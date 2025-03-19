РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8539 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире Мирные переговоры
737 7

Россия должна еще доказать, что действительно хочет мира, - Стубб

Хочет ли Россия мира надо еще доказать. Заявление Стубба

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что первым шагом для достижения мира является прекращение огня.

Об этом он заявил во время выступления перед СМИ с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Мы здесь для того, чтобы говорить о мире через силу. Украина хочет мира, Финляндия хочет мира, Европа хочет мира, Соединенные Штаты хотят мира. Россия, с другой стороны, еще должна доказать, что она действительно хочет мира", - сказал он.

По словам Стубба, первым шагом для достижения мира является прекращение огня.

"Есть только два способа ответить на предложение президента США - "да" или "нет". Не может быть "нет, но", не может быть каких-то условностей. Украина не может принять прекращение огня с условиями. Мы должны оказать давление на Россию, чтобы обеспечить их присутствие за столом переговоров. Я ценю сильное руководство президента Трампа в этих переговорах", - подчеркнул лидер Финляндии.

Читайте также: Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки, - Каллас о разговоре Трампа с Путиным

Автор: 

россия (95441) Финляндия (958) Стубб Александр (80) война в Украине (3679)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от наївний
ти шо, рудому донні геть не віриш?
донні оно на усіх закутках чеше, шо ***** так прагне миру, шо аж сциться
показать весь комментарий
19.03.2025 11:57 Ответить
Кожного вечора й щоночі вона невпинно прагне миру знищуючи людей й міста України!
показать весь комментарий
19.03.2025 11:58 Ответить
москва хотіла «миру» .. та напала на Фінляндію..
доказ, чи ні?

москва хотіла миру, та підписала з гітлером пакт молотова- ріббентропа..
москва хотіла миру, та дала атомну зброю китаю..
і тд.

і чому рашисти вбивають українців.. бо напевно хочуть миру..
показать весь комментарий
19.03.2025 12:17 Ответить
Прагне. Тільки руського мира. Це там де Буча по всій Україні
показать весь комментарий
19.03.2025 12:26 Ответить
Наче і окуляри не рожевого кольору...
показать весь комментарий
19.03.2025 12:28 Ответить
Або він наївний , або просто ідіот ...
Чому йому хтось , щось , повинен доводити ?
показать весь комментарий
19.03.2025 13:48 Ответить
 
 