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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Разговор Тампа с Путиним
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Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки, - Каллас о разговоре Трампа с Путиным

Каллас о возможной отправке войск в Украину

После вчерашнего разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным стало понятно, что

Об этом заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Если вы прочитаете обе стенограммы разговора, то станет понятно, что... Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки", - заявила Каллас.

Она напомнила, что Путин отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня, которое, как надеялся Трамп, станет первым шагом на пути к постоянному мирному соглашению.

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Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме тоже рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Сам Трамп заявил, что договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Автор: 

путин владимир (31231) россия (95441) перемирие (1588) Каллас Кая (192)


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Топ комментарии
+5
Та ви вже ****@ли, кожного дня якесь європейське вилізе із заявами, що пуйло те, пуйло це, то бл@ть робіть щось, щоб змусити його до миру.
То шо ви там піздете кожного дня ніяк не допомагає.
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19.03.2025 11:44
+4
Как долго до вас доходит, а нельзя побыстрее это понимать?

Помогите Украине замочить рашистских **********, тогда и трамп засохнет.
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19.03.2025 11:42
+3
Не хоче - і .... - допоможіть більше зброєю
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19.03.2025 11:39
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Не хоче - і .... - допоможіть більше зброєю
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19.03.2025 11:39 Ответить
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19.03.2025 11:39 Ответить
Как долго до вас доходит, а нельзя побыстрее это понимать?

Помогите Украине замочить рашистских **********, тогда и трамп засохнет.
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19.03.2025 11:42 Ответить
Чекають на твоїх вказівок..
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19.03.2025 12:11 Ответить
Зачем вы, болтуны и пустословы, выползаете на форум, покрасоваться?
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19.03.2025 12:53 Ответить
Так і є, вся гілка болтунами" капарунінімі"забита. Капаруніні- у вас що, відсутній ваш, " радной" бамбасський форум,що ви сюди претеся?
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19.03.2025 15:51 Ответить
Все вони добре розуміють з самого початку - просто грають у варьята щоб не збуджувати міцевий електорат...
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19.03.2025 13:00 Ответить
Та ви вже ****@ли, кожного дня якесь європейське вилізе із заявами, що пуйло те, пуйло це, то бл@ть робіть щось, щоб змусити його до миру.
То шо ви там піздете кожного дня ніяк не допомагає.
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19.03.2025 11:44 Ответить
Те що потрібно було доказати. Ху_йло в черговий раз вдовольнив свою самовпевненність в тому що він робить все правильно коли перед ним знову почали плазувати і заглядати йому в сраку шукаючи там світло в кінці тунелю
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19.03.2025 11:50 Ответить
З ними все зрозуміло, питання а ЄС, скільки ще буде тянути резину, солдатів потрібно кормити, і їм потрібна зброя, а не балаканина, скільке в Україні естонський добровольців воює, а ваша країна захопиться аж бігом, як що ви це зрозуміли
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19.03.2025 11:56 Ответить
о, рожеві поні знов висловили свою думку.

якщо європейці в курсі , що путін не йде на жодні поступки, а трамп лузер, чому ЄС не бере ситуацію в свої руки? Спостерігають, коли черга дійде до них ?

Глибокі занепокоєння, плани у 2030 році збільшити число касок на 3% ...
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19.03.2025 12:02 Ответить
Обично Європа починає чухатись коли вже пів Європи буде захоплено. А в дзвони як завжди буде бити Великобританія яка побачить на берегах Ламаншу рашистських солдатів які збивають човни і плоти
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19.03.2025 12:12 Ответить
це стало зрозуміло після дзвінка пуйла і трампона. Ніяких заяв від трампа не прозвучало - бо казати нічого крім того що це була дуже гарна розмова
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19.03.2025 12:32 Ответить
Тепер європейці будуть ще місяць перетирати ці новини. Дали їжу для імпотентів.
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19.03.2025 12:37 Ответить
 
 