Надії на припинення вогню в Україні згасли після того, як Володимир Путін відправив делегацію низького рівня на переговори до Туреччини, а державний секретар США Марко Рубіо заявив, що прогрес малоймовірний без зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Високопоставлені європейські дипломати, які 15 травня були присутні на зустрічі Організації Північноатлантичного договору, звинуватили Путіна у підриві переговорів. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що схвалив поїздку до Стамбула групи переговірників на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим. Він назвав російську делегацію "бутафорською".

Зустрічі НАТО дали США та Європі шанс зібратися з думками щодо України після того, як минулими вихідними європейські лідери висунули Росії ультиматум про припинення вогню, до якого Трамп публічно не зобов'язався.

Після зустрічі групи європейських міністрів з Рубіо на полях саміту НАТО, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що США та Європа мають єдину позицію, додавши, що "ми всі орієнтовані на запровадження санкцій, щоб змусити Путіна звернути увагу на питання економіки".

Зараз увага зосереджена на тому, коли Трамп може зустрітися з Путіним і чи вирішить президент США запровадити новий раунд санкцій проти Росії, щоб змусити диктатора взятися за справу. Рубіо сказав, що вони можуть почекати з рішенням про наступні кроки, поки очільник Білого дому не завершить свою поточну поїздку на Близький Схід. Попри попередні погрози, він не згадував про санкції останніми днями, і його держсекретар також не згадував про цю можливість.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер про переговори у Стамбулі: Саме через Путіна затримується припинення вогню

Тим часом сенатор Ліндсі Грем запропонував законопроєкт, який передбачає запровадити, за його словами, "руйнівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують її нафту, газ та інші ключові товари, якщо Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни.

Сенатори заявили, що законопроєкт має майже 80 співавторів, включаючи республіканців та демократів. Цього більш ніж достатньо для забезпечення його ухвалення в Сенаті. Республіканець-керівник Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер повідомив, що сенатори чекають на сигнал від адміністрації Трампа про те, що президент готовий підписати законопроєкт Грема.

"Президент Путін не має наміру бути мирним. Він не має наміру говорити правду. Все, на що він погодиться, буде брехнею, і йому потрібна потужна доза військової сили проти нього та потужна доза економічної реальності", - сказав Вікер.

Москва досі відмовляється дотримуватися пропозиції США щодо припинення вогню, яка передбачає заморожування конфлікту на нинішніх рівнях, визнання Штатами півострова Крим у Чорному морі російським та скасування санкцій Натомість Україна отримає надійні гарантії безпеки та право на розвиток власної армії, повідомляло раніше Bloomberg.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські партнери працюють над заходами проти РФ за відмову від припинення вогню, - Мерц

США додали нові деталі до своєї пропозиції щодо Росії, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія, повідомила особа, знайома з цим питанням, яка побажала залишитися анонімною. Форум партнерства фактично припинив свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Нагадаємо, позиція адміністрації президента США щодо війни Росії проти України стала більш жорсткою, і тепер російський диктатор Володимир Путін розглядається як перешкода для досягнення мирного врегулювання.

росія (67283) Україна (6054) війна в Україні (5796) припинення вогню (330)
Топ коментарі
+10
Ці надії, які "згасли", чітко вписуються у говірку - дурень думкою багатіє.
Дурні надіялися...
показати весь коментар
16.05.2025 12:56 Відповісти
+7
виходить що трамп таки найвеличніший та не перевершений пистобол ????
показати весь коментар
16.05.2025 12:58 Відповісти
+5
у ***** в шарабані НІКОЛИ не було навіть думки про припинення війни проти України
показати весь коментар
16.05.2025 12:55 Відповісти
у ***** в шарабані НІКОЛИ не було навіть думки про припинення війни проти України
показати весь коментар
16.05.2025 12:55 Відповісти
Ці надії, які "згасли", чітко вписуються у говірку - дурень думкою багатіє.
Дурні надіялися...
показати весь коментар
16.05.2025 12:56 Відповісти
Ідею "миру" просуває трамп.
Україна ж сподівається на "справедливий мир через силу".
Це різні поняття.
журношлюхі блюбмерга "забули" уточнити - "ідеї миру ТРАМПА - згасли"
показати весь коментар
16.05.2025 13:26 Відповісти
Справедливий мир через силу - це такий евфемізм - реально це розгром рашистів в хлам, щоб і зубів не позбирали.
Якщо Трамп не готовий застосувати силу проти рашистів (з відомих причин) - то в його виконанні "мир через силу" - це харчування через дупу...
показати весь коментар
16.05.2025 13:33 Відповісти
"розгром рашистів в хлам" це і є ваш евфемізм
Лише ліліпутін надіється на розгром 30 мільйонів Українців в хлам... як і ви надієтесь на розгром 140 мільйонів кацапів в хлам.
Це красива іллюзія. Фізично ЦЕ НЕМОЖЛИВО. Чому? Бо це означає геноцид або 30 млн. або 140 млн.
Єдина реальність - вбити в голову кацапам, що вони НЕ ЗМОЖУТЬ перемогти Україну - після цього вони самі себе знищать від злості - це і є "мир через силу".
показати весь коментар
16.05.2025 13:44 Відповісти
Як "вбити в голову" кацапам те, про що Ви говорите? Конкретніше...
Що має відбутися, щоб в головах у кацапів сформувалаяся така мисля?
показати весь коментар
16.05.2025 13:48 Відповісти
Вона вже в них в головах, після багатьох подій:
1. Не взяли Київа за 2 дні.
2. Бунт пірожина.
3. Відступ з Херсону, Харківщини...
Далі - Зупинення воєнних дій - що означатиме неможливість взяти ВСЮ Україну.
Даремно ви видалили моє повідомлення.
Ця війна психологічна.
показати весь коментар
16.05.2025 13:52 Відповісти
а так ніби шановне видання...
показати весь коментар
16.05.2025 12:56 Відповісти
виходить що трамп таки найвеличніший та не перевершений пистобол ????
показати весь коментар
16.05.2025 12:58 Відповісти
Он всегда говорил, что писдил.
показати весь коментар
16.05.2025 13:16 Відповісти
українці як ніхто хоче миру але ми розуміємо що не з Америкою при Трампі ні при яслях у вигляді Європи мир буде не скоро
показати весь коментар
16.05.2025 13:00 Відповісти
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХ КЛОУНИ!!!!

А розділ Чехословаччини вам поміг?
А "дивна війна" і не напад коли Гітлер їв Польщу помогло?
А виправдовування комуністів помогло?

Коли маєш справу з маньяком єдине що помагає це залізо і багато
показати весь коментар
16.05.2025 13:03 Відповісти
Шо там Трамп, як з обіцянкою накачати Україну зброєю? Черед двє-трі нєдєлі?
Ох і лох! )))
показати весь коментар
16.05.2025 13:05 Відповісти
Так вони ж "розгоралися" виключно у збоченій уяві рудого "директора Всесвіту"...
показати весь коментар
16.05.2025 13:11 Відповісти
Лохи ті, хто жебракує по світу за зброєю бо свою продав або порізав.
показати весь коментар
16.05.2025 13:12 Відповісти
Влаштували навколо ***** ритуальні танці з бубнами а воно клало на них всіх з прибором. Нікчеми ганебні.
показати весь коментар
16.05.2025 13:14 Відповісти
треба оголосити конкурс на українські приказки стосовно оцього всього бедламу.
мій варіянт - переливання з пустого в порожнє.
показати весь коментар
16.05.2025 13:30 Відповісти
Схоже іноземці так нічого і не зрозуміли .
Чи вони думали , що сам ***** в Туреччину полетить ?
показати весь коментар
16.05.2025 13:56 Відповісти
 
 