Россия должна еще доказать, что действительно хочет мира, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что первым шагом для достижения мира является прекращение огня.

Об этом он заявил во время выступления перед СМИ с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Мы здесь для того, чтобы говорить о мире через силу. Украина хочет мира, Финляндия хочет мира, Европа хочет мира, Соединенные Штаты хотят мира. Россия, с другой стороны, еще должна доказать, что она действительно хочет мира", - сказал он.

По словам Стубба, первым шагом для достижения мира является прекращение огня.

"Есть только два способа ответить на предложение президента США - "да" или "нет". Не может быть "нет, но", не может быть каких-то условностей. Украина не может принять прекращение огня с условиями. Мы должны оказать давление на Россию, чтобы обеспечить их присутствие за столом переговоров. Я ценю сильное руководство президента Трампа в этих переговорах", - подчеркнул лидер Финляндии.

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