Зеленський зустрівся з Коштою та фон дер Ляєн: говорили про тиск на РФ та рух України до ЄС. ВIДЕО

У п'ятницю, 16 травня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Найперше Зеленський подякував за лідерство ЄС в об’єднанні підтримки довкола України для досягнення справедливого й тривалого миру.

Президент розповів про переговори української та російської делегацій у Стамбулі та закликав до збільшення тиску на Росію, якщо вона не погодиться на повне, безумовне припинення вогню.

Окрім цього, глава держави подякував за підготовку 17-го пакета санкцій проти РФ і зазначив, що Україна очікує на його ухвалення наступного тижня. Зеленський також додав, що до наступного пакета мають увійти ключові сектори російської економіки: банки, нафта, енергетика, металургія та тіньовий флот.

Окрему увагу під час зустрічі приділили прискоренню вступу України до ЄС. Президент поінформував про кроки, які зробила Україна для розблокування переговорного процесу, та прогрес на цьому шляху.

"Сторони обговорили можливість відкриття кластерів найближчим часом, а також торговельно-економічні відносини між Україною та Європейським Союзом", - йдеться у повідомленні.

