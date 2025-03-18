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Новости Фото Атака шахеда по медучреждению в Сумах
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Россияне атаковали "шахедом" учреждение здравоохранения в Сумах. ФОТО

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Об этом в Телеграм сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опять прилет "Шахеда" в крышу в одно из учреждений здравоохранения. Очень много повылетало окон, на месте работают все соответствующие службы. Предварительно, раненых и убитых нет", - рассказал чиновник.

последствия атаки шахеда на Сумы

В свою очередь "Суспільне" сообщило, что возгорание, которое произошло в результате удара, ликвидировали.

Ранее сообщалось, что вечером 18 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Россияне атаковали беспилотниками объект критической инфраструктуры в Сумах

Автор: 

больница (1439) Сумская область (3059) Сумы (1130) Шахед (964) Сумский район (162)


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Надеюсь, ночью и свинособаки получат по ипальнику.
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18.03.2025 23:56 Ответить
сам ти всратий кацап !
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19.03.2025 02:05 Ответить
Ти слова добирай, ***@н диванний!
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19.03.2025 06:45 Ответить
Певео? По 100 штук
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18.03.2025 23:58 Ответить
 
 