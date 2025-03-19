Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки, - Каллас о разговоре Трампа с Путиным

После вчерашнего разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным стало понятно, что

Об этом заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Если вы прочитаете обе стенограммы разговора, то станет понятно, что... Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки", - заявила Каллас.

Она напомнила, что Путин отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня, которое, как надеялся Трамп, станет первым шагом на пути к постоянному мирному соглашению.

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Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме тоже рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Сам Трамп заявил, что договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.