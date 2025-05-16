Європа повинна досягти успіху у встановленні справедливого та тривалого миру в Україні, - Кошта

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта наголосив на важливості досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, адже безпека України це і безпека Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європа повинна досягти успіху у встановленні справедливого та тривалого миру в Україні. Міжнародне право має переважати, і ми знаємо, дорогий Володимире, що ваша безпека — це також наша безпека", - звернувся Кошта до президента України Зеленського під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у п’ятницю в Тирані (Албанія).

Президент Євроради зауважив, що після закінчення Другої світової війни в Європі був побудований новий світовий порядок, заснований на Статуті ООН, міжнародному праві та зростанні торгівлі та співпраці.

"Цей міжнародний порядок не був ідеальним, але він забезпечив міцну основу для миру та зростання добробуту, особливо тут, у Європі. Тепер цей порядок, заснований на правилах, підривається з багатьох боків. Повномасштабна агресія проти України повернула масштабну війну на європейський континент. Ця війна є нападом на міжнародну спільноту, на всі принципи, які ми цінуємо, такі, як національний суверенітет, непорушність міжнародних кордонів та територіальна цілісність", - додав він.

Кошта також висловив переконання, що Європа повинна більше інвестувати у власну оборону, "бо ми зрозуміли, що мир без оборони – це ілюзія".

