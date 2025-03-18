Россияне атаковали "шахедом" учреждение здравоохранения в Сумах. ФОТО

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Об этом в Телеграм сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опять прилет "Шахеда" в крышу в одно из учреждений здравоохранения. Очень много повылетало окон, на месте работают все соответствующие службы. Предварительно, раненых и убитых нет", - рассказал чиновник.

В свою очередь "Суспільне" сообщило, что возгорание, которое произошло в результате удара, ликвидировали.

Ранее сообщалось, что вечером 18 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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