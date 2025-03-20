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Россия должна сказать "да" переговорам, без всяких "если" и "но", - премьер-министр Швеции Кристерссон

Ульф Кристерссон оценил результат мирных переговоров

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что сейчас вернулась ситуация, когда "США хотят переговоров, Украина хочет переговоров, но никто не знает, чего сейчас хочет Россия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда.

"Мяч сейчас на поле России, они должны сказать "да" переговорам, без всяких "если" и "но", - подчеркнул премьер Швеции.

По его мнению, важно, что Украина и США имеют волю и способность прийти к согласию, "но это будет иметь смысл только тогда, когда Россия также согласится".

Кристерссон отметил, что сейчас он "осторожно оптимистичен" относительно переговоров между США, Украиной и Россией о прекращении российско-украинской войны.

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

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В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Трамп заявил, что договорился с Путиным о "немедленном прекращении огня" по всей энергетике и инфраструктуре в Украине.

Автор: 

переговоры (4926) россия (95441) переговоры с Россией (956) Ульф Кристерссон (9) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+2
Весь світ розуміє, що всі переговори трампла з пуйлом єрунда єрундою.
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20.03.2025 13:16
+2
Тому ми і обрали Дональда Федоровича, який завалить нас зброєю, коли зрозуміє, що його друг, не друг, а *****, на відміну від старіка Байдена, який давав нам стільки, аби тільки рашка не програла. Трамп не простить *****, що той не хоче грати в його гру, такий Трамп насправді. Це вам не дурачок з Кривого Рогу. Тому друге пришестя Трампа в кінцевому результаті призведе до Третьої Світової Війни, яка нам конче потрібна, бо самі ми орків не переможем ніколи
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20.03.2025 13:28
+1
"Ніхто не знає чого хоче росія" - та всі знають, тільки дехто валянком прикидається.
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20.03.2025 13:19
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Весь світ розуміє, що всі переговори трампла з пуйлом єрунда єрундою.
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20.03.2025 13:16 Ответить
Альтернативу в студію!
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20.03.2025 13:18 Ответить
"Ніхто не знає чого хоче росія" - та всі знають, тільки дехто валянком прикидається.
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20.03.2025 13:19 Ответить
Всі знають, але бояться того знання до всерачки. "Не дивіться вгору".
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20.03.2025 13:23 Ответить
Росія має сказати "так" переговорам, без жодних "якщо" й "але"

Люди добрі! Як вам вдається, промовивши таку благочестиву гуйню, потім поважати самих себе, га?
А людожер має стати вегетаріанцем, без жодних "якщо" й "але", ***!
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20.03.2025 13:26 Ответить
Путлєру людеи не жалко і він хоче побільше землі
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20.03.2025 13:27 Ответить
Путін хоче побільше влади. на землі йому насрати. Свої землі просирає китайцям, а наші захоплює для підкорення України.
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20.03.2025 13:45 Ответить
Одне другому не мішає - он Трамп теж захотів приростати територіями
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20.03.2025 13:49 Ответить
Тому ми і обрали Дональда Федоровича, який завалить нас зброєю, коли зрозуміє, що його друг, не друг, а *****, на відміну від старіка Байдена, який давав нам стільки, аби тільки рашка не програла. Трамп не простить *****, що той не хоче грати в його гру, такий Трамп насправді. Це вам не дурачок з Кривого Рогу. Тому друге пришестя Трампа в кінцевому результаті призведе до Третьої Світової Війни, яка нам конче потрібна, бо самі ми орків не переможем ніколи
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20.03.2025 13:28 Ответить
Можливо так і буде, але проблема в тому, що Україна може цього не дочекатися
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20.03.2025 14:11 Ответить
Якось дивно. Рашисти сказали "так" переговорам - але умови їх "переговорів" повне дрантя.
Нащо триндіти про "переговори" коли точно відомо, що вони нічим хорошим закінчитися не можуть?
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20.03.2025 14:28 Ответить
Заявами із шакала не зробиш котика.
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20.03.2025 14:34 Ответить
 
 