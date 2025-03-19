Россия должна еще доказать, что действительно хочет мира, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что первым шагом для достижения мира является прекращение огня.
Об этом он заявил во время выступления перед СМИ с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
"Мы здесь для того, чтобы говорить о мире через силу. Украина хочет мира, Финляндия хочет мира, Европа хочет мира, Соединенные Штаты хотят мира. Россия, с другой стороны, еще должна доказать, что она действительно хочет мира", - сказал он.
По словам Стубба, первым шагом для достижения мира является прекращение огня.
"Есть только два способа ответить на предложение президента США - "да" или "нет". Не может быть "нет, но", не может быть каких-то условностей. Украина не может принять прекращение огня с условиями. Мы должны оказать давление на Россию, чтобы обеспечить их присутствие за столом переговоров. Я ценю сильное руководство президента Трампа в этих переговорах", - подчеркнул лидер Финляндии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ти шо, рудому донні геть не віриш?
донні оно на усіх закутках чеше, шо ***** так прагне миру, шо аж сциться
доказ, чи ні?
москва хотіла миру, та підписала з гітлером пакт молотова- ріббентропа..
москва хотіла миру, та дала атомну зброю китаю..
і тд.
і чому рашисти вбивають українців.. бо напевно хочуть миру..
Чому йому хтось , щось , повинен доводити ?