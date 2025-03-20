Россия должна сказать "да" переговорам, без всяких "если" и "но", - премьер-министр Швеции Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что сейчас вернулась ситуация, когда "США хотят переговоров, Украина хочет переговоров, но никто не знает, чего сейчас хочет Россия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

"Мяч сейчас на поле России, они должны сказать "да" переговорам, без всяких "если" и "но", - подчеркнул премьер Швеции.

По его мнению, важно, что Украина и США имеют волю и способность прийти к согласию, "но это будет иметь смысл только тогда, когда Россия также согласится".

Кристерссон отметил, что сейчас он "осторожно оптимистичен" относительно переговоров между США, Украиной и Россией о прекращении российско-украинской войны.

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

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В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Трамп заявил, что договорился с Путиным о "немедленном прекращении огня" по всей энергетике и инфраструктуре в Украине.