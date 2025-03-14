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Новости Атака БПЛА на Сумы
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Россияне атаковали беспилотниками объект критической инфраструктуры в Сумах

россияне атакуют Сумы шахедами

Поздно вечером 14 марта российские захватчики атаковали один из объектов критической инфраструктуры Сум.

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в городе прогремело 11 взрывов. Это был атакован один из объектов критической инфраструктуры", - рассказал чиновник.

Перед этим Сумская ОВА сообщала о массированной атаке врага с применением БПЛА на объекты критической инфраструктуры города Сумы.

"Враг осуществляет массированную атаку с применением БПЛА на объекты критической инфраструктуры города Сумы. Подразделения ПВО Сил безопасности и обороны, добровольческие формирования осуществляют все меры по противодействию вражеской атаке. Просим всех сохранять спокойствие и находиться в укрытиях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 14 марта российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

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Автор: 

Сумская область (3011) Сумы (1073) атака (373) Шахед (945) Сумский район (106)


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15.03.2025 00:13 Ответить
 
 